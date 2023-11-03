Астана. На 10-м саммите Организации тюркских государств подписано 12 документов

13:32 03.11.2023 Опубликован список документов, подписанных на саммите ОТГ



3 ноября 2023 года на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) подписали 12 документов, сообщает Zakon.kz.

Список подписанных документов опубликовали в Telegram-канале Акорды:



Астанинский акт.

Декларация 10-го саммита Организации тюркских государств.

Решение глав государств о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "Высшим орденом Тюркского мира".

Решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира.

Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества.

Решение глав государств о назначениях.

Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств.

Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств.

Решение о правилах управления бюджетом секретариата Организации тюркских государств.

Решение о разработке "Положения о постоянных представителях Организации тюркских государств".

Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств-членов Организации тюркских государств в области метрологии.

Совместный план действий (дорожная карта) Организации тюркских государств по реализации программы транспортной связи на 2023-2027 годы.



Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, призвал популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Подробности здесь.



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В Астане 3 ноября 2023 года под председательством Касым-Жомарта Токаева прошел X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Акорда опубликовала полный текст выступления главы государства, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев с особой теплотой встретил глав государств, прибывших в Казахстан – родной очаг тюркских народов – для участия в совещании высокого уровня. Президент обратил внимание на то, что созданный по инициативе Казахстана Совет сотрудничества тюркоязычных государств сегодня стал полноценной международной организацией.



"Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира – 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских народов. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей Организации. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии Организации тюркских государств и заявил, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!".



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Токаев расшифровал девиз саммита тюркских государств "TURKTIME!"

13:46, 03 ноября 2023



Данная аббревиатура отражает восемь приоритетов, которым будет уделено первостепенное внимание: традиции (Traditions), унификацию (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиацию (Mediation) и энергию (Energy). В своем выступлении глава государства отдельно остановился на каждом из этих приоритетов.



По словам президента, популяризация тюркского единства имеет большое значение, так как нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим он обратил внимание на необходимость приведения флагов и эмблем Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу.



"Сегодня мы вместе рассмотрим представленные эскизы и примем совместное решение. Это станет историческим моментом. Наш долг – изучить общие архивы и донести историческую правду до потомков. Предлагаем поручить соответствующим структурам совместно изучить неисследованные источники. Это действительно очень важная работа, потому что в нашей общей истории имеются белые пятна, которые предстоит изучить. Также важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в наших странах. Особенно важно широко популяризировать анимационные фильмы для детей. Мы считаем, что для этой цели нужно использовать социальные сети, привлекать популярные медийные личности. Тем самым, несомненно, появится возможность для духовного сближения нашей молодежи", – сказал президент.

О чем говорил Токаев на саммите тюркских государств

Фото: akorda.kz



По мнению главы государства, следует обеспечить синхронное развитие тюркских государств. Он предложил систематизировать стандарты и терминологию государств – членов Организации.



"В связи с этим я призываю вас в кратчайшие сроки рассмотреть типовой законопроект и одобрить его. Эта инициатива открывает путь к свободному экспорту наших товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1 процент. Сейчас валовой внутренний продукт наших стран равен почти 1,4 триллиона долларов. В этом году товарооборот между членами Организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования. Кроме того, считаю целесообразным создание Референс-центра Организации тюркских государств. Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Третьим приоритетом президент обозначил реформы. Он озвучил ряд предложений по оптимизации деятельности Организации и международной интеграции.



"Призываю как можно скорее решить вопрос о назначении наших постоянных представителей при Организации тюркских государств. Также приветствуем предложение об увеличении численности сотрудников секретариата. Необходимо укрепить сотрудничество тюркских государств в избирательной сфере. Следует рассмотреть возможность учреждения консультативного совета центральных избирательных органов. В последнее время наблюдается повышенный интерес к нашей Организации со стороны международных и региональных структур. Мы поддерживаем инициативу о присвоении Организации экономического сотрудничества статуса наблюдателя. Кроме того, мы предлагаем наладить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности", – заявил глава государства.



Касым-Жомарт Токаев указал на важность укрепления сотрудничества в области образования и науки на основе научного партнерства. Он призвал руководителей стран – членов Организации уделить особое внимание открытию филиалов лучших университетов мира, проведению совместных научных мероприятий и обмену опытом, созданию языковых отделений, а также развитию искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности.



По мнению главы государства, в условиях нестабильной международной ситуации очень важно укреплять единство тюркских народов.



"Это надежная гарантия нашей общей безопасности. Нарастают вызовы, связанные с торговлей оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом, миграцией. Для предотвращения подобных угроз необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности. В этой связи предлагаю в следующем году провести в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности. Важно заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства назвал инвестиции шестым приоритетом и призвал лидеров стран расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику.



"Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок "зеленого" финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса Финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение", – отметил глава государства.



Актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал повышение роли медиации. Глава государства привел в пример конфликты между Россией и Украиной, Израилем и Палестиной, проблему нелегальной миграции на Западе, подчеркнув, что обеспечение безопасности является главной задачей.



"В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 млн долларов. Решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права. Не секрет, что сейчас наблюдается застой в работе Совета безопасности ООН. В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета безопасности", – подчеркнул президент.

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Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на восьмом приоритете – энергии – и озвучил инициативы нашей страны в этой сфере.



"Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки. Особый интерес для нас также представляет внедрение лучших практик и технологий в геологоразведку и производство электроэнергии. В приоритете также развитие нефтехимической промышленности и совместная работа в сфере "зеленой" энергетики. Я предложил провести в этом в году в Казахстане Международный энергетический форум. Считаю, что проведение мероприятия такого уровня позволит детально обсудить все обозначенные вопросы. Вопросы изменения климата и устойчивого развития рассматриваются в Казахстане в числе ключевых. По инициативе нашей страны в 2026 году планируется проведение регионального саммита, посвященного проблеме изменения климата. Уверен, что братские тюркские народы поддержат все эти инициативы", – сказал глава государства.

В заключение лидер Казахстана призвал глав тюркских государств к единству. Обращая внимание на важность сплочения в противодействии вызовам и угрозам, оказания взаимной поддержки и принятия совместных эффективных мер, он отметил, что все это способствует процветанию тюркского мира и укреплению единства стран.



О чем говорил Токаев на саммите тюркских государств

Фото: akorda.kz



На саммите также выступили действующий председатель Организации – президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.



О чем говорил Токаев на саммите ОТГ

Фото: akorda.kz



По итогам саммита главы государств поставили перед организацией ряд целей и задач. Был подписан ряд важных документов. Наряду с этим за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев награжден "Высшим орденом Тюркского мира".



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Список документов, подписанных в ходе Х саммита Организации тюркских государств:



Астанинский акт.

Декларация 10-го саммита Организации тюркских государств.

Решение глав государств о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "Высшим орденом Тюркского мира".

Решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира.

Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества.

Решение глав государств о назначениях.

Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств.

Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств.

Решение о правилах управления бюджетом секретариата Организации тюркских государств.

Решение о разработке "Положения о постоянных представителях Организации тюркских государств".

Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств-членов Организации тюркских государств в области метрологии.

Совместный план действий (дорожная карта) Организации тюркских государств по реализации программы транспортной связи на 2023-2027 годы.



Ранее сообщалось, что глава МИД РК Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), где озвучил позицию Казахстана по конфликту на Ближнем Востоке. Подробнее по ссылке выше.



Динара Халдарова



Динара Халдарова Источник - turanpress.kz

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