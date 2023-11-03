Франция меняет Африку на Восточную Европу

13:58 03.11.2023 03.11.2023

16 октября 2023 года в сухопутных войсках Французской Республики было создано новое командование воздушно-наземных операций "Европа". Эта структура будет курировать все воздушно-наземные операции на континенте. По словам экспертов, новые изменения в структуре французского военного командования свидетельствуют о переориентации французской армии с операций в Африке на противостоянии России в Восточной Европе.



Новые ориентиры

По сообщениям французских и мировых СМИ, новое европейское командование сухопутных войск Франции будет, в первую очередь, осуществлять контроль над существующими армейскими подразделениями, некоторые из которых уже дислоцированы в Восточной Европе. Сейчас это батальон в Румынии, роты в Эстонии, а также размещенные в Польше французские военные инструкторы, которые обучают солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Создание нового наземного командования для проведения воздушно-наземных операций в Европе (CTE), по словам начальника французского сухопутного штаба Пьера Шилля, означает "возвращение к проблемам коллективной обороны" в рамках НАТО. Новое командование базируется в Лилле на севере Франции под руководством генерала Бертрана Тужуса, бывшего командующего силами специального назначения и нынешнего командующего сухопутными войсками Франции. Главная задача командования помимо контроля над уже находящимися в Восточной Европе французскими войсками - переброска в случае необходимости на восточный фланг НАТО до 6 тысяч военнослужащих.



Военно-морские и военно-воздушные силы Франции уже имеют соответствующие командования на европейском театре военных действий. По словам генерала Тужуса, изменения в командной структуре сухопутных войск отражают изменение геостратегических интересов Франции и ее вооруженных сил - "двойной поворот в сторону Европы и войны высокой интенсивности".



Восточно-Европейский поворот

На данный момент Франция участвует в трех миссиях НАТО Европе:



"Рысь" в Эстонии (300 военнослужащих),

обучение украинских солдат в Польше,

миссия "Орел" в Румынии (более 1200 сухопутных войск и 100 летчиков).

В Румынии Франция является ключевой страной НАТО, обеспечивающей роль посредника между принимающей стороной и остальными странами НАТО. Французы осуществляют руководство боевой группой НАТО в Румынии, где также задействованы военнослужащие из Нидерландов и Бельгии. В составе французских войск в Румынии - эскадрон танков "Леклерк" (соответствует танковой роте), ЗРК Mamba и самолет противолодочной авиации Atlantique 2.



Де-факто Румыния является сейчас ключевым опорным пунктом военного присутствия Франции на востоке Европы. Решение о размещении французских военнослужащих было согласовано руководством обеих стран уже в марте 2023 года как реакция на начало военных действий на Украине. Эксперты оценили его как расширение французского контроля над Румынией (в противовес американскому и германскому).



В мае 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон на форуме атлантистской организации GLOBSEC в Братиславе заявил о том, что Париж недооценивал ранее страны Восточной Европы, не соглашаясь с их русофобской политикой. Таким образом Париж, с одной стороны, окончательно солидаризовался с антироссийской линией НАТО. С другой стороны, Франция сделала заявку на борьбу за влияние на страны региона внутри атлантистской системы, где русофобия является скорее правилом, чем исключением.



Уход из Африки

За два последних года французские войска были вытеснены из Мали, Буркина-Фасо, а затем, в октябре этого года, из Нигера. Не просто складываются отношения Франции на военном треке (в отличие от экономического) с властями ЦАР, где ранее ЧВК "Вагнер" добилась серьезных успехов в сфере наведения безопасности. Французские войска в этих странах, напротив, зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Новые военные правительства Западной Африки скептически относятся к продолжению сотрудничества с Парижем в этой сфере, предпочитая Россию.



Помимо России, Францию из Африки вытесняет также Китай и Турция. Последняя также наращивает активное военно-политическое сотрудничество со странами региона.



Среднеазиатское направление

Проблемы в Африке подталкивают Париж к расширению активности на новых направлениях. 1–2 ноября Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан. Ключевая тема - поставки урана из этих стран во Францию.



