Полный пранк с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (видео)

14:41 02.11.2023

IL Fatto Quotidiano

Италия



Мелони отвечает по телефону: "Украинское контрнаступление идет не так, как ожидалось". А ведь это была шутка двух российских пранкеров



В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Мелони признала, что конфликт на Украине всех утомил, пишет FQ. Читатели издания не понимают, как такое могло произойти. "Наконец-то мы можем оценить, как управляют государством настоящие бездарности", - написал один из них.







По словам Джорджи Мелони (Giorgia Meloni), "украинское контрнаступление идет не так, как ожидалось", в отношении этого конфликта "есть всеобщая усталость" и "приближается момент, когда все поймут, что нужен выход". Это были слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая думала, что разговаривает по телефону с президентом комиссии Африканского союза. Вот только на самом деле ее собеседником на другом конце телефонного провода был не африканский политик, а двое россиян. Этот звонок был розыгрышем, придуманным комическим дуэтом Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова): именно один из них выдавал себя по телефону за африканского лидера.



Украина



Комментарии Мелони по ситуации на Украине, очевидно, звучали правдоподобно, по крайней мере, для правительственных чиновников. Российским пранкерам, действительно, удалось преодолеть проверки Управления дипломатического советника председателя Совета министров Италии. В ловушку попала и сама Мелони, которая ничего не подозревала и на протяжении всего телефонного разговора пускалась в рассуждения о деликатных вопросах внешней политики. "Проблема, - сказала премьер по поводу Украины, - заключается в том, чтобы найти приемлемый для обеих сторон выход, не разрушая при этом международное право. У меня есть некоторые идеи по поводу того, как выйти из этой ситуации, но я жду подходящего момента, чтобы представить их". Затем Мелони признала, что "Украинское контрнаступление идет не так, как ожидалось" и оно "не изменило судьбу конфликта". Поэтому "все понимают, что конфликт может затянуться на долгие годы, если мы не попытаемся найти решение". Однако украинцы, добавила обитательница правительственного Дворца Киджи, "делают то, что должны делать, то, что правильно, и мы пытаемся им помочь".



Мигранты и Ливия



Часть беседы посвящена прибытию иммигрантов к берегам Италии: "Европа, - сказала Мелони, - долгое время думала, что сможет решить эту проблему в границах Италии. Они не понимают, что это невозможно. Масштаб этого явления таков, что оно затрагивает не только ЕС, но, на мой взгляд, и ООН. Проблема в том, что остальных этот вопрос не заботит, и все согласны, что Италия должна решать эту проблему в одиночку". Затем вскользь упоминается Ливия. "Мы можем часами обсуждать, что произошло в Ливии, - пояснила премьер, - может быть, сегодня кто-то понимает, что последствия случившегося были не самыми хорошими, ситуация не стала лучше".



Заявление правительства



Запись разговора была размещена на канадской интернет-платформе Rumble и подхвачена российским агентством "Риа Новости". В правительственной резиденции во Дворце Киджи подтвердили, что в эфире действительно звучал голос Мелони: "в Канцелярии дипломатического советника премьер-министра сожалеют о том, что были введены в заблуждение самозванцем, выдававшим себя за председателя комиссии Африканского союза, которому дали возможность говорить по телефону с премьер-министром Мелони", - говорится в заявлении. Это произошло, пояснили в итальянском правительстве, "18 сентября, в один из дней, когда премьер-министр Мелони активно работала над укреплением отношений с африканскими лидерами, с которыми она провела ряд важных встреч в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в период с 19 по 21 сентября".



Оправдания большинства: "Русские в отчаянии"



Источники в итальянском правительстве сообщили информационным агентствам, что, несмотря на попытку заставить произнести "неудобные" фразы, Мелони вместо этого по существу озвучила "позиции правительства Италии, хотя и в общепринятом тоне формальной вежливости, которого придерживаются в переговорах с представителями иностранных правительственных учреждений". Несмотря на провокации, премьер-министр подтвердила свою полную поддержку Украины и итальянской политики по борьбе с нелегальной иммиграцией". Более того, по мнению заместителя секретаря по реализации правительственных программ Джованбаттисты Фаццолари (Giovanbattista Fazzolari), правой руки премьера и одного из руководителей партии "Братья Италии", этот эпизод служит доказательством, что "российская пропаганда в отчаянии из-за катастрофического хода так называемой "спецоперации", которая обернулась непрерывным поражением российской армии на украинской земле".



Комментарии итальянских читателей:



Пипимлорсо

Ну что же, российские комики выдают себя за африканцев, украинские комики - за президентов. Сегодня геополитика - это цирк.



Чинция.С.

Но самое смешное, помимо детсадовского уровня безопасности, это когда она говорит: "Украинское контрнаступление идет не так, как ожидалось". Хотелось бы взглянуть на того, кто хотя бы подумал, что все может быть иначе.



Джанкарло

Неудивительно: Мелони и ее команда, появившаяся на этом культурно-политическом фоне, могли породить только вагон уличных комиков вот такого уровня. Будем надеяться, что в конце недели она оставит ключи от здания парламента у портье, в противном случае она обязательно оставит их у первого, кто выдаст себя за дворника.



Марио Ф.

Не комедийный дуэт, а трио... включая премьер-министра!



Эдмон Дантес

Меня терзают сомнения: а не купил ли Путин Мелони за 30 серебряников, извините, рублей, если она признается, что устала поддерживать то, что осталось от Украины?



Чиччобеллочиччо

Так это от отчаяния русские подшутили над Мелони…

Представьте, что бы было, если бы они не были в отчаянии…

Неужели тем, кто за них голосовал, доставляет такое удовольствие, что с ними каждый день обращаются как с полными идиотами?



Сквотивенто

На самом деле есть некая часть итальянского общества, которая с самого начала знала, что "украинское контрнаступление" не сработает, потому что у России больше армии, оружия и ресурсов, чтобы инвестировать в военные действия, и они с самого начала говорили о необходимости решения конфликта путем переговоров. Мы оказались правы, и если даже Мелони, не самый проницательный человек на планете, до этого додумалась, то я бы сказал, что мы на верном пути...

Тем не менее ситуация восхитительная: два русских комика разговаривают с главным итальянским комиком (хоть ставшей им не по своей воле).



176-176

Премьер-министр Италии находится в очень хорошей компании: Ангела Меркель, Кристин Лагард, президент Польши, премьер-министр Канады. Все политические деятели повелись на розыгрыш российского дуэта пранкеров. Душевно!



Дзи+ти

Путин решил, что для Италии армия не нужна, хватит и двух комиков. Наконец-то мы можем оценить, как управляют государством настоящие бездарности.



Клаудио Би

"Фаццолари, правая руки премьера и один из руководителей партии "Братья Италии", считает, что этот эпизод служит доказательством, что "российская пропаганда в отчаянии из-за катастрофического хода так называемой "спецоперации", которая обернулась непрерывным поражением российской армии на украинской земле".

Можно и по-другому это интерпретировать, а именно, что нашими системами безопасности управляют недалекие люди, мимо которых пробрались даже два комика. Не берусь представить, что могли бы сделать настоящие разведчики (российские или иные), учитывая, что у нас безопасность словно решето.

Снимаю шляпу!



скарпантибус

Из России с любовью, молодцы эти пранкеры, но мне кажется, что здесь чувствуется рука бывшего кгбэшника, который так и не вышел на пенсию.