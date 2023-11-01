Золотые резервы России достигли рекордного значения

15:03 02.11.2023

Золотые резервы России в сентябре выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн



МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.



Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.



Россия в сентябре нарастила запасы золота на два процента, или 44 тонны, - до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю.



При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на три процента - до 140,5 миллиарда долларов.



Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны



Абсолютными рекордсменами по этому показателю остаются США с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.



В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (одна тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).



Топ-10 стран по уровню золотых резервов выглядит так:

1. США - 8,1 тыс. т

2. Германия - 3,35 тыс. т

3. Италия - 2,45 тыс. т

4. Франция - 2,4 тыс. т

5. Россия - 2,36 тыс. т

6. Китай - 2,2 тыс. т

7. Швейцария - 1 тыс. т

8. Япония - 846 т

9. Индия - 801 т

10. Турция - 675 т.



15. Узбекистан - 377 т. (июнь 2023)

17. Казахстан - 314 т. (июнь 2023)