Карательная операция Израиля в секторе Газа. 70 процентов погибших - женщины и дети, - В.Овчинский

13:52 02.11.2023

Карательная операция Израиля в секторе Газа

70 процентов погибших - женщины и дети



Владимир Овчинский



Нетаньяху объявил о третьем этапе карательной операции Израиля в Секторе Газа. После сотен ракетных ударов погибло более 8 тысяч мирных жителей, из которых по данным ООН более 70 процентов составляют женщины и дети.



The New York Times 31 октября опубликовали спутниковые снимки масштаба разрушений в Газе и продвижения израильских войск.



Спутниковые снимки, сделанные в понедельник утром, показывают значительный масштаб одного из основных наступлений Израиля на север Газы, где сотни единиц бронетехники продвинулись на много миль за границу в городские районы на окраинах города Газа.



Израиль пока воздержался от быстрого и подавляющего наземного наступления, которого ожидали многие аналитики. Но снимки, сделанные в понедельник утром коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, показывают значительные силы вторжения: множество групп из десятков единиц бронетехники, пробивающихся через открытые поля и скапливающихся в городских пространствах.



Изображение дает наиболее четкое представление о том, как далеко продвинулась одна из основных линий вторжения Израиля в Газу и какие разрушения оно вызвало. Израильские транспортные средства видны на юге вплоть до района Аль-Карама, к северу от города Газа. На видеозаписях, выпущенных израильскими военными, ранее были показаны линии танков, действующих вблизи пограничной зоны.



Многие близлежащие здания, повидимому, были сильно повреждены или полностью разрушены в результате авиаударов. Видны сотни воронок от авиаударов и артобстрелов, в том числе в домах и на дорогах, а жилые дома были сровнены с землей.



По всей Газе погибло более 8000 человек, многие из них дети, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, с тех пор, как Израиль начал наносить ответные авиаудары в ответ на нападение ХАМАС 7 октября.



Изображенный район является одним из трех направлений, по которым израильские танки и другая техника двинулись к городу Газа, крупнейшему городу Газы. Линии бронетехники были замечены на главной дороге, проходящей с севера на юг от Газы, а также в северо-восточном углу сектора, в Бейт-Хануне.



Но израильские силы воздержались от прямых боевых действий в крупнейшем городе Газы, решив вместо этого оставаться на окраинах города, чтобы отсрочить наиболее опасные бои и сохранить возможность применения военной силы.



В Аль-Караме поля и здания были разрушены за последние девять дней.



Разрушенные сельскохозяйственные угодья использовались для скопления десятков единиц бронетехники. Обширные следы танков дают представление о том, как они передвигаются по этому району



Дальше на юг на снимках виден ряд разрушенных зданий, а также дополнительные воронки и военная техника.



https://zavtra.ru/blogs/karatel_naya_operatciya_izrailya_v_sektore_gaza