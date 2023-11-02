Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве. За аферы с налогами

10:35 03.11.2023

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве Фото:

В Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства ТАСС, миллиардера задержали в съемной квартире сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.



В свою очередь Telegram-канал Baza уточняет, что у блогера прошли обыски. Также сказано, что Шабутдинова задержали, когда он прилетел из-за границы.



А издание "112" утверждает, что на блогера написали "много заявлений" в полицию и к нему есть "вопросы по налогам".



Аяз Шабутдинов – основатель Like Центра, компании, которая обещает бизнес-курсы для тех, кто хочет стать богатым и успешным.



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В Instagram у Шабутдинова 2 млн подписчиков.



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Публикация от Аяз Шабутдинов (@ayazshabutdinov)



Это не первое задержание, связанное с популярными инста-блогерами. К примеру, в апреле 2023 года в Москве задержали "Королеву марафонов" Елену Блиновскую.



А в марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина. Их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.



Анастсия Московчук