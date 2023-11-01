Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово

13:46 02.11.2023

Неудачная попытка: Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово

Процесс нормализации между Белградом и Приштиной зашел в тупик



Ксения Логинова



После неудачных переговоров в Брюсселе с участием президента Сербии Александра Вучича и косовского премьера Альбина Курти европейские лидеры призвали Приштину начать создание Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, как это предписано в новом проекте Европейского соглашения, а Белград - добиться фактического признания Косово. В противном случае Сербию и Косово предупредили, что они "упустят важные возможности", в частности подразумевается перспектива вступления в Евросоюз. Подробности - в материале "Известий".



Сдвинуть с мертвой точки



"Мы приветствуем участие двух сторон в дискуссиях. Проект статута, который мы представили и полностью одобряем, отражает современный европейский способ решения деликатного вопроса защиты меньшинств", - говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Джорджии Мелони по итогам встреч с президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти в Брюсселе.



Европейские лидеры еще раз подчеркнули, что ожидают от сторон выполнения своих обязательств по реализации Соглашения о пути к нормализации. Шольц, Мелони и Макрон ожидают, что Белград и Приштина согласуют все детали при содействии Брюсселя. При этом они особенно подчеркнули, что "в отсутствие прогресса в нормализации отношений обе стороны рискуют упустить важные возможности".



Заявление сформулировали по итогам организованного Евросоюзом и США дипломатического марафона, продолжавшегося семь дней. Брюссель и Вашингтон хотели сдвинуть с мертвой точки сербско-косовский диалог, который в последние месяцы был фактически заморожен.



Вначале, 21 октября, эмиссары из Евросоюза, Германии, Италии, Франции и США приезжали в Белград и Приштину, где представили модель создания Сообщества сербских муниципалитетов. А это один из камней преткновения между сторонами.



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Договоренность длиною в 11 лет



После этого президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти приехали в Брюссель. Предполагалось, что 26-27 октября сербский и косовский лидеры должны были дать дать ответ на это предложение эмиссаров на полях саммита Евросоюза в бельгийской столице. Однако переговоры закончились фактически безрезультатно.



"Вызывает обеспокоенность то, что процесс нормализации отношений между Косово и Сербией зашел в тупик", - заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Он подчеркнул, что нынешние переговоры в очередной раз доказали, что "единственным способом улучшения ситуации является продолжение диалога". В частности, по его словам, развитию процесса способствовало бы создание ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Северном Косово.



Боррель добавил, что это требует от обеих сторон честного участия в процессе и стремления к диалогу, потому что "только таким образом они смогут двигаться вперед по европейскому пути". Впоследствии стало известно, что Вучич на переговорах в Брюсселе заявил о невозможности признания Сербией независимости Косово.



"Я с самого начала сказал, что мы готовы выполнить все, кроме того, что приведет нас к де-факто или де-юре признанию так называемой независимости Косово. Я сказал и повторил это три раза сегодня вечером", - приводит слова сербского лидера по итогам встреч в бельгийской столице издание "Балканист".



По его словам, необходимо реализовать Брюссельское соглашение, заключенное Сербией, Косово и представителями ЕС. "Оно подписано, и оно должно быть выполнено, но этого не делается уже почти 11 лет", - резюмировал Вучич.



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Удобный повод для Запада



Профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с "Известиями" отметила, что речь идет о Соглашениях о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, достигнутых в 2013 году.



- Как минимум на уровне дискурса делегитимируется значение этих договоренностей, имевших принципиальное значение для сербов. В частности, в нем отмечены обязательства, которые берет на себя Приштина, а также было зафиксировано создание сообщества сербских муниципалитетов. Этот вопрос напрямую связан со всеми теми эскалациями напряженности и бедами, которые происходят в последние полтора года, - пояснила балканист в беседе с "Известиями".



По ее мнению, это вовсе не означает, что Брюссель больше не готов выступать посредником в переговорах между Сербией и Косово.



Программный координатор РСМД Милан Лазович считает, что Евросоюз с подачи косовских властей начинает задумываться над введением санкций против самой Сербии с целью принудить ее занять "правильный" внешнеполитический курс.



"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отметил, что в Брюсселе внимательно отслеживают, соответствует ли Сербия на разных этапах всем требованиям ЕС, и, в случае их несоблюдения, Евросоюз готов принять ряд мер, не указав, однако, каких именно. Можно предположить, что в первую очередь имелись в виду меры экономического характера, а затем, возможно, и политического", - отметил политолог.



По его словам, несмотря на то что в ЕС периодически осуждают Приштину, по большей части в Брюсселе "предпочитают закрывать глаза на явные нарушения прав сербов в Косово".



"Приштина продолжает игнорировать запуск процесса создания Сообщества сербских муниципалитетов, что прямо предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 года. Не прекращаются и регулярные нападения на сербов, проживающих на севере Косово, дискриминация по этническому и религиозным признакам", - указал эксперт.



Что касается недавней встречи в Брюсселе, то, как подчеркнул специалист, они проходят с завидной регулярностью.



"С обеих сторон была выражена надежда, что в ближайшей перспективе будет найдено решение косовского вопроса. Подобные дежурные встречи и такие же дежурные заявления вряд ли дадут результат, пока Запад продолжит закрывать глаза на преступления, бездействие и затягивание переговоров со стороны косовских властей. Зато такая ситуация дает удобный повод для Косово и Запада подвести Сербию под санкции", - подытожил аналитик.