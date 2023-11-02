Президента Грузии подталкивают к предательству, - Артур Аваков

12:25 03.11.2023

Ради сближения с оппозицией Зурабишвили придется переступить через себя



02.11.2023 Саломе Зурабишвили предстоит принять непростое решение, касающееся судьбы Михаила Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили переходит все красные линии, поэтому от нее вполне можно ожидать помилования экс-главы республики Михаила Саакашвили, считает лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. При этом политик подчеркнул, что этот шаг станет очередным предательством народа. Между тем ровно два года назад, 3 ноября 2021-го, Зурабишвили обещала никогда не миловать Саакашвили, но с тех пор для нее многое изменилось.

Основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия призвал Зурабишвили помиловать Саакашвили. В июне он сам прошел через эту процедуру (в мае 2022-го его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за растрату средств телеканала "Рустави 2"). Также какое-то время Гварамия был адвокатом экс-главы государства, поэтому при желании оппозиция может расценить его заявление как официальное обращение.



"Призываю в прямом эфире принять решение о помиловании Саакашвили. Этот человек может умереть. Он не чувствует себя хорошо, несмотря на то что выглядит лучше. Он заключенный президент, и Саломе Зурабишвили также указали на то, что она и сама может стать заключенным президентом", – заявил Гварамия.



После того как Зурабишвили пережила попытку импичмента, "Грузинская мечта" пригрозила ей возбуждением уголовного дела, если она продолжит перечить правительству. Но президента это не остановило. Она при любой возможности обвиняет правящую партию в работе на Россию и старается сблизиться с оппозицией, которая пока относится к ней с подозрением. Все-таки до 2022-го Зурабишвили была лояльна к "Грузинской мечте". В связи с этим вопрос о помиловании Саакашвили – серьезное испытание для нее.



"Зурабишвили нужно сделать шаг к помилованию Саакашвили, если она хочет отмежеваться от "Грузинской мечты". Она должна это сделать", – сказал лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе. Примечательно, что в 2018-м он вместе с Зурабишвили прошел во второй тур президентских выборов. Только Вашадзе был кандидатом от оппозиции, а за ней стояла правящая партия.



Также масла в огонь подлила мать Саакашвили Гиули Аласания. Узнав о призыве Гварамии, она сообщила, что верит в возможность досрочного освобождения сына. "Президент имеет право на помилование, и, наверное, она сделает то, что сочтет необходимым", – сказала она.



Между тем депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили отметил, что на данном этапе Саакашвили бессмысленно миловать. "Как только его помилуют по одному делу, его вернут обратно в тюрьму по другому. Тогда помиловать по третьему? – возмутился политик. – Это же не средневековая католическая церковь, чтобы выдавать индульгенции"



Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. К тому моменту он был заочно осужден на 6 лет лишения свободы по двум уголовным делам: об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает еще три дела: о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.



Грузинский политический аналитик Шота Апхаидзе заявил "НГ", что, судя по последним действиям Зурабишвили, она вполне может помиловать Саакашвили. "Она сознательно идет наперекор правительству, – подчеркнул эксперт. – До импичмента такое было сложно представить. Все-таки она последовательно называла Саакашвили преступником. Теперь же она может помиловать его только ради того, чтобы насолить "Грузинской мечте".



Апхаидзе считает, что значительная часть населения Грузии негативно воспримет освобождение Саакашвили. Зато это понравится странам Запада, которые постоянно призывают Тбилиси прекратить уголовное преследование экс-главы государства, которого там называют "узником Путина".



"Зурабишвили помиловала Гварамию, хотя он очень сильно ее критиковал и не просил о снисхождении, – отметил грузинский политолог Ника Читадзе. – Возможно, в отношении Саакашвили она тоже передумает. В пользу этого говорят ее конфликт с правительством и серьезное западное давление".



По словам Читадзе, у действующего и бывшего президентов долгая история противостояния. Все началось с того, что Саакашвили сначала пригласил французского дипломата Зурабишвили возглавить МИД Грузии, а через полтора года уволил ее. Она ушла в оппозицию, а когда в 2018-м стала кандидатом в президенты, уже Саакашвили обрушился на нее с критикой. Тем не менее, если сейчас Зурабишвили его не помилует, оппозиция может припомнить ей этот эпизод на парламентских выборах, полагает эксперт.



"Даже если "Грузинская мечта" проиграет выборы в 2024-м, оппозиции скорее всего придется формировать коалицию. В этот момент вопрос о Саакашвили может оказаться серьезной проблемой для Зурабишвили и той политической силы, которую она будет поддерживать", – заключил политолог.