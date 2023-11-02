Пока "весь мир" занят Газой, Западу стоило бы без шума отказать Украине, - Жюль Сийес

01:33 03.11.2023 AgoraVox

Франция



Покончить с конфликтом на Украине



Пока "весь мир" занят Газой, Западу стоило бы без шума отказать Украине в дальнейшей поддержке, пишет независимый автор статьи для Agoravox. Это было бы своевременным и гуманным решением, которое устроило бы всех, кроме Зеленского.



Как я и предсказывал, события в Газе следует рассматривать просто как отвлекающий маневр. На сегодняшний день погибло менее десяти тысяч человек. Это, безусловно, жестоко, но число жертв будет расти и дальше. Хочу напомнить нашим гуманным СМИ, что война в расположенном совсем недалеко Йемене привела к гибели 300 000 человек, не вызвав у наших журналистов никакого сочувствия. (А резня в Конго? Там гибли миллионы, но для среднего европейского СМИ это всего лишь чернокожие люди. К тому же в тех же средствах массовой информации периодически появляются намеки, что за счет этой трагедии решают свои проблемы англосаксонские финансовые группы, а потому наше "общественное мнение" скромно избегает конголезской темы.)



Каков прогноз? Еще несколько недель, может быть, месяцев Израиль будет сбрасывать на Газу бомбы и выстреливать туда же снаряды. И, если только Израилю не удастся заставить палестинцев эмигрировать в Египет, ситуация вновь вернется к исходному положению, все опять будет как в сентябре.



Проблемы политической психиатрии



Что еще может случиться? Западным странам остался только вариант самим напасть на Иран или подговорить Израиль сделать это за них. Нам говорят об этом уже десять лет, и в конечном итоге я попал в ситуацию односельчан мальчика из сказки, которые отказываются пугаться, когда слышат "Волки! Волки!" в десятый раз. Конечно, у некоторых в Вашингтоне и среди наших лидеров психика повреждена в достаточной степени, чтобы ввязаться и в войну с Ираном. Но стоит ли такое творить только для того, чтобы скрыть финансовые трудности того или иного из "цивилизованных" правительств? К тому же это высветит проблему пострашней финансовой: постоянное опоздание соответствующих служб в оказании психиатрической помощи лидерам все тех же западных стран.



Это вообще ключевой момент в данной ситуации - кто и как сумеет правильно направить мысли больных внутри психиатрической больницы, называемой западной политикой. Я признаю, что отправившийся с "мирной миссией" в Израиль Эммануэль Макрон стал посмешищем. Увы, сколь это ни печально, нам к такому уже не привыкать. Никто не застрахован от слабоумия, но ведь было время, когда после такого фиаско президенту объявили бы импичмент. А мы привыкаем к подобной ходячей катастрофе и, к сожалению, пока мы не избавимся от этой привычки, катастрофа останется с нами.



Впрочем, есть еще один мотив, по которому истерия вокруг Газы могла бы быть полезна Западу: можно переключить внимание западных СМИ на какой-то объект подальше от Украины, где поражение наших союзников становится все трудней скрывать. Можно было бы вообще в корне решить проблему: пока все кричат про Газу, русские вдруг взяли бы да и покончили с конфликтом военными средствами. Это избавило бы нас от многих проблем, да вот только операция по устранению ВСУ из Авдеевки показала, что в скором времени такой вариант вряд ли возможен.



Хотят ли русские войны?



Вы спросите: а ваши русские - они вообще заинтересованы ли в прекращении конфликта? Может. они хотят повоевать? Или заинтересованы в дальнейшей битве с политической точки зрения?



Тут надо вернуться к истокам нынешней украинской кампании. Она началась, потому что Россия не могла больше довольствоваться западными обещаниями - то по поводу нейтралитета Украины, то по вопросу об автономии/независимости Донбасса и Луганска. Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия активнее и новым оружием просто вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в феврале 2022 года не из-за каприза российского руководства, а благодаря нашим блестящим руководителям.



