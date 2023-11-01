Саудовская Аравия готова предоставить $100 млн для достройки Рогуна

17:10 02.11.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Она может стать первой страной, изъявившей желание финансировать этот проект.



Саудовский фонд развития заявил о готовности в предоставлении кредита в размере 375 млн саудовских риялов ($100 млн) на возведения Рогунской ГЭС.



