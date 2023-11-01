В Узбекистане суд вынес приговор Ильдару Хайрулину за наемничество по фейковым фото СБУ

15:18 02.11.2023

В Ташкентской области узбекистанца приговорили к 5 годам колонии за участие в боевых действиях на территории Украины



К пяти годам колонии суд в Ташкентской области приговорил узбекистанца Ильдара Хайрулина, который, по версии силовиков, в 2014-15 годах участвовал в боевых действиях в Украине, сообщает "Озодлик".



Суд признал 38-летнего жителя Ташкентской области виновным в преступлении по статье о наемничестве.



По версии следствия, подсудимый воевал в составе армии самопровозглашенной ДНР. При этом в качестве доказательств приводилось то, что обвиняемый числится на сайте "Миротворец" - базе данных врагов Украины.



Из-за того, что информация на этом веб-ресурсе не является официально подтвержденной, следствие направило материалы на изучение. Экспертиза показала, что на фотографии на "Миротворце" в военной форме и с оружием в руках действительно запечатлен Хайрулин.



11:36 24 июня, 2017

Более двух тысяч граждан СНГ находятся в розыске за наемничество



Также в мобильном телефоне подсудимого силовики обнаружили скриншоты, доказывающие его участие в боевых действиях.



Родственники обвиняемого подтвердили, что на украинском сайте действительно опубликовано фото Хайрулина. Однако они рассказали, что снимок был сделан в Татарстане, а узбекистанец держит в руках пневматическое оружие, которое там не запрещено.



Семья обвиняемого утверждает, что Хайрулин никогда не ездил в Украину. По их словам, они предоставили все подтверждающие их слова документы суду и намерены обжаловать решение в апелляционном порядке.



Это не первый случай, когда в странах Центральной Азии назначают срок за наемничество. Так, в мае текущего года суд в Бишкеке приговорил воевавшего в Украине в составе российской армии кыргызстанца к 10 годам лишения свободы. В августе Верховный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.



В апреле этого года Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что завел 10 уголовных дел по фактам участия своих граждан в войне в Украине.