Но вот ведь что случилось: благодаря конфликту Россия решила множество проблем. В мире снова возросло доверие к российскому оружию; была подвергнута сомнению безупречная репутация натовского оружия. Экономического коллапса в России не случилось, а это нанесло удар по "наследию" событий 1989-1991 годов, когда весь мир был склонен признать превосходство всего западного над всем восточным. Конфликт к тому же привел к дискредитации системы-связки ООН/НАТО, в которой теперь многие разглядели средство навязывания исключительно интересов Запада.



Перевороты в Африке и возрождение "третьего мира"



Государственные перевороты в странах Африки показали хрупкость прозападных держав, возникших благодаря псевдодемократии. Следует также отметить, что люди не бросились на защиту лидеров, за которых они голосовали. Нам говорят о демократии как о лучшем строе, но, похоже, это больше не вызывает энтузиазма.



Саммит БРИКС с массой кандидатов на вступление в организацию продемонстрировал, что мир теперь не просто хочет, но и чувствует себя способным освободиться от господства Вашингтона. Многие развивающиеся страны уже пытались вырваться из лап МВФ, а теперь, когда Китай выступает в качестве кредитора, эти страны могут рассчитывать и на кредиты, и на военную помощь не от Запада. Подобное "комбинированное предложение" стало возможно благодаря успешному сотрудничеству России и Китая.



Украинская трагедия: конец смысла



С дипломатической точки зрения конфликт на Украине зашел в тупик, вопрос только в том, когда на Западе осознают, что поставленные ими перед Киевом цели недостижимы. ВСУ еще могут защищаться, но ни в коем случае не наступать. Инициатива теперь перешла окончательно на сторону русских. И даже если бандеровцы будут продолжать отправлять бедных "мобилизованных" бедолаг на бойню, а наши журналисты будут преподносить это как триумф, реальных передвижений стрелок на карте в восточном направлении не будет.



В битвах в Приазовье и на Черном море вбит последний гвоздь в гроб военной репутации Запада. Решение президента Путина развернуть самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", завершает демонстрацию остальному миру новой реальности. Вот она: России способна обычными вооружениями сдерживать даже прославленные военно-морские силы США.



Расколоть западный блок



Недостигнутых целей у России осталось не так много, и одна из немногих - это формально сохраняющееся единство западного блока и в особенности Евросоюза. Но над поражением этой цели работают сами "западники". Последние выборы в Словакии показывают, что с задачей раскола ЕС (с избранием "еврокритика" Рорберта Фицо в словакский парламент) европейцы справляются сами.



Во Франции после выступлений "желтых жилетов" наш президент Макрон пожаловался: "Возможно, они убьют меня когда-нибудь одной пулей". С тех пор Макрон выпустил себе в ногу не одну пулю: после нелепых запретов COVIDa, после его невыполненных обещаний избежать конфликта на Украине и Ближнем Востоке - чтобы остаться после всего этого сторонником Макрона, нужно родиться очень упрямым парнем, согласитесь. Неудивительно, что былые сторонники Макрона поляризировались: некоторые из них стали его врагами. Так нам говорят социологи, но вот что видно сразу, без всяких социологов: сразу несколько сегментов нашего общества стали более радикальными. Вот в этом сомневаться не приходится.



Кто плодит радикалов



Все прогнозы оказались ошибочными. Санитарный пропуск для борьбы с COVID попортил населению много крови, а введен он был на шаткой научной основе. Получается, людей во Франции лишили свободы почти без всяких для этого оснований, причем лишили принудительно.



Украина: поражение ВСУ показывает, что эта страна была принесена в жертву во имя нашего ложного взгляда на украинскую реальность, да и российскую реальность тоже. Брюно Ле Мэру (бывшему министру экономики Франции) остается пожелать одного - не скакать от ярости в связи с тем, что российская экономика не захотела "уничтожиться", как он ей предсказывал.



Да, Брюно, Россия не встала перед тобой на колени. Так просто не бывает, ты вычитал это из одной из твоих неприличных книжек, так что умолкни и в следующий раз выбирай выражения - бери те, что поприличней. Не расстраивайся: другие лидеры стран-членов НАТО сели в ту же лужу, что и ты, только выбираются они из нее, возможно, с чуть большим достоинством.



