Война - способ политического выживания Украины и Запада, - В.Авва

01:10 03.11.2023

Война - способ политического выживания Украины и Запада



Вадим Авва



Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя последнее видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета, сказал немыслимые для 2022 и первой половины текущего года вещи



В частности, Фицо заявил:



- в Евросовете "чувствовалась ужасная усталость" от дебатов по Украине, видеообращение было встречено без какого-либо интереса - раз;



- "Евросоюз слепо копирует политику администрации США вместо того, чтобы предложить решение для достижения мира, и лишь выдает деньги и оружие Киеву" - два;



- "Война зашла в патовую ситуацию. Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ" - три.



Но главное даже не в том, что Фицо это сказал, а в том, что он это сказал - и аутодафе не случилось.



Впрочем, Фицо и Виктор Орбан - одно лицо Евросоюза, а есть другое.



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщает Politico: "У нас есть план отправиться в отдельные штаты, чтобы встретиться там, к примеру, с компаниями, которые продают вооружения, которые создают рабочие места в США. Большая часть денег, потраченных на Украину, шла все же из США".



Ландсбергиса из Литвы крайне волнует перспектива ослабления количества и темпов поставок западного оружия режиму Зеленского, возможные перебои в финансировании этой войны. Подобную поездку в Арканзас уже совершил коллега Ландсбергиса из Эстонии, сообщила премьер этой страны Кая Каллас.



Напомню, что 26 июня организованный Еврокомиссаром союза по внешней политике Боррелем саммит глав внешнеполитических ведомств в Киеве не согласовал выделение 8-го транша военной помощи в размере 500 млн евро.



Причина раздрая куда глубже и фундаментальнее, чем кажется на первый взгляд. Она кроется вовсе не в позиции сравнительно небольших Венгрии и Словакии.



В конце концов, и глава ЕК фон дер Ляйен, министр Бербок и канцлер ее Шольц, француз Макрон, англоизированный индус Риши Сунак и прочие тысячи политического истеблишмента Европы всецело на стороне войны. От желания уничтожить Россию у этой публики сводит скулы.



Причину все сильнее проявляющейся немочи Запада объяснил его лидер. Президент США Джо Байден 15 октября в интервью телеканалу CBS сказал:



"Ради бога, мы ведь США, самая могущественная страна за всю историю человечества. Мы в состоянии позаботиться об обеих (Украине и Израиле), параллельно с этим поддерживая нашу обороноспособность на международных рубежах".



16 октября, через день, уже в интервью Sky New его спешно поддержала министр финансов Джанет Йеллен: "Страна, безусловно, может позволить себе две войны. Экономика США находится в хорошей форме".



Экономика США находится в хорошей форме? Это какими глазами смотреть. Текущий дефицит федерального бюджета - 1,7 триллиона долларов. Госдолг подбирается к $ 33 триллионам и растет по экспоненте. США стали крайне зависимы от притока иностранного капитала.



"Чтобы поддерживать функционирование валютной и финансовой системы на плаву, им требуется не менее $ 220 млрд чистого притока иностранного капитала", - пишет телеграм-канал Spydell_finance.



Всерьез, на уровне ФРС, обсуждаются планы заимствования не менее $ 800 миллиардов ежеквартально. Все, что пока поддерживает на плаву корабль американской экономики, - доля национальной валюты в мировой торговле в 48,03%. Если она снизится даже на четверть, спрос на американские деньги в мире сильно упадет.



Штаты лишатся эмиссии как основного инструмента поддержания политики и статуса гегемона. Это экономическая и политическая катастрофа, в чем-то схожая по причинам с капитуляцией Германии в Первой мировой.



Чтобы поддерживать продекларированный императив "правил", Америка не может не вести войн.



"Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из нее свою кровавую ренту", - сказал президент России Владимир Путин.



Оборотной медалью существования Града на холме - Hail on the hill - является то, что Вашингтон для поддержания статуса не может не финансировать "производство крови", то есть войны. Являясь сегодня ограниченной в сборе мировой дани, прежде всего позицией России и Китая, Америка вынуждена заниматься каннибализмом: экономически поедать главного и союзника, и конкурента одновременно - Евросоюз.



Штатам, снижая издержки, удалось ценой предательства и крови работавших на них бежать из Афганистана. Но остались 800 американских военных баз по всему свету, которые из актива в пассив стремительно превращает новая реальность.



Масштабируйте нападения на американских военных, которые становятся делом привычным, с коэффициентом 10–30 - и легко поймете уровень угрозы. Это зримо противоречит декларациям Йеллен и Байдена "мы можем воевать везде, всегда, со всеми". Демагогическая ложь.



На руках Вашингтона, кто бы что ни говорил, НАТО, содержание режима Зеленского. Но разве только его? Есть еще многочисленные старые обязательства.



Есть и новые. Милитаризация Тихоокеанского региона происходит в основном за счет США, периметра северо-западных границ Союзного государства - тоже. А как же Евросюз? Брюссель уже дотирует 25% бюджетов Латвии, Литвы, Эстонии, а после разрыва связей с Россией еще и Финляндии. И чем выше уровень милитаризации приграничья, тем больше процент содержания режимов.



При этом планы ЕС по поставке миллиона боеприпасов Киеву выполнены на 30%. По самым разным причинам. В этом - реальность.



Экономика главного кошелька политической Европы, Германии, сваливается в неизбежную рецессию. Глава Дойче банк (Deutsche Bank) Кристиан Севина заявил на Handelsblatt Banking Summit во Франкфурте, что экономическое производство ФРГ в 2024-м снизится на 3,5%.



Мы имеем дело с классическим проявлением шизофрении: "Остались только чувства тонкие, едва определимые. То ли музыки и цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь".



Политический нарратив, созданная с 1991-го система воспроизводства власти, заставляет Запад воевать со всем миром, но при этом старые и больные ноги его экономики отказывают, а мозг эту реальность игнорирует.



Фицо и Орбан представляют собой слабую плотину здравомыслия в океане общего политического безумия Запада. При этом оба не питают особой любви к России, просто хотят выжить.



Зеленский и камарилья киевского диктатора тоже хотят выжить. Просто "выжить" для Зеленского и своры - война. Так же, как для Еврокомиссии, подлых Прибалтийских стран, большинства других европейских политиков, утративших суверенитет, встроенных в то, что назвали атлантизмом, а надо бы - машиной войны.



Война со всем миром - способ выжить и для большей части политической Америки. На управлении Землей, то есть на возможности сдирать кожу с живых людей в разных странах, зиждется система воспроизводства "вечной" жизни американских политических кланов.



Мы уже видим, как падение качества и ритмичности западных поставок и финансирования Киева заставляет Зеленского гнать на убой все большее число украинцев. Обнаруживается прямая зависимость.



Люди тоже ресурс. Их благосостояние, труд. Жизни, наконец. Власти в Киеве и на Западе пожирают свой народ во все больших количествах. На Украине - в прямом смысле, в США и Европе - в большей части в экономическом.



И так продолжится до обрушения системы вместе с линией фронта.