Отрицательная селекция: Как Росвласть кует кадры "под себя", - Сергей Ветошкин

12:50 03.11.2023 Отрицательная селекция: Как власть кует кадры "под себя"

Подросли детки крупных чиновников и финансовых воротил, которых нужно куда-то пристраивать

Сергей Ветошкин



"Как корабль назовешь, так он и поплывет", - утверждает главный герой известного нашего мультипликационного фильма "Приключение капитана Врунгеля". Но это лишь мультик. В реальной жизни название на судьбу не влияет.



А вот команда, качество команды корабля, ее профессионализм, компетентность, сноровка и опыт оказывают самое что ни на есть прямое значение и имеет прямую тесную корреляцию профессионализма команды и судьбы управляемого ею корабля. Все эти принципы работают и с государством, и с его управлением.



Если государство хочет развиваться, быть стабильным (не путать со стагнацией), устойчивым, процветать и чего-то достигать, то и им должна управлять команда профессионалов на каждом уровне управления, как по горизонтали, так и по вертикали. И, логична связь, когда по уровню жизни и достижений в стране, ее развития, приросту населения и уровню "социального счастья" можно судить про уровень управления страной.



На каких же принципах построено управление в нашей стране в настоящее время? Подразумевается, что принципы настолько универсальны, что не зависят от уровня вертикали их применения.



Самым первым и, наверное, главным сейчас принципом является безграничная лояльность к вышестоящему начальству, готовность без критической переработки выполнять любое поручение, а уровень профессионализма управленца уже неважен.



Если в советские времена на управляющую должность назначался не просто профессионал при наличии большого опыта в сфере деятельности, то сейчас назначение на должность зависит от близости к вышестоящим власть имущим. Иными словами, надо иметь правильные знакомства, а еще лучше, не просто знакомства, но и родственные либо любовные связи.



Практически на управление ставится дилетант, целью которого является не эффективное управление, но карьерный рост и обогащение на занимаемой должности. Таким образом, система государственного управления превращена в инструмент для личного обогащения каждого участника государственной структуры. А когда управленец занят личным обогащением за счет государственной должности, то о развитии вверенной ему сферы деятельности речи идти не может - либо он обогащает себя, либо развивает государственную структуру.



В последние годы часто в СМИ озвучиваются те или иные новости о том, что тот или иной чиновник, либо аффилированные с ним лица или компании или родственники чудодейственным образом становятся богатыми в несоизмеримых масштабах. Но самое страшное то, что обществом это воспринимается как само собой разумеющееся и никем даже не осуждается. Это ненормально и неправильно.



Один порок порождает другой. Чтоб занять "блатную" должность часто требуется ее купить и неважно кем, самим соискателем либо его продвиженцем, что автоматически порождает взяточничество, которое переходит в коррупцию на локальных управленческих местах для отработки своего назначения и личного обогащения - патологический круг управления замкнулся.



Страх потери начальствующей должности приводит к паническому страху потери возможности финансового благополучия. Это порождает в свою очередь не просто лояльность к вышестоящему управленческому уровню, дабы сохранить свое местоположение в иерархии бюрократии, а беспрекословное чинопочитание. Возникает страх перед вышестоящим начальством, в том числе страх независимого мышления, принятия решений. С точки зрения вертикали власти возникает некое ощущение абсолютизма управляемости и твердости власти.



Любая система, особенно закрытая, стремится к устойчивости и равновесию. Ощущение твердости вертикали власти и вертикали управления создает иллюзию ее прочности. Но, любая вертикаль, без горизонтального расширения, опоры, какой бы они ни была прочной, является структурой крайне неустойчивой, что всегда проявляется в кризисные моменты, когда она рушится вся и сразу, как правило одномоментно. Это как снежный ком, катящийся с горы, катится весь и сразу и по ходу своего падения разваливается на мелкие частицы.



Почему это так происходит? На самом деле все просто. В управленческую вертикаль в настоящее время в основном входят непрофессионалы своего дела, либо внешне кажутся профессионалами, но без должного опыта в той сфере, в которой они работают. Иными словами, профессионалами являются лишь по формальным признаками, например по наличию лишь диплома той сферы деятельности, но не имея при этом ни достижений в ней, ни опыта, ни компетентности, ни знаний. По наличию лишь диплома невозможно судить об уровне профессиональном.