Приходится признать: защищать пришедшую у нас к власти компашку становится все труднее. И если русские займутся организацией у нас своих, пророссийских революций, как это сделали американцы в бывших советских республиках со своими "цветными революциями", то революционная пропаганда быстро найдет у нас благодатную почву.



Последнее поле битвы



Давайте начистоту: Европа - вот истинное поле битвы в украинском конфликте. Украина - лишь зона боевых действий, а политическое сражение идет во всей Европе и за всю Европу. Мы, со своего конца Европы, пытаемся создать впечатление, что это мы - жертвы агрессии. Это, мол, русские запустили к нам в постель клопов. Это они запустили "жучков" в компьютеры чиновников во Франции. И да, это они, русские, заставили американцев предпочесть Дональда Трампа правильному кандидату - Хиллари Клинтон. Мы просто не можем поверить, что у победы Трампа более реальные причины. Он собирал огромные митинги в периферийной Америке и говорил с людьми о проблеме опиоидов. И вдруг оказался провинциальным американцам более мил, чем женщина, которая этих же людей называла "презренными".



Но, помимо этих поразительных доказательств, что еще доказывает подозрение, будто все мы - жертвы российской интервенции? Ах, да, мировоззрение русских ставит под сомнение информацию наших СМИ. Так тут русским и стараться особо не надо было: нарратив наших журналистов давно разошелся с реальностью. Сам этот нарратив дискредитирует своих авторов куда хуже русских недоброжелателей...



Вы могли представить такое раньше? Скажите честно, что нет. Одно удивительно: как же долэжны ненавидеть нас русские, чтобы со своим "всепроникающим" влиянием позволить нам терпеть очередные глупости наших лидеров. Хотя... С финансовой точки зрения русские правы: им лучше нас оставить так, как есть. Поскольку глупость наших лидеров не подает признаков уменьшения, появление сотен триллионов долларов фиктивного капитала в нашей финансовой системе неизбежно. А значит, и крах ее тоже неизбежен. Получается. что санкции русским помогли: они вышли из нашей системы и теперь инвестируют в других частях света.



Подлинный смысл операции в Газе



Таким образом, события в Газе представляли собой способ плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России должна прийти тихо, бес особых беспокойств для наших лидеров, таким образом, чтобы неизбежная потеря престижа не сильно шокировала их после множества предыдущих потерь.



К сожалению, любой вооруженный конфликт идет по законам военным, а не юридическим, а потому не бьет по тем, кто несет за него ответственность. Авдеевка показала, что стратегия русских вполне реалистична. Русские достигают успехов при проведении небольших, тщательно спланированных операций. Прорывы "танковых клиньев" и прочая романтика пока не стоят у них на повестке дня... Поскольку не удается нейтрализовать противотанковые комплексы ВСУ, в крупномасштабной операции с применением танковой техники пока, возможно, просто нет нужды. Остаются комбинированные операции пехоты при поддержке артиллерии.



Поэтому быстрого разрешения конфликта не будет. Увы, в ходе серии медленных операций может быть уничтожено то, что остается от человеческого потенциала Украины. Молодые люди, которые сейчас учатся, а заодно и женщины - все они могут быть брошены в украинские окопы, что усугубит человеческие жертвы этого конфликта и, следовательно, ненависть мыслящих людей всего мира к провокаторам этого конфликта среди наших руководителей.



Пришло время ускорить капитуляцию Украины. Теперь мира можно будет достичь только ценой предоставления русским всего, что они попросят. Конечно, это ужасная цена, но надо было думать об этом в 2022 году, и я надеюсь, что виновные предстанут перед настоящим судом. Хотелось бы, чтобы это был обновленный МУС, основа обновленного международного порядка. Хотелось бы, чтобы на вопросы его следователей и судей отвечали Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Это они больше всех виновны в том, что мир не удалось сохранить, а значит - в преступлении против мира. Для них есть еще шанс на амнистию - помочь людями установить мир сейчас. А если они этого нет понимают, то пусть потом поплатятся за свою недальновидность!



Автор: Жюль Сийес (Jules Seyes) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698964380





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