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2 ноября - День провозглашения Российской империи
23:20 02.11.2023

Ровно 302 года назад царь Петр I принял титул Петра Великого, Императора Всероссийского, а Россия вместе с тем стала империей. Провозглашение великой европейской державы происходило под канонаду триумфального салюта. Свой новый статус государство получило не путем переговоров и компромиссов, а завоевала железом и кровью - в результате победы в Северной войне.



С этого момента началась блестящая история Российской империи. История великих побед как на поле брани, так и в искусстве, науке и культуре. Почему же имперский статус был так необходим?

Дело в том, что в начале XVIII века титул русского правителя на международной арене был не определен. В дипломатических документах того времени русских царей называли по-разному: то королями, то князьями, то цесарями. При этом от самого титула правителя напрямую зависел и статус его государства.

Самый престижный императорский титул на тот момент имел лишь глава Священной Римской империи. За ним следовали короли - английский, французский и другие, затем - герцоги. Статус России был не только не определен в Европе, но и в целом незначителен.

Однако после победы над Швецией в Северной войне все радикально изменилось: Россия стала мощнейшим государством Северной и Восточной Европы. И тогда архиепископ Феофан Прокопович предложил провозгласить царя императором. Эту идею поддержали в Правительствующем сенате. Так царь Романов получил титул "Отца Отечествия, Императора Всероссийского, Петра Великого".

Международное признание Российской империи произошло не сразу. Первыми были Пруссия, Голландия и бывший противник - Швеция. Польша, напротив, признала наш статус лишь спустя более 40 лет. Впрочем, тогда от ее мнения почти ничего не зависело.

С Днем Российской империи, друзья!

Источник - Readovka
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