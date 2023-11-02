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|Эрдоган предложил тюркским странам ввести единый алфавит
12:38 03.11.2023
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создания единого алфавита для всех тюркских стран. По его словам, это должно усилить гуманитарные связи между государствами.
"Язык очень важен для нашего единства, как и общий алфавит. Поддержка президентов также очень важна. Наш совет высшего образования дал свои рекомендации секретариату организации. Надеемся, что это будет высоко оценено",- заявил господин Эрдоган, выступая на саммите Организации тюркских государств в Астане (цитата по Ulysmedia). Он призвал начать работы по созданию единого алфавита уже в 2024 году.
По словам турецкого президента, все тюркские страны должны "держаться вместе", чтобы эффективно противостоять стоящим перед ними вызовами.
В прошлом году господин Эрдоган уже выступал с идеей создания единого тюркского алфавита, но тогда добиться поддержки своего предложения ему не удалось.
Александр Кислов