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Золотые резервы России достигли рекордного значения
15:03 02.11.2023

Золотые резервы России в сентябре выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.

Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.

Россия в сентябре нарастила запасы золота на два процента, или 44 тонны, - до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю.

При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на три процента - до 140,5 миллиарда долларов.

Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны

Абсолютными рекордсменами по этому показателю остаются США с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.

В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (одна тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).

Топ-10 стран по уровню золотых резервов выглядит так:
1. США - 8,1 тыс. т
2. Германия - 3,35 тыс. т
3. Италия - 2,45 тыс. т
4. Франция - 2,4 тыс. т
5. Россия - 2,36 тыс. т
6. Китай - 2,2 тыс. т
7. Швейцария - 1 тыс. т
8. Япония - 846 т
9. Индия - 801 т
10. Турция - 675 т.

15. Узбекистан - 377 т. (июнь 2023)
17. Казахстан - 314 т. (июнь 2023)

Источник - РИА Новости
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