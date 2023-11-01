2 ноября - День провозглашения Российской империи

23:20 02.11.2023

Ровно 302 года назад царь Петр I принял титул Петра Великого, Императора Всероссийского, а Россия вместе с тем стала империей. Провозглашение великой европейской державы происходило под канонаду триумфального салюта. Свой новый статус государство получило не путем переговоров и компромиссов, а завоевала железом и кровью - в результате победы в Северной войне.



