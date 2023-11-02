Ушел в Валгаллу командир одного из отрядов Укрспецназа Кудабеков

10:53 03.11.2023

Вера Басилая



Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения "Чернигов", был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет "Российская газета" со ссылкой на Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской весны".



Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.



Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы "Соледар" в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.