Как прикрывается в таких ситуациях некомпетентность? Все просто - формализмом управления. Именно формальностью, инструкциями, приказами и педантичным буквоедством их исполнения и прикрывается непрофессионализм управленца. Чем больше лицо начальствующее прикрывается инструкциями, тем меньше компетентность его и это непреложная истина. Да, следуя формальным инструкциям, их выполнением достигается некоторая степень функционирования отрасли, поддержания ее на плаву, без развития.



Все это работает только в спокойные, стабильные и предсказуемые времена, но в кризисные моменты и ситуации разрушается, как песочный замок. Да, формализм инструкций помогает удержатся в стандартных и рутинных ситуациях, но невозможно все жизненные ситуации прописать в инструкциях. В кризисной или нестандартной ситуации, бездарь провалит управленческую миссию. И лишь профессионал на своих знаниях и опыте способен решить любую проблему, ибо опыт и знания есть фундамент всего.



Надо отметить, что сейчас в управлении государственными органами, организациями происходит так называемая отрицательная селекция. Чем менее профессионален, а касаемо нашей страны, присоединяется еще, к сожалению, и более неадекватен, да еще при наличии блата и богатых родителей - тем более повышается вероятность карьерного роста, порой на порядки.



Вы заметили, что в последнее время стали появляться молодые управленцы даже на федеральных уровнях, возраст которых около 40 лет и даже моложе? Казалось бы радоваться, молодежь пошла страной рулить, но почему-то нет радости такой. Почему происходит сейчас смена старых управленцев на новых, молодых не путем передачи опыта, а путем, все более напоминающим рейдерский захват должностей? Ответ прост. Подросла и получила образование поросль власть держащих и финансовых воротил, которую нужно куда-то пристраивать.



И эта поросль полностью удовлетворяет вышеописанным принципам, что дает власти дополнительные рычаги управления и на них и их родителей, делая их более послушными, управляемыми и провайдерами в жизнь самых безумных идей в жизни страны. Буйство безумных управленческих идей порождает страх у населения и вселяет спокойствие власти и чувство своей незыблемости. Да, это создает некое подобие контроля, правда, до определенных границ и пределов…



Кстати, интересен собирательный психологический портрет нового типа управленца. Особенности характера, которыми чаще всего они обладают - холодные, черствые люди, с болезненной самолюбивостью, часто с психопатизированными реакциями нетерпеливости к чужому мнению, отличному от их, не способных к выслушиванию и принятию другого мнения, с деспотичными чертами по отношению к подчиненным и чинопочитанием пред начальствующей особой.



Зачем это все нужно для власти? Как уже писал, каждая система стремится уравновеситься, находиться в стабильном состоянии, уменьшая энергетические затраты на поддержание своего внутреннего состояния. Благодаря стабильному и спокойному состоянию данная система планирует, жить очень долго.



Вот поэтому любое привнесение новых частиц власти извне приводит к повышению энтропии и следовательно, с точки зрения власти, к раскачиванию стабильности и риску потери власти и доступа к ресурсам. И вот поэтому она словно вещь сама в себе, сама же себя порождает и воспроизводит, используя вышеописанные принципы.



Да, принципы, в любой системе, как на уровне индивида, так и на уровне системы используются для того, чтоб снизить энергозатраты и помочь выстоять в тех или иных условиях обитания. Но, принципы не универсальны, если они не гибки и не способны к адаптации к условиям среды. Иными словами, в определенных ситуациях они работают, и помогают выжить, а в других не работают и являются теми факторами, которые приводят к разрушению системы и в итоге, ее гибели.



Но, ничто не вечно под луной и дождь не может идти вечно. При отрицательной селекции управленческий масштаб слабеет, а казалось бы, твердая и внешне устойчивая вертикаль власти, постепенно внутри себя усиливает процессы энтропии и неустойчивости. А лояльность мнимая, т.к. это не лояльность к власти, а лояльность к деньгам и ресурсам и не более того. Ведь коррозию вертикали власти, пусть и на короткое время, но очень показательно продемонстрировал мятеж Пригожина…



В начале статьи шла речь о том, какая команда, так и плывет корабль. Но и верна обратная связь - по тому, как плывет корабль можно сказать, какая команда по уровню профессионализма им управляет. Более того, от того, куда плывет корабль, можно судить и о степени адекватности данной команды… Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699005000





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