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Как Росолигархи набивают себе цену, - П.Еськов
01:40 03.11.2023

Как олигархи набивают себе цену
Юлия Кузнецова объяснила рост состояний богатейших людей России

Павел Еськов
Материал комментируют:
Юлия Кузнецова

В "Индексе миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index) о состоянии 500 богатейших людей планеты, который составляется с 2012 года, агентство констатировало, что состояние входящих в список бизнесменов из России с начала текущего года увеличилось на 23,279 миллиарда долларов.

Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 7,83 млрд долларов, доход сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко вырос на 3,47 млрд, а акционера производителя природного газа "Новатэк" Геннадия Тимченко - на 3,31 миллиарда. Агентство уточнило, что "Индекс" рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По мнению инвестиционного советника, основателя "Университета инвестиций" Юлии Кузнецовой, высказанному в беседе со "Свободной Прессой", состояние российских олигархов своего предела пока не достигло, а потому продолжит расти.

- Основой всех вливаний в бюджет нашей страны, безусловно, является нефтегаз плюс удобрения. Это основные отрасли, которые "кормят" наш государственный кошелек. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного, что состояние Вагита Алекперова достигло 23,2 миллиарда долларов, Андрея Мельниченко - 16,6 миллиарда, а Геннадия Тимченко - 15,1 миллиарда.

Хочу обратить внимание, что ценные бумаги одного только "Лукойла" за год выросли вдвое: с 3730 рублей до 7300 рублей за одну акцию. То есть большие продажи нефти и газа делают свое дело, однако и в бюджет приходят приличные суммы от доходов по этим отраслям.

"СП": Так почему же власти не вводят высокие налоги для этих отраслей?

- Почему же не вводят? Вот, к примеру, "Роснефть" недавно высказывала свое недовольство решением властей о повышении с 2024 года налога на добычу газа, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, нежели для "Газпрома".

Законопроект этот уже принят Госдумой в первом чтении, однако "Роснефть" предложила ко второму чтению свои правки: уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и "Газпрома", при этом не повышать налог для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ.

А для того, чтобы бюджет оказался без дефицита, компания предложила "присмотреться" к сверхдоходам банковского сектора.

На мой взгляд, это тоже верно - так, по итогам девяти месяцев "Сбер" показал доход в триллион рублей.

"СП": Честно говоря, на ум приходит поговорка: "кому - война, а кому - мать родна"…

- И это весьма справедливо - у населения денег нет. Более того, из-за инфляции их становится меньше, и не помогают даже социальные пособия. Закредитованность россиян растет неимоверно высокими темпами.

Так, Центробанк сообщил, что только за первую половину этого года число заемщиков банков и микрофинансовых организаций в нашей стране выросло на два миллиона человек аж до 47 миллионов. При этом, 17 процентов из общего числа заемщиков пользуются хотя бы одним займом. Но регулятор обратил внимание и на рост задолженности у тех, кто пользуются тремя и более кредитами.

Пытаясь стабилизировать ситуацию с инфляцией, Центробанк вынужден поднимать ставку. При этом кредиты становятся настолько дорогими, что даже банковские займы становятся уже, как говорится, не по карману.

"СП": Понятно, что государство не имеет возможности влиять на бизнес. Но, если учесть, что по Конституции у нас все-таки социальное государство, что, на ваш взгляд, должны предпринять власти для сокращения диспропорции между доходами олигархов и рядовых россиян?

- Один из способов - повышать налоги. Это может стать одним из способов пополнения бюджета. Кроме того, нужно увеличивать социальные выплаты нуждающимся слоям населения. Также требуются новые рабочие места, нужны новые производства - это поможет привлекать на работу тех, кто не знает, как выйти на больший уровень дохода.

Такая структурная трансформация экономики сейчас была бы очень кстати.

Между прочим, глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила об этом не на одном крупном экономическом форуме, но пока, можно сказать, что работа в этом направлении либо не ведется, либо не столь эффективна, как хотелось бы.

Доллар растет, инфляция высокая, экономике России становится в общем сложно. Все шире и шире пропасть между бедными и богатыми. Как таковой "средний" слой населения исчезает и переходит в бедный, когда уже нечем платить кредиты, которые становятся все более дорогими. Но, как мы видим, на этом отлично зарабатывают банки и нефтегазовый сектор.

Источник - СвободнаяПресса
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