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Экзамен для Маугли: РосВласти готовы признать детей мигрантов родными? - СП
12:47 03.11.2023

Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?
Психолог Дамиан Синайский объяснил, чем чревато создание "языковых анклавов" в России
Павел Еськов Павел Еськов

Материал комментируют:
Дамиан Синайский

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова высказала мнение, что для детей мигрантов в России необходимо ввести языковой тест перед поступлением в детсады и школы. Омбудсмен отметила, что, согласно статистике, около 20 процентов детей иностранцев, которые поступили в школы по прибытию в России, если и говорят по-русски, то крайне плохо.

"Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения… Важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

"Погружение детей мигрантов структуру жизни в России, их приобщение к культуре и истории не только защищает их права и помогает в социализации, но и обеспечивает интересы всех детей в стране", - считает Мария Львова-Белова.

В беседе со "Свободной Прессой" психолог, основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии Дамиан Синайский обратил внимание, что проблема с незнанием языка стоит очень остро, особенно в Москве.

- Эксперты оценивают количество мигрантов в запредельную цифру - четыре-пять миллионов человек. Необходимо учесть, что лучшие представители республик, более образованные, более компетентные и профессиональные, находят себя на родине. В Россию, в основном, приезжают те, кто не смог состояться в своих странах. К сожалению, это люди из провинции, с плохим знанием языка, отсутствием профессий, компетенций.

Посмотрите, как зашкаливает преступность среди приезжих! В этом смысле надо спасать детей мигрантов. На мой взгляд, Мария Львова-Белова вовремя обозначила языковую проблему.

"СП": Понятно, что вряд ли многие дети гастарбайтеров выдержат языковой тест, предлагаемый Марией Алексеевной. Как быть в такой ситуации? Вообще не принимать в школы и детские сады? Или создавать специализированные заведения?

- В европейских странах данная проблема давно решена. Есть апробированные образовательные программы. Например, в Париже, где в отдельных районах проживают до 50 процентов мигрантов, а пригороды французской столицы и вовсе превратились в арабские или афро-французские районы со своей властью. Туда даже полиция не всегда рискует заходить.

На мой взгляд, должны быть бесплатные языковые курсы для детей гастарбайтеров. Впрочем, и родители перед приездом в Россию, возможно, озадачатся и дадут своим дочкам и сыновьям хотя бы минимум русской языковой практики. Тем более, что у нас, как я думаю, не будет драконовской практики, как в Прибалтике. Постепенно дети приезжих будут адаптироваться, социализироваться и станут нормальными жителями нашей страны.

"СП": В последнее время количество трудовых мигрантов в России растет. И, по оценкам экспертов, "закрыться от гастарбайтеров" нашей стране не получится…

- Россия не от хорошей жизни широко распахнула двери для мигрантов: остро не хватает рабочих в строительной индустрии, в сервисе услуг…

Посмотрите, кто сегодня работает на стройках, в магазинах, салонах красоты, на автомойках, в кафе. Речь совсем не идет о том, чтобы "закрыться" - скорее наоборот. Как я уже говорил, значительная часть мигрантов русского языка не знает.

На мой взгляд, власть обязана создать стратегическую программу по гуманному, цивилизованному вовлечению приезжих в социум и культуру России. Не унижать, "жируя" на их маленьких зарплатах, не считать людьми второго сорта, как сказала моя клиентка, на секунду, студентка МГИМО: "Достали эти „чурки" и „хачики""…

"СП": На ваш взгляд, социализация мигрантов без знания языка возможна? Чем чревато формирование языковых анклавов?

- Упрощая великого философа Людвига Витгенштейна - "Язык это и есть я сам". Социализация без языка ни с какой точки зрения невозможна.

Маугли интересен разве что в рассказе или в фильме. Без языка, я - бессловесное животное. Вещь. Просто объект, с которым можно делать все, что угодно.

Представьте, вы идете в горы с группой проверенных людей, но двое из них не знают русского языка - это, как минимум, опасно для жизни.

Язык тесно, напрямую связан с мышлением. Это культура страны и народа, это наши бессознательные желания и скрытые таланты. Русский язык жизненно необходим для саморазвития, обогащения национального культурного кода.

Языковые анклавы - не Брайтон Бич, это будет страшное апокалиптическое зрелище. Это изгои, отверженные, криминальные слои общества, несчастные люди, которые озабочены только куском хлеба, и за деньги готовые творить зло тем, кому они страстно завидуют и горячо ненавидят.

Боже, спаси и сохрани нашу любимую Россию от подобных языковых анклавов! Будем надеяться, что все организуется, ведь Россия всегда и во все времена была многонациональным государством.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699004820


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