Неолиберальная повестка превращается в настоящее безумие

13:50 02.11.2023

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



Под кожей статуи Свободы завелись паразиты

Неолиберальная повестка в условиях сжимающихся экономических рамок превращается в настоящее безумие



"Американскую мечту" грозится вконец испортить квартирный вопрос, усугубляющийся террором со стороны все более воинственных меньшинств, что на глазах эволюционируют в тоталитарные секты.



