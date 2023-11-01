Икболжон Эргашев возглавил Комитет по развитию шелководства Узбекистана

13:54 02.11.2023

Икболжон Эргашев возглавил Комитет по развитию шелководства

Председателем Комитета по развитию шелководства и шерстяной промышленности назначен Икболжон Эргашев, ранее работавший заместителем хокима Ферганской области.



Икболжон Одилжонович Эргашев постановлением президента Узбекистана назначен председателем Комитета по развитию шелководства и шерстяной промышленности при Министерстве сельского хозяйства, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.



