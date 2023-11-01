|Саудовская Аравия готова предоставить $100 млн для достройки Рогуна
17:10 02.11.2023
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Она может стать первой страной, изъявившей желание финансировать этот проект.
Саудовский фонд развития заявил о готовности в предоставлении кредита в размере 375 млн саудовских риялов ($100 млн) на возведения Рогунской ГЭС.
Таким образом, этот Фонд становится первым среди мировых фондов развития, которые изъявили желание финансировать Рогунский проект, сообщили "Азия-Плюс" в посольстве Саудовской Аравии в Душанбе.
В сообщении говорится, что средства, которые могут быть выделены на достройку Рогуна, составляют половину всей финансовой помощи, которая была предоставлена этим Фондом республике с 2002 года (после начала деятельности в РТ).
В диппредставительстве относят данный проект к "крупнейшим проектам региона", который "может стать важным фактором развития Таджикистана и стран Центральной Азии", а также отмечают важность Рогунского проекта с экологической точки зрения.
Ранее, в середине августа этого года министр финансов страны Файзиддин Каххорзода на пресс-конференции в Душанбе сообщал, что правительство Таджикистана начнет непосредственные переговоры с потенциальными инвесторами по привлечению дополнительного финансирования для достройки Рогунской ГЭС до конца этого года.
К потенциальным инвесторам проекта министр относил Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития и другие международные финансовые институты.
Он напомнил, что есть уже договоренности о привлечении льготного кредита Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (КНР) в размере $500 миллионов. Кроме того, отметил он, Исламский банк развития намерен увеличить объем финансирования этого объекта до $250 млн с ранее заявленных $150 млн.
Отметим, что на данный момент Рогунский проект финансируется исключительно за счет государственных средств.
Президент на недавней встрече со строителями Рогуна сообщил, что с начала текущего года на его достройку направлено более 3 млрд сомони, в частности, 2,6 млрд сомони за счет бюджета, а 427 млн сомони за счет продажи электроэнергии, произведенной двумя агрегатами этой станции.
Он подчеркнул, что с начала восстановительных и строительных работ (с 2008 года) за счет госбюджета на сторительство этой ГЭС было направлено более 35 миллиардов сомони.
Справка "АП"
Рогунская ГЭС станет крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанцией, установленная мощность которой составит 3600 МВт.
Годовой объем выработки электроэнергии после полной сдачи станции в эксплуатацию составит от 13 до 17 млрд киловатт-часов. Это составляет примерно 65%-85% годовой выработки электроэнергии всеми действующими мощностями в республики.
В целом, планируется установить в машинном зале станции шесть агрегатов, проектная мощность каждого из которых составит 600 МВт. Запуск последнего агрегата станции запланирован на 2029 год.
Строительство станции разделено на отдельные лоты, в том числе ЛОТ 1 – электромеханическое оборудование, ЛОТ 2 – плотина электростанции, ЛОТ 3 – правобережные сооружения и ЛОТ 4 – левобережные сооружения. Ожидается, что строительство станции будет полностью завершено к 2033 году.