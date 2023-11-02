"Закрывающееся окно возможностей" в современных конфликтах как триггер их перехода в активную фазу, - А.Фролов

01:34 03.11.2023

"Закрывающееся окно возможностей" в современных конфликтах как триггер их перехода в активную фазу



АНДРЕЙ ФРОЛОВ

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".



Есть нечто общее у конфликтов и войн последнего времени. Это общее можно было бы выразить фразой: "Окно возможностей скоро закроется". Оно и вынуждает акторов действовать именно так, а не иначе.



В каком-то смысле это переосмысление феномена "ловушки Фукидида", только в XXI веке речь уже идет не только и не столько о попытке прийти на место существующего гегемона, сколько о необходимости закрыть гештальт, который у каждого свой. Хотя и в случае с Фукидидом и его эпохой фактор дефицита времени тоже играл свою роль.



В истории можно найти довольно много примеров подобной логики. Из нее, к примеру, дважды исходили японцы, планируя свои операции против Российской империи в 1903 г. (здесь срок был привязан к моменту завершения в 1905 г. российской судостроительной программы, которая значительно усилила бы эскадру Тихого океана) или против США в 1941 г., что было связано опять-таки с резким усилением американского флота, а также вполне очевидными последствиями введенного Вашингтоном эмбарго на экспорт в Японию стратегического сырья. Первую мировую войну в значительной степени можно рассматривать как попытку Британской империи и Франции сбить траекторию развития Второго рейха, который с каждым годом явно смещал баланс в свою сторону и в экономическом, и в военном плане. Аналогично для центральных держав темпы развития железнодорожной сети на западе Российской империи и программы перевооружения императорских армии и флота становились важным фактором времени и изменения статус-кво. В какой-то мере Суэцкий кризис 1956 г. тоже был спровоцирован гонкой за временем, поскольку Египет с помощью СССР активно наращивал военный потенциал, что в перспективе ставило Израиль в уязвимое положение. (Отдельный фактор тогда – последняя попытка Лондона и особенно Парижа затормозить процесс демонтажа их колониальных империй.)



Ярким примером, подтверждающим данный тезис, стала российская специальная военная операция 2022 года. Милитаризация Украины в 2014–2022 гг. не оставляла шанса на то, что возможен иной вариант развития событий, а тишина в ответ на российские запросы о безопасности только убедила в этом российское руководство. Кроме того, начертание украинской группировки в Донбассе недвусмысленно показывало, что она готовится для наступательных, а не оборонительных действий. Поэтому мы сделали первый ход. Ибо в противном случае нам пришлось бы вступать в прямой конфликт с Украиной на абсолютно невыгодных условиях, в роли догоняющего.



С Нагорным Карабахом в 2020 г. – аналогичная ситуация. Нежелание армянского руководства идти на компромиссы, дрейф Еревана в сторону США, наличие мощной поддержки и тыла в лице эрдогановской Турции, занятость мира проблемой эпидемии коронавируса, относительно высокие цены на нефть, постепенное увязание России в украинской проблематике с перспективами скорого вскрытия этого нарыва в том или ином виде не оставили Баку времени на раздумья. Промедление ничего не давало, а откладывание силовой операции могло наложиться на не самые благоприятные внешние условия. И они не заставили себя ждать: "черными лебедями" стали турецкое землетрясение и война в Израиле (а это один из крупнейших партнеров Азербайджана по военно-техническому сотрудничеству). Откладывание проблемы на потом повышало для азербайджанцев цену решения вопроса и теоретически могло не позволить достигнуть поставленных целей.



Из той же логики вероятно исходили в Политбюро ХАМАС. Никаких реальных изменений в жизни анклава с момента подписания "соглашений Авраама" не было. Основными бенефициарами стали Израиль и страны арабского мира. В результате Израиль постепенно усиливался и крепил оборону вдоль границы, активно преодолевая политическую блокаду в отношениях со странами арабского мира. В итоге об автономии, скорее всего, все бы окончательно забыли, а население сектора Газа медленно, но верно погрузилось бы в состояние внутренней демографической, экономической и социальной катастрофы без малейших шансов изменить что-либо в будущем. Пока у ХАМАС имелись скрытые и не вскрытые израильскими спецслужбами силовые ресурсы, было принято решение громко заявить о себе и перевести вопрос о создании независимого Палестинского государства в плоскость реальной политики. И в этом случае попытка отдалить операцию "Наводнение Аль-Акса" ничего не давала палестинцам, но ставила ее под угрозу из-за возможных утечек или работы израильских спецслужб, что уже не позволяло рассчитывать на внезапность.



Если подумать, какие "окна возможностей" могут захлопнуться в обозримом будущем, то можно предположить, что следующего конфликта стоит ожидать на Тайване, который с каждым годом имеет все меньше общего с материком и фигурально дрейфует от исторической родины. Кроме того, Тайвань продолжает активно наращивать свои военные возможности, что постепенно повышает для Пекина цену по его силовому возвращению. В то же время США увязают как во внутренних проблемах, так в сдерживании России и Ирана с его многочисленными прокси, но этот период тоже не будет длиться вечно. Видимо, 2025–2027 гг. станут рубежными для Пекина в принятии решения о силовом решении вопроса.



Наконец, остается Иран, решение проблемы которого может быть ускорено нынешним палестино-израильским столкновением и той конфигурацией, которая будет выстроена после его окончания. "Закрывающимся окном" в данном случае может стать подготовка к испытаниям иранской ядерной бомбы или заряда, после чего любое силовое решение иранской проблемы – как Соединенными Штатами, так и Израилем – станет невозможным. А значит вскоре ядерное оружие появится и в Саудовской Аравии (с не вполне прогнозируемыми последствиями).



Парадоксально, но фактор времени критичен и для Тегерана, поскольку страна на данный момент сумела купировать внутриполитический кризис, выстроить довольно благоприятное окружение и создать многочисленные, хорошо подготовленные силовые прокси в регионе. Этот ресурс – и во внутренней, и во внешней сфере – вряд ли может быть вечным, что вынуждает Иран к ведению более активных действий. Как видно, у потенциальных желающих изменить ход истории в запасе есть лишь несколько лет.



А на горизонте 2030–2050-х гг. "проблема закрывающегося окна", вероятно, будет вытеснена борьбой за остающиеся ресурсы, хотя она тоже завязана на времени в плане конечности ряда важных полезных ископаемых. Самым же опасным может оказаться римейк ядерной гонки вооружений, но уже на новом витке – с учетом качественного обновления ядерных арсеналов пяти ведущих держав, подкрепленного разработкой и принятием на вооружение основанных на новых физических принципах систем. Ускользание доминирования может спровоцировать на начало конфликта с применением существующих вооружений, причем не против одного ярко выраженного гегемона, а против сразу нескольких держав, которые приблизятся к очередной революции в военном деле.



Автор: Андрей Фролов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"