Ранее Франция получала львиную долю урана из Нигера. После военного переворота лета этого года, поставки были приостановлены, остановлена работа нескольких уранодобывающих предприятий. В этой связи французской ядерной энергетике необходимо искать новые источники урана. Это также и вопрос национальной безопасности единственной державы ЕС, обладающей ядерным оружием.



Франция планирует получить доступ к среднеазиатскому урану, вывозить который планируется в обход России - через Каспий, потом Азербайджан и Турцию или Грузию. Но эти маневры требуют согласования с Турцией.



Европейская часть постсоветского пространства

Если в Центральной Азии Франция преимущественно говорит о сотрудничестве в экономике (хотя и в стратегической отрасли), то в европейской части бывшего СССР важнейшее значение приобретает военная и военно-политическая составляющие. В октябре СМИ сообщали о желании Кишинева и Парижа заключить соглашение в области обороны.



Ранее Молдову посетил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Обсуждались в том числе проекты оперативной совместимости армии нейтральной по Конституции Молдовы и Франции. По словам Минобороны Франции, в Молдове будет действовать постоянная французская военная миссия.



Еще одна бывшая советская республика, с которой Франция в последние месяцы активно развивает военное сотрудничество - Армения. В начале октября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о принципиальном согласии на поставку французской военной техники в эту страну. Позже информацию о поставке Еревану французских систем ПВО подтвердил Себастьян Лекорню.



Еще одно новое направление сотрудничества - обучение армянских войск французскими военными инструкторами. В Армении Россия, с одной стороны, стремится вытеснить Россию, с другой - создать противовес Турции, которая поддерживает Азербайджан. У Парижа и Анкары напряженные отношения по ряду вопросов внутри НАТО, в первую очередь, по проблемам Восточного Средиземноморья и Северной Африки.



Помимо активизации на восточно-европейском направлении, по словам французских военных, создание нового европейского сухопутного командования содействует переориентации французских вооруженных сил на подготовку к войне высокой интенсивности, подобной конфликту, который сейчас идет на Украине.



Подготовка к большой войне?

В конце октября на слушаниях в Национальном собрании начальник штаба сухопутных войск (CEMAT) генерал Пьер Шилль заявил о планах существенно нарастить военные резервы. В законе о военном программировании (LPM) на 2024–2030 годы поставлена задача достичь соотношения один резервист на двух действующих военнослужащих.



Ожидается, что к этому времени в армии будет насчитываться около 50 тысяч резервистов по сравнению с 24 тысячами в настоящее время. Во Франции будут сформированы три вида армейского резерва: "резерв компетенций", "территориальный резерв" и "боевой резерв".



Ранее начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард заявил, что Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности, а вооруженные силы страны должны быть готовы вступить в бой "в ближайшие часы" (цитата ТАСС).



Франция планирует до 2030 года нарастить численность своих вооруженных сил до 275 тысяч человек. Годовой оборонный бюджет вырастет с 43,9 млрд евро до 69 млрд евро. Планируется также повысить максимальный возраст пребывания в резерве с 65 до 70, а в некоторых случаях и 72-х лет.



Изменения в военной политике Франции связаны с несколькими факторами:



участие в антироссийской коалиции на Украине, атлантизм;

стремление расширить свое влияние в рамках атлантистской коалиции в Восточной Европе;

попытки использовать проблемы России в отношениях с бывшими республиками СССР (Армения, Молдова, Казахстан) для расширения своего влияния. Частично это призвано скомпенсировать потери Парижа в Африке, которая наоборот, разворачивается к Москве.

Военная и стратегическая экспансия Парижа на постсоветском пространстве однозначно направлена против России. Франция готовится к войне "высокой интенсивности" в Европе, где единственным возможным противником может быть только Россия. Однако этот процесс сопровождается расширением присутствия на востоке, где интересы Парижа сталкиваются с интересами других членов НАТО - США, Великобритании и Германии в Румынии и Молдове, Турции - в Центральной Азии и Закавказье. Россия могла бы использовать эти противоречия в своих интересах. Источник - Катехон

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