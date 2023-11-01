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    Таджикистан   | 
Почему банковские терминалы в Таджикистане не принимают новые купюры?
22:16 02.11.2023

Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus

Эта проблема актуальна для республики уже много лет, но сейчас - в связи с переходом на безналичку – она стала еще более острой.

Таджикские терминалы не принимают новые, непотрепанные купюры

С 1 августа Таджикистан перешел на безналичный расчет. Чтобы оплачивать госуслуги, гражданам предложено пользоваться исключительно банковскими картами. Но чтобы положить на них деньги (ведь зарплаты госучреждения и частный бизнес выплачивают наличкой), вам нужно воспользоваться банковскими терминалами.

И вот тут возникает большая проблема – таджикские терминалы не принимают новые, непотрепанные купюры.

За комментариями "Азия-Плюс" обратилась к департаменту информационных технологий Национального банка Таджикистана и банкам.

В банках, куда обратился корреспондент "Азия-Плюс", сообщили – чтобы все работало в банкоматах нужно переустанавливать программное обеспечение. Но затраты на обновление, переустановку и другие необходимые мероприятия для внедрения новых кэш-кодов для новых купюр для каждого банкомата составляют от 700 до 850 долларов. Это дорого и потому процесс переоборудования идет очень медленно.

Кэш-код - это купюроприемник в банкомате, который выполняет функцию определения и проверки подлинности купюр. Иными словами, он решает, можно ли принимать данную купюру или она не соответствует установленным параметрам и следует отклонить ее.

Кроме того, по данным Нацбанка, есть такая проблема - купюры номиналом 100 сомони, выпущенные в 2021 году, не считываются существующими кэш-кодами банкоматов, так как в них содержатся обновленные параметры, введенные только в 2021 году.

И третья причина - каждый год на рынке онлайн-банкинга появляются новые модификации банкоматов с улучшенными характеристиками, новым дизайном и другими нововведениями. В них новые стандарты кэш-кодов, которые не подходят под кэш-коды таджикских банкнот.

До сих пор таджикским банкам и коммерческим организациям приходилось покупать банкоматы, в которых можно было установить собственные ресиверы (базы) с собственными стандартами СС (cash-code). То есть новинки приходилось каждый раз адаптировать, а это создавало дополнительные расходы.

Сейчас большинство организаций решили перейти на базы MV (money validator) и теперь тестируют их.

До конца года проблема должна быть решена

22 мая нынешнего года Нацбанк направил письмо всем кредитным организациям с требованием поэтапно решить существующие проблемы.

"Все кэш-коды, используемые в Таджикистане, сняты с производства и больше не применяются в мире. Для новых купюр у нашего банка нет подходящего программного обеспечения. Мы привезли новые кэш-коды MV-1 и MV-2 из России. Сейчас они находятся на стадии испытаний. Из двух кэш-кодов мы должны выбрать более надежный", - пояснили "Азия-Плюс" в "Алиф Банке".

На данный момент, по данным Национального банка, устранены неисправности в 150 банкоматах в Душанбе, Согде и Хатлоне.

Процесс доставки и установки новых кэш-кодов занимает около 2-3 месяцев, сообщили "Азия-Плюс" в Нацбанке. После установки новых кодов потребуется дополнительно 2-3 месяца для проверки новых систем, чтобы банки могли убедиться в надежности их работы.

Согласно ежемесячному отчету кредитных организаций перед Национальным банком, к концу ноября или декабря текущего года около 50-60% данной проблемы должны быть решены.

В "Алиф Банке" "Азия-Плюс" сообщили, что финансовым учреждениям дан крайний срок - до конца текущего года принять решение по проблеме.

Между тем на вопрос "Азия-Плюс" Нацбанку - почему НБТ озаботился вопросом переоборудования банкоматов только в этом году, в банке не ответили.

Источник - Азия-Плюс
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