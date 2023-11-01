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Неолиберальная повестка превращается в настоящее безумие
13:50 02.11.2023

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ

Под кожей статуи Свободы завелись паразиты
Неолиберальная повестка в условиях сжимающихся экономических рамок превращается в настоящее безумие

"Американскую мечту" грозится вконец испортить квартирный вопрос, усугубляющийся террором со стороны все более воинственных меньшинств, что на глазах эволюционируют в тоталитарные секты.



Согласно статистике в штате Аризона, с января 2020 по декабрь 2021 г. число бездомных граждан выросло почти на 30%. Власти Нью-Йорка размещают релокантов – только в этом году их прибыло порядка 100 тысяч – в хостелах, приютах, других общественных местах, но город уже задыхается. Не каждому удается найти крышу над головой.

Национальный альянс по борьбе с бездомностью вычислил, что, начиная с 2017 года, количество ночующих под открытым небом растет примерно на 6% каждый год. По всей Америке множатся импровизированные лагеря бездомных. Появились парковки нового типа, где в своих автомобилях обитают те семьи, которые не могут позволить себе взять в аренду дом или квартиру, но при этом по уровню доходов лишены возможности претендовать на социальные льготы по жилью и пособия.

Но есть и хорошая новость, правда только для тех, кто по цвету кожи и убеждениям принадлежит к задиристой секте свидетелей Джорджа Флойда, который шесть раз был признан судом виновным в уголовных преступлениях. Если вы активист движения "Жизни чернокожих важны" (Black lives matter, BLM), да к тому же проживаете в столице штата Колорадо, вы можете не беспокоиться о пропитании. На днях муниципалитет одобрил выплату компенсации в размере 4,7 миллиона долларов для более чем 300 экстремистов BLM, которые обвинили местные правоохранительные органы в применении к ним "чрезмерной силы" в момент задержания, последовавшего за их бесчинствами и грабежами магазинов.

Не менее отрадные новости для агрессивных меньшинств приходят из Сан-Франциско, где власти решили выделять из бюджета по 1200 долларов ежемесячно на срок до полутора лет тем, кого отнесли к категории... "малообеспеченные трансгендеры".

Керри Эберли, один из читателей издания American Thinker, где опубликована столь радостная для трансгендеров новость, откликнулся кратким комментарием, вспомнив хрестоматийный фильм Стэнли Крамера 1963 года: ""Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир" – это больше не кино. Это реальность" (Mad Mad Mad Mad World is no longer a movie. It's reality).

Проведенный в октябре опрос Barna Group выявил такой расклад: в Америке почти 40% представителей поколения Z (те, кто родился в интервале с 1997 по 2012 год) и даже треть тех молодых людей, кто причисляет себя к христианам по вероисповеданью, идентифицируют себя как ЛГБТК (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer).

Это свидетельствует о том, считает Хизер Макдональд, адвокат и писательница, что "число учеников, переопределяющих себя, растет в геометрической прогрессии, что приводит к образованию большинства в студенческих коллективах наиболее прогрессивных школ... Это доказательство социальной заразы, а не ранее существовавшей биологической реальности".

Разносчиком "социальной заразы" стали подконтрольные глубинному государству мейнстримная пресса, телевидение, радио и социальные сети. Голливуд, ведущее спецподразделение западного агитпропа, полностью превратился из пропагандистско-развлекательного в идеологический инструмент распространения и насаждения неолиберальной ортодоксии.

В Америке переводчиков стихов уже не допускают работать над текстами авторов, если у тех иной цвет кожи. Для съемочных групп ввели разнарядки, где прописано, сколько должно быть задействовано актеров определенных рас и сексуальных ориентаций. Британцы экранизировали "Трех мушкетеров", где роль Д'Артаньяна играет чернокожий актер Малахия Пуллар-Лачман. Таких примеров не счесть.

