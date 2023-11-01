Зачем Макрон полетел в Центральную Азию, - В.Логинов

14:00 02.11.2023 Гип-гип уран: зачем Макрон полетел в Центральную Азию

И сможет ли он убедить Казахстан и Узбекистан меньше сотрудничать с Россией



Валентин Логинов



Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Казахстан, чтобы договориться о большей кооперации с центральноазиатской республикой в энергетике, преимущественно в сфере атома. Это, однако, сопряжено со сложностями, считают эксперты. Астана тесно сотрудничает с "Росатомом", а также остаются нерешенными вопросы транспортировки урана из Казахстана во Францию. 2 ноября Макрон продолжит тур и посетит Узбекистан. Чего добивается французский президент - в материале "Известий".



Визит Макрона в Казахстан



Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл с государственным визитом в Казахстан, где уже провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. 2 ноября в расписании президента значится поездка в Узбекистан. Агентство Bloomberg накануне визита французского лидера в страны Центральной Азии писало, что ключевая цель Макрона в этой поездке - добиться расширения поставок урана, а также попытаться убедить Астану и Ташкент снизить привязанность стран региона к России за счет повышения связей с Европой.



- Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным, - заявил Токаев до начала переговоров.



Фактически приезд Макрона в Астану можно расценивать как ответный визит на аналогичную поездку Токаева в ноябре 2022 года в Париж. Частично свою задачу президент Франции выполнил: по итогам первого дня его турне была подписана декларация о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам.



- […] Мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств, - заявил президент Казахстана по итогам встречи.



Кроме того, Токаев сказал, что Казахстан готов нарастить экспорт нефти во Францию. Относительно урана казахстанский лидер уточнил, что в этом направлении "существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества".



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В целом европейская дипломатия усилила работу по укреплению связей с центральноазиатскими республиками после того, как ЕС ввел санкции против России, фактически отказавшись от поставок энергоресурсов из нее. Центральная Азия публично не поддержала ни РФ в проведении ею спецоперации на Украине, ни Запад, отказавшись присоединиться к антироссийским рестрикциям. При этом регион богат природными ископаемыми, доступ к которым теперь пытается получить ЕС.



Франция демонстрировала заинтересованность в кооперации с Казахстаном и ранее. В 2021-м, например, Астана и Париж утвердили совместную дорожную карту экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года. Переговоры и подписание происходили во время визита в Казахстан французского министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при МИД Франции Франка Риестера. Примечательно, что тогда французского политика также сопровождали представители бизнеса, включая Airbus, Air Liquide, Saint-Gobain, Orano, Total Eren, Vicat, Thales, Idemia, Tractebel, Alstom и другие.



В Кремле спокойно реагируют на визит Макрона в Астану: "Казахстан - это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября.



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Откуда Франция импортирует уран



Не вызывает удивления и тот факт, что за ураном Макрон прибыл именно в Казахстан, занимающий второе место в мире по разведанным запасов урана (после Австралии). Здесь находится около 14% руд. При этом общие разведанные запасов центральноазиатской республики оцениваются более чем в 700 тыс. т. Казахстан производит около 40% от мировой добычи урана, а в 2009 году вышел даже на первое место по добыче ископаемого, говорится на сайте министерства энергетики республики.



Для Франции поиск поставщиков урана стал достаточно острым вопросом после того, как в июле 2023 года в Нигере военные отстранили избранного президента и захватили власть. На фоне общего усиления антифранцузской риторики в Нигере, который в прошлом был колонией Франции, Ниамей объявил о приостановке экспорта урана Парижу. Тогда в МИДе европейского государства заявили, что поставки урана "чрезвычайно диверсифицированы".



Франция действительно импортирует уран из Канады, Казахстана, Австралии, в конце 2022 года СМИ сообщали также, что Париж продолжает получать его и из России: журнал Le Point писал в прошлом декабре, что за 2022 год Франция закупила у РФ 153 т обогащенного урана.



Кроме того, для Макрона развитие атомной энергетики важно, во-первых, с точки зрения того, что Еврокомиссия отнесла атом к низкоуглеродным источникам энергии. Во-вторых, рынок урана более стабильный и предсказуемый, что особенно важно для европейских стран, учитывая волатильность на нефтяном и газовом рынках, которые мир наблюдает с введением санкций против России с весны прошлого года.



- Рынок урана более консервативен, чем нефтяной. Там тоже происходят колебания, но они не носят такого резкого характера, как то, что происходит на углеводородных рынках. Франция, которая до последнего времени в разные годы покупала у Казахстана от 20 до 30% сырья для своего потребления на атомных электростанциях, очевидно, хочет заместить выпадение африканских урановых поставок, - сказал "Известиям" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.



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Трудности перевоза



При этом существуют определенные проблемы, которые Франции предстоит решать, даже если соглашение об увеличении поставок урана из Казахстана будет достигнуто, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



- Казахстан сильно связан с "Росатомом": российская компания участвует в добыче урана на его территории. Плюс ко всему, добытый в Казахстане уран перерабатывается в ядерное топливо уже на мощностях "Росатома" в РФ. Поэтому мало договориться о добыче урана - нужно все это согласовать с Россией, - говорит Юшков "Известиям".



Эксперт напоминает, что Евросоюз не может отказаться от российского атома - именно это лежит в основе нежелания включать этот сектор в санкционные списки. В обсуждаемом 12-м пакете рестрикций также нет никаких указаний на эту часть экономики. К слову, санкции против российского атома не ввели и США.



Конечно, заинтересован в попытке потеснить "Росатом" в Казахстане и французский бизнес, указывают эксперты. Например, компания Orano, специализирующаяся на производстве ядерного топлива (ее представители также сопровождают Макрона в поездке), предложила Казахстану реализацию совместных стратегических проектов за пределами республики.



Перед французами может появиться и другая проблема: не до конца ясно, как вывозить уран за пределы республики.



- Самолетами уран не возят, это очень прихотливый продукт, который необходимо перевозить железнодорожным транспортом, с очень серьезными технологическими страховками. Как везти? Через Россию? Через Турцию? Через Россию теоретически возможно, но в сегодняшних условиях подобный вариант смотрится как минимум не слишком реалистичным. Через Турцию, учитывая натянутые отношения [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана и Макрона, дорого из-за сложной логистики, да и технических вопросов много, - говорит Андрей Грозин, добавляя, правда, что, если Франция окажется отрезанной от африканского урана, ей придется оплачивать и сложные логистические маршруты.



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Что же касается второй части задач Макрона, как об этом писало Bloomberg, а именно - попытки ослабить связи центральноазиатских республик с Россией, то, вполне ожидаемо, учитывая уровень отношений Астаны с Москвой, никаких резких политических заявлений в адрес РФ, не прозвучало. И объясняется это не слишком высокой вовлеченностью всего ЕС в дела Центральной Азии, уверен Андрей Грозин.



- Конечно, присутствует элемент геополитической борьбы. Но Евросоюз в пространстве Центральной Азии остается игроком второго или даже третьего ряда и по своему экономическому присутствию, и, тем более, по вопросам, связанным с безопасностью и внутриполитическим процессам. ЕС отстает здесь и от России, и от Китая, и от США, и даже от Турции, - сказал эксперт "Известиям".



2 ноября Макрона ждут в Узбекистане. Это будет тоже своего рода ответный визит француского лидера на аналогичный приезд Шавката Мирзиеева в ноябре 2022 года в Париж. Тогда стороны договорились "вывести отношения на всеобъемлющее партнерство высокого уровня". Здесь ключевым вопросом для президента Франции тоже станет в первую очередь энергетика. Источник - Известия

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