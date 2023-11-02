США ввели санкции против еще одной компании из Узбекистана - Mvizion. За поддержку России

12:59 03.11.2023

Компания из Узбекистана Mvizion попала в санкционный список США. По данным американского Минторга, она связана с производством беспилотников для вооруженных сил России.



В отношении компании из Узбекистана Mvizion наложены санкции США. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).



Деятельность 12 российских и 1 узбекистанской компании определена "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США". По данным Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, они поддерживают вооруженные силы России "посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов".



Согласно данным узбекистанского Единого государственного реестра предприятий и организаций, Mvizion зарегистрирована 14 июня 2022 года с уставным фондом 1 млн сумов. Основной вид деятельности - "оптовая торговля электронным, телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему".



В качестве единственного учредителя и руководителя указан Игорь Николаевич Иевлев (Igor Ievlev).



В санкционный список также включены российский производитель беспилотников ZALA Aero, "Аэроскан" (головная организация ZALA Aero), который производит, в частности, барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые российские силы применяют в войне против Украины, и беспилотники-разведчики.



Ранее США ввели санкции против "Ахангаранцемента", компании Digital Invest, владеющая долей в Ucell и оператором системы маркировки в Узбекистане, а также физических лиц.



Данные компаний добавлены в Entity List, что означает фактический запрет на поставку им всех американских технологий и товаров, подпадающих под экспортный контроль США (EAR) - лицензии на экспорт таких товаров этим компаниям будут рассматриваться с презумпцией отказа (за исключением продовольствия и медикаментов, где возможны разрешения в отдельных случаях).



Кроме того, эти же российские компании подпадают дополнительно под правило FDP, означающее, что также США запрещают им экспорт товаров из других стран, если эти товары были изготовлены с помощью американских технологий.