США ввели санкции против СПБ биржи, торгующей американскими акциями

22:54 02.11.2023

США ввели санкции против Почта Банка, АФК "Система" и Хоум Кредит Банка



В черном списке оказались ряд банков, "Арктик СПГ-2", МГТУ им. Баумана, а также новый гендиректор "дочки" Danone в России



США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России, сообщается на сайте Минфина.



Под ограничения попали АФК "Система", "Арктик СПГ-2", ряд банков, например, "Русский стандарт", Хоум Кредит Банк, Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов, СПБ Биржа. Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана и структур "Газпром нефти": омской "Газпром нефть Каталитические системы" и петербургской "Газпром нефть Научно-технологический центр".



Среди физических лиц в черном списке оказался замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников "Ланцет", и члены его семьи. Под ограничения попали Якуб Закриев, возглавивший АО "Данон Россия" (российскую "дочку" французской Danone) после передачи долей в компании Росимуществу, и его отец Салман Закриев, первый заместитель председателя парламента Чечни.



Под ограничения попали также граждане Турции, Швеции, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств; в списке есть и компании, зарегистрированные в других странах, например, швейцарская Advanced Industrial Technologies, люксембургский East-West United Bank, несколько турецких логистических предприятий.



В "Русском стандарте" предупредили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом, и рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт. В России они продолжат работать. "Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты", - добавили в банке.



Представитель Абсолют Банка заявил РБК, что попадание в санкционный список не повлияет на работу финансовой организации. "Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми. Как показывает практика, все банки, ранее попавшие под санкции, продолжают стабильно работать", - сказал он.



Почта Банк сообщил, что санкции не окажут влияния на его деятельность и не отразятся на клиентах. На территории России все его карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать. "Поэтому банк продолжит работать в обычном режиме, а клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в Почта Банке, доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме на территории России", - сообщили в банке.



Первый проректор - проректор МГТУ им. Баумана по учебной работе, специалист в области прочностных расчетов узлов и деталей машин Борис Падалкин назвал попадание вуза в санкционный список "признанием нашего научно-технического потенциала и высокой конкурентоспособноси разрабатываемых нами технических решений, а также высокого качества подготовки кадров для российской экономики.



Ранее в этот же день американский Минторг ограничил поставки технологий для производителя беспилотников ZALA Aero и еще десяти российских организаций, так как их действия, по данным Вашингтона, "противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам" США. По той же причине в черный список внесли компанию Mvizion из Узбекистана.



Российские власти считают западные санкции незаконными. В сентябре президент Владимир Путин заявил, что экономика восстановилась после ограничений, а страна выдержала беспрецедентный "санкционный натиск" со стороны недружественных стран.



Наталия Анисимова,

Юлия Кошкина,

София Прохорчук

РБК



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США ввели санкции против СПБ Биржи, АФК Системы и других компаний

Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских компаний и физических лиц.



Среди прочих в блокирующий SDN-лист попали:



• СПБ Биржа

• АФК Система

• Арктик СПГ 2

• Абсолют Банк

• ХКФ Банк

• Банк Русский Стандарт

• Почта Банк

• ВБРР



Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана. Всего в списке 37 физлиц и 192 юрлица.



На фоне новостей акции СПБ Биржи теряют более 10%. Бумаги АФК Системы падают на 3%, а вместе с ними и котировки Сегежи.



Как сообщает Интерфакс, СПБ Биржа заявила, что санкции США не затронут активы клиентов биржи. "Информация о дальнейших действиях будет опубликована в ближайшее время", - цитирует агентство. С 18:00 МСК 2 ноября СПБ Биржа ввела запрет на подачу заявок и заключение договоров.



В отдельном сообщении, СПБ Биржа заявила, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 г. в Режиме основных торгов проводиться не будут. СПБ Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 г.



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