Вползание в мировоззрение неолиберальных догм начинается на раннем этапе становления личности. В местечке Ренфру в канадской провинция Онтарио в ноябре прошлого года в католической средней школе Святого Иосифа подросток был отстранен от занятий до тех пор, пока тот не откажется от своих слов. Что же такого крамольного сказал Джош Александер?

"Речь зашла об учениках мужского пола, пользующихся женскими туалетами, гендерной дисфории (угнетенном, мрачном, тоскливом состояние) и лактации у мужчин. Все делились своим мнением по этому вопросу, участвовали все желающие ученики, в том числе и учитель. Я сказал, что есть только два пола. Ты рождаешься мужчиной или женщиной, и эти слова стали для меня проблемой", – рассказал Джош предысторию своего ареста.

Замусоривание сознания малолеток безапелляционным агрессивным требованием пройти раннюю гендерную самоидентификацию имеет еще одно побочное следствие. Американская школа теперь плодит безграмотных выпускников с девственно чистой памятью и восприятием окружающего мира на уровне газетных заголовков, шуток телевизионных стэндапперов и экранизированных комиксов супергероев "Марвелл".

В конце января промелькнула весть, что в законодательном собрании штата Северная Дакота рассматривали законопроект, где постулировано: если некий ребенок считает себя не человеком, а животным, если он приходит в школу в анималистском обличии, то ему учиться не обязательно. Его нужно будет определить в отдельный класс... без программы обучения.

Деградация системы образования в США проявляет себя роликами, в которых их сограждане не способны на карте показать ни Украину, ни Китай, ни даже Австралию.

Как сообщает журнал "Сити джорнэл", издаваемый Манхэттенским институтом политических исследований, "Калифорния стала лидером среди штатов США по уровню безграмотности: 23,1% калифорнийцев старше 15 лет не смогли бы прочитать это предложение" (California now leads the country in illiteracy. In fact, 23.1 percent of Californians over age 15 cannot read this sentence).

В феврале этого года добрые люди из общественной организации под говорящим названием "Сатанинский храм" (The Satanic Temple) открыли в штате Нью-Мексико бесплатную клинику, где будут выписывать лекарства, эффективно вызывающие аборт.

В Канаде намереваются расширить закон о медицинской помощи умирающим. Изначально закон, который вступил в силу в 2016 году и легализовал эвтаназию, позволил докторам лишать жизни терминальных пациентов, если их состояние "тяжелое и непоправимое", если их заболевание или инвалидность привели к "необратимому упадку сил". Теперь же, пишет Эрик Аттер на сайте American Thinker, власти задумались о том чтобы предоставить право эвтаназии психически больным, а возможно, и наркоманам.

Но в таком случае, поднимает градус полемики Эрик Аттер, почему бы не распространить закон и на всех, кто страдает от хронической депрессии? "Почему бы не упомянуть тех, у кого врожденные дефекты или недостаточно светлые волосы? Давайте тоже будем гуманны по отношению к тем, у кого волчья пасть и маленькие пенисы... Новые арийцы в наших правительствах действительно могли бы навести порядок! Может быть, мы даже смогли бы сделать это частью "Зеленого нового курса" и "Великой перезагрузки"! Это может даже оказаться Окончательным Решением! Верно?"

Общество свободной конкуренции давно превратилось в диктат монополий, а социальная справедливость для этого общества становится недостижимой мечтой.

Социальная концепция неолиберализма основана на рыночной интерпретации общественных связей: каждый человек рассматривается как свободный предприниматель, а каждое социальное взаимодействие - как акт купли-продажи. Но в условиях, когда экономический рейтинг страны понижается международными рейтинговыми агентствами, когда впереди не светлое будущее, а стагнирующая экономика, эти акты купли-продажи в личностном плане превращаются в погоню за идентичностью любой ценой. Сможет ли здоровая часть американского общества расплатиться за эту цену?

Ощущение, что под кожей статуи Свободы завелись паразиты.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698922200


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