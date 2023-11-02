В американском рейтинге стран по силе армии Казахстан уступил Узбекистану

01:20 03.11.2023

В РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО СИЛЕ АРМИИ КАЗАХСТАН УСТУПИЛ УЗБЕКИСТАНУ



По результатам исследования [US] News & World Report, по силе армии Казахстан расположился на 19-м месте среди 87 стран, между Узбекистаном (18-е место) и ОАЭ (20-е место). Стоит отметить, что Беларусь заняла 12-е место, а Азербайджан - 24-е место. Рейтинг стран по силе армии является одним из шести атрибутов для определения могущества страны, о котором мы уже писали.



Страной с самой сильной армией в мире остается Россия, следом идет США, а замыкает тройку лидеров Китай. Следует отметить, что Израиль расположился на 4-м месте, а Украина - на 6-м. Кроме них в топ-10 стран мира с самой сильной армией входят Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.



Самыми слабыми армиями были признаны вооруженные силы Люксембурга, Сингапура и Эстонии.



Рейтинг был составлен на основе опроса, проведенного среди 17,2 тыс. человек в 36 странах мира. Все страны оценивались по каждому из 73 критериев (атрибутов) на основе совокупности индивидуальных ответов. О том, какие страны попали в рейтинг, мы уже писали в материале, упомянутом выше.



Узбекистан опередил Казахстан по силе армии на 0,2 балла - 16 баллов против 15,8 балла соответственно. При этом ранее Казахстан опережал по силе армии своего соседа два года подряд: в 2021 году - 25,6 против 21,5 балла, в 2022 году - 12,6 против 10,8 балла.



Среди стран с самой сильной армией США отобрали у Китая второе место в 2021 году, набрав 97,6 балла против 97,4, и продолжают удерживать это место третий год подряд.



Стоит отметить, что Украина значительно укрепила свои позиции: согласно исследованию, в 2023 году она набрала 73,6 балла, в 2022 году показатель составлял 65,6 балла, в то время как в 2021 году - всего 38,6 балла.



Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), у Казахстана самый высокий военный бюджет среди стран ЦА, предоставивших информацию. Так, в 2022 году он составил 1,1 млрд долл. США, в то время как у Кыргызстана и Таджикистана показатели составили 149,8 млн и 103,5 млн долл. США соответственно. При этом, по данным inbusiness.kz, Казахстан планирует значительно увеличить расходы на военные нужды - до 1,2 трлн тг (около 2,4 млрд долл. США по текущему курсу).



В то же время, согласно все тем же данным SIPRI, военный бюджет Казахстана сократился сразу на 30%, в то время как у соседей он показал рост - на 26,6% у Таджикистан и на 12,3% у Кыргызстана.



По Узбекистану актуальные данные по расходам на военные нужды отсутствуют, но, если сравнивать показатели за 2018 год, когда данные еще имелись, военный бюджет РУ составлял 1,4 млрд долл. США, что было по тем временам на 3,9% ниже, чем у РК.



Расходы на военные нужды у стран с самыми сильными армиями в мире очень сильно разнятся. Так, военные расходы России в 2022 году составили 86,4 млрд долл. США, что в 10 раз меньше, чем у США - 876,9 млрд долл. США. Расходы Китая на армию составили 292 млрд долл. США. Стоит отметить, что несмотря на и без того внушительные суммы, все три страны увеличили расходы на армию: США и Китай - на 8,8% и 2,1% соответственно, а Россия - сразу почти на треть.



Отметим, что военные расходы Украины за 2022 год составили по данным SIRPI 44 млрд долл. США, что сразу в 7,4 раза больше, чем в 2021 году.



U.S. News & World Report ("Ю. С. Ньюс энд уорлд рипорт") - американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне.