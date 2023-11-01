 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.11.2023
23:20  2 ноября - День провозглашения Российской империи
22:54  США ввели санкции против СПБ биржи, торгующей американскими акциями
22:35  Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты TANIRLIK TANYM
22:22  Яков Рабкин: Одно или два государства на Святой земле?
22:19  Униженные и оскорбленные Западном рос-олигархи просятся домой, - Bloomberg
22:16  Почему банковские терминалы в Таджикистане не принимают новые купюры?
17:10  Саудовская Аравия готова предоставить $100 млн для достройки Рогуна

15:36  Российский "Газпром" собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию
15:34  В Средней Азии Макрон пошел на уран. Сможет ли Франция перекупить бывшие советские республики, - СП
15:31  Ф.Лукьянов: Полуполярный мир Палестино-израильская война консолидировала Запад, но не создала второго полюса
15:29  А.Исэров: Будущий мир может быть похож на эпоху классической доктрины Монро
15:22  Чез Фриман: О сферах влияния. Почему их надо уважать, но не надо создавать
15:18  В Узбекистане суд вынес приговор Ильдару Хайрулину за наемничество по фейковым фото СБУ
15:03  Золотые резервы России достигли рекордного значения
14:41  Полный пранк с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (видео)
14:00  Зачем Макрон полетел в Центральную Азию, - В.Логинов
13:55  Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта, - В.Скачко
13:54  Икболжон Эргашев возглавил Комитет по развитию шелководства Узбекистана
13:52  Карательная операция Израиля в секторе Газа. 70 процентов погибших - женщины и дети, - В.Овчинский
13:50  Неолиберальная повестка превращается в настоящее безумие
13:46  Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово
13:27  Делиберализация. В надежде на изменения, - Александр Дугин
01:57  Китай намерен не враждовать, а сотрудничать с США, - Владимир Скосырев
01:37  В США таджикистанца обвиняют в поставках электроники для РосАрмии на миллионы долларов
01:13  Украинские "кролики". США готовят биологическую диверсию против России, - Максим Столетов
01:00  Токаев научил Макрона играться в асыки (бараньи костяшки)
00:55  Местные выборы грозят взорвать Молдавию, - Св.Гамова
00:51  Спец по Центразии Кэмпбелл предложен на пост замглавы Госдепа США
00:50  Катар захватывает газовый рынок Евросоюза, - Денис Юрганов
00:44  Доха бьет под дых. Катар намерен казнить индийских военных, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля
00:36  Великое выселение. Пакистан выдворяет более миллиона нелегалов, - С.Строкань
00:28  Мирзиеев подписал закон о введении ответственности за пропаганду многоженства
00:19  Дмитрий Орехов: "Золотой миллиард" стремительно расчеловечивается
00:16  Американские мусульмане загнали Байдена в ловушку, - Юрий Светов
00:15  Ключевые идеологемы русско-китайской дипломатии, - Ольга Бонч-Осмоловская
00:14  Визит Макрона в Астану: о чем договорились Казахстан и Франция
00:13  КырГКНБ задержан учредитель строительной компаний "KG Групп" Имамидин Ташов. "Забыл" построить детский сад
00:12  Евреи прорвали переднюю линию обороны арабов на севере Газы
00:11  Кибербезопасность ЦА, как гарантия от "цветных революций", - Анвар Ажиев
00:10  Подразделение "Вагнер" возглавил сын погибшего Е.Пригожина - Павел
00:05  Глеб Простаков: Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми
00:03  Саудовская Аравия выиграла борьбу за мир. В 2034 году она примет главный футбольный турнир
00:02  Йемен нанес ракетный удар по Израилю
00:01  Иордания отозвала посла из Израиля в знак протеста против войны в Газе
00:00  Путин: Запад запутался в собственных санкциях
Среда, 01.11.2023
16:01  Время мифам исчезать: оружие, энергетика, право. Хроники смуты: октябрь 2023 года
15:59  Первым замсоветника президента Узбекистана по кадрам назначен бывший замглавы СГБ Гайратулла Езиев и другие назначения
15:57  Хаос с печальным смыслом. Ближневосточный кон для США и Израиля
15:54  Китайский народ пропитали духом Палестины
15:51  Заложники в Газе: Тоннели замуруют вместе с пленными и боевиками?
14:03  МОК опубликовал видеоролик об истории выступлений гимнастки Оксаны Чусовитиной
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США ввели санкции против СПБ биржи, торгующей американскими акциями
22:54 02.11.2023

США ввели санкции против Почта Банка, АФК "Система" и Хоум Кредит Банка

В черном списке оказались ряд банков, "Арктик СПГ-2", МГТУ им. Баумана, а также новый гендиректор "дочки" Danone в России

США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России, сообщается на сайте Минфина.

