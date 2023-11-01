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Российский "Газпром" собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию
15:36 02.11.2023

"Газпром" разворачивается на юг
Компания собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию

"Газпром" впервые развернуто описал свою стратегию на рынке Средней Азии, где собирается усилить свое присутствие в ближайшие 15 лет. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на ежегодной газовой конференции заявил о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию, а также обсуждения новых маршрутов, расширения существующих мощностей и газификации. Сейчас поставки российского газа в эти страны невелики, но, по оценкам аналитиков, к 2030 году потенциал экспорта в регион может вырасти до 20 млрд кубометров. Однако маржинальность этих рынков будет меньше, чем европейского.

"Газпром" собирается прокладывать новые трубопроводные маршруты на рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также наращивать поставки по существующим газопроводам, помимо системы Средняя Азия-Центр (САЦ), заявил 1 ноября глава компании Алексей Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023). Он впервые развернуто обрисовал новую концепцию работы компании в Средней Азии, которой прежде "Газпром" как рынку сбыта уделял мало внимания...

https://www.kommersant.ru/doc/6312468

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"Газпром" изучает новые маршруты и газопровод Бухара - Урал для роста поставок в Азию

Как заявил глава компании Алексей Миллер, также прорабатывается маршрут поставок для газификации Астаны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и Казахстан в настоящее время прорабатывают маршрут поставок для газификации Астаны, компания также рассматривает новые маршруты и газопровод Бухара - Урал для увеличения поставок в Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

"Мы знаем, что с учетом протяженной границы - очень многие регионы Казахстана граничат непосредственно с регионами Российской Федерации, - и конечно же, экономически эффективно, выгодно посмотреть возможность газоснабжения и обеспечения газификации северных, северо-восточных районов Казахстана с территории России и для этого рассматривать уже новые газотранспортные маршруты - в частности, маршрут, который предполагал бы газификацию Астаны. Могу сказать, что такой маршрут в настоящее время у нас находится в совместной проработке, уже выполнен технико-экономический анализ", - сказал Миллер.

Встречи, которые запланированы на форуме, будут посвящены в том числе обсуждению этого маршрута, добавил он.

По словам главы "Газпрома", для роста поставок газа в Казахстан и Узбекистан компания также изучает новые маршруты и существующий газопровод Бухара - Урал. "Кроме анализа того, что мы будем делать в течение ближайших лет в рамках реконструкции газопровода Средняя Азия - Центр, мы также смотрим на существующий газотранспортный коридор Бухара - Урал, а также на новые газотранспортные маршруты, которые могут появиться", - сообщил Миллер.

Кроме того, "Газпром" не исключает транзит газа через Узбекистан, Казахстан и Киргизию в третьи страны. "Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства. В первую очередь, конечно же, это потребности этих стран, наших партнеров, наших друзей. Но такая возможность тоже есть", - сообщил глава "Газпрома", отвечая на вопрос о возможном транзите газа.

Источник - Коммерсант
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