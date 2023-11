Армия Израиля прорвалась в центр Газы: ближние бои

08:32 03.11.2023

Армия Израиля вошла в город Газа и начала ближние бои с "Хамасом"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против движения "Хамас". В штабе ЦАХАЛа уточнили, что некоторые подразделения израильской армии уже действуют в центре Газы.



"Наши силы убивают террористов в ближнем бою в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это сложно. Преимущество у ЦАХАЛа и его солдат",- рассказал изданию The Hill официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.



По его словам, в Газе также работают саперы, которые занимаются "уничтожением и нейтрализацией взрывчатых веществ и других опасностей", чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.



Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви отметил, что израильские силы уже действуют в центре города Газа и ведут "бои лицом к лицу" с боевиками "Хамаса". "Находящиеся в Газе подразделения сражаются в городской, плотной местности. Это требует профессиональной боевой подготовки и большого мужества",- пояснил он.



Представители "Хамаса" информацию о входе в город Газа израильских военных пока не комментировали.



Накануне, 2 ноября, ЦАХАЛ сообщил о полном окружении Газы. В Армии обороны Израиля назвали город центром деятельности "Хамаса" и заявили о необходимости проведения операций против боевиков движения непосредственно в населенном пункте.



Наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газа началась вечером 27 октября. 1 ноября военные ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны "Хамаса" на севере Газы, также израильские военные заявляют о готовности проводить боевые операции на юге палестинского анклава. По информации издания The Times of Israel, с начала наземной операции погибло 23 израильских военнослужащих, за последние сутки погибло четверо военных (были ли они убиты непосредственно в городе Газа, не уточняется).