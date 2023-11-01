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|Икболжон Эргашев возглавил Комитет по развитию шелководства Узбекистана
13:54 02.11.2023
Икболжон Эргашев возглавил Комитет по развитию шелководства
Председателем Комитета по развитию шелководства и шерстяной промышленности назначен Икболжон Эргашев, ранее работавший заместителем хокима Ферганской области.
Икболжон Одилжонович Эргашев постановлением президента Узбекистана назначен председателем Комитета по развитию шелководства и шерстяной промышленности при Министерстве сельского хозяйства, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.
До назначения с мая 2021 года он занимал должность заместителя хокима Ферганской области - начальника областного Управления инвестиций и внешней торговли.
Напомним, что экс-глава комитета Бахром Шарипов покинул пост "в связи с переходом на другую работу" в августе. Месяцем ранее он подал судебный иск к Kun.uz и журналисту Шокиру Шарипову за статью о том, что у него, предположительно, имеется конфликт интересов в виде связей с компаниями в сфере шелководства. Позже он отозвал свой иск, а Агентство по противодействию коррупции включало его в список чиновников, совмещающих бизнес с госслужбой.
Бюджет комитета на 2023 год составляет 176,8 млрд сумов. В рамках административной реформы Комитет по шелководству перешел в ведение Минсельхоза.