Под ограничения попали АФК "Система", "Арктик СПГ-2", ряд банков, например, "Русский стандарт", Хоум Кредит Банк, Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов, СПБ Биржа. Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана и структур "Газпром нефти": омской "Газпром нефть Каталитические системы" и петербургской "Газпром нефть Научно-технологический центр".

Среди физических лиц в черном списке оказался замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников "Ланцет", и члены его семьи. Под ограничения попали Якуб Закриев, возглавивший АО "Данон Россия" (российскую "дочку" французской Danone) после передачи долей в компании Росимуществу, и его отец Салман Закриев, первый заместитель председателя парламента Чечни.

Под ограничения попали также граждане Турции, Швеции, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств; в списке есть и компании, зарегистрированные в других странах, например, швейцарская Advanced Industrial Technologies, люксембургский East-West United Bank, несколько турецких логистических предприятий.

В "Русском стандарте" предупредили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом, и рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт. В России они продолжат работать. "Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты", - добавили в банке.

Представитель Абсолют Банка заявил РБК, что попадание в санкционный список не повлияет на работу финансовой организации. "Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми. Как показывает практика, все банки, ранее попавшие под санкции, продолжают стабильно работать", - сказал он.

Почта Банк сообщил, что санкции не окажут влияния на его деятельность и не отразятся на клиентах. На территории России все его карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать. "Поэтому банк продолжит работать в обычном режиме, а клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в Почта Банке, доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме на территории России", - сообщили в банке.

Первый проректор - проректор МГТУ им. Баумана по учебной работе, специалист в области прочностных расчетов узлов и деталей машин Борис Падалкин назвал попадание вуза в санкционный список "признанием нашего научно-технического потенциала и высокой конкурентоспособноси разрабатываемых нами технических решений, а также высокого качества подготовки кадров для российской экономики.

Ранее в этот же день американский Минторг ограничил поставки технологий для производителя беспилотников ZALA Aero и еще десяти российских организаций, так как их действия, по данным Вашингтона, "противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам" США. По той же причине в черный список внесли компанию Mvizion из Узбекистана.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В сентябре президент Владимир Путин заявил, что экономика восстановилась после ограничений, а страна выдержала беспрецедентный "санкционный натиск" со стороны недружественных стран.

Наталия Анисимова,
Юлия Кошкина,
София Прохорчук
РБК

*****

США ввели санкции против СПБ Биржи, АФК Системы и других компаний
Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских компаний и физических лиц.

Среди прочих в блокирующий SDN-лист попали:

• СПБ Биржа
• АФК Система
• Арктик СПГ 2
• Абсолют Банк
• ХКФ Банк
• Банк Русский Стандарт
• Почта Банк
• ВБРР

Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана. Всего в списке 37 физлиц и 192 юрлица.

На фоне новостей акции СПБ Биржи теряют более 10%. Бумаги АФК Системы падают на 3%, а вместе с ними и котировки Сегежи.

Как сообщает Интерфакс, СПБ Биржа заявила, что санкции США не затронут активы клиентов биржи. "Информация о дальнейших действиях будет опубликована в ближайшее время", - цитирует агентство. С 18:00 МСК 2 ноября СПБ Биржа ввела запрет на подачу заявок и заключение договоров.

В отдельном сообщении, СПБ Биржа заявила, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 г. в Режиме основных торгов проводиться не будут. СПБ Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 г.

БКС Мир инвестиций

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698954840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на ближайшие три года
- 970 крупных инвестпроектов на 32 трлн тенге планируется реализовать в Казахстане в ближайшие годы - Алихан Смаилов
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования? Часть 2.
- Позиция фракции "Ак жол" по проекту бюджета на 2024-26 годы
- Ашимбаев: Киев провоцирует в Казахстане межнациональные конфликты
- Инфляция в Республике Казахстан
- Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки между странами
- Что стало с нашим суверенитетом?
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  