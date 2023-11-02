Казахстан дает $1 млн на помощь братьям Газы

10:34 03.11.2023

Казахстан выделит $1 млн на помощь сектору Газа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна выделит сектору Газа $1 млн. Эти деньги пойдут на гуманитарную помощь. Президент Казахстана также осудил решение проблем с помощью насилия и терактов и призвал соблюдать суверенитет стран и резолюции Совбеза ООН.



"Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере $1 млн",- сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств (цитата по KazTag).



На заседании глав МИДов Организации тюркских государств министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу призвал открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей сектора Газа.



Саммит Организации тюркских государств открылся сегодня, 3 ноября, в столице Казахстана - Астане. В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Наблюдатели - Туркмения и Венгрия.



Анастасия Ларина