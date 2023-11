Борьба за панамскую медь: Китай против ЦРУ

14:00 03.11.2023 БОРЬБА ЗА ПАНАМСКУЮ МЕДЬ: КИТАЙ И ЦРУ



31.10.2023

В Центральной Америке разворачивается экономическая война за ресурсы

Хроника беспорядков

Вторую неделю Панаму сотрясают массовые беспорядки. Общественные организации и профсоюзы выводят на улицы столицы тысячи граждан. Демонстрации, как правило, заканчиваются ожесточенными столкновениями с подразделениями Национальной полиции по борьбе с беспорядками, которые подавляют участников с применением слезоточивого газа и пуль, что в свою очередь осуждается различными международными и правозащитными организациями. Профсоюзы учителей и врачей начали забастовку, а все грузоперевозки остановлены в целях безопасности.



Граждане Панамы требуют отмены закона, одобряющего добычу панамской меди канадской транснациональной компанией First Quantum Minerals на руднике в районе Доносо провинции Колон. Организации считают, что данное соглашение допускает кражу природных ресурсов и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Но самое главное, к чему апеллируют активисты - это то, что договор основан на пакте, признанном Верховным судом неконституционным еще в 2017 году. Президент страны Лаурентио Кортисо, в свою очередь, защищается тем, что указанный пакт был подписан в 1991 году, соответственно, он должен выполняться. Согласно пакту, медные рудники будут разрабатываться "канадцами" 40 лет, до 2031, года на грабительских для Панамы условиях.



Социальными волнениями, как это часто бывает, пользуются мародеры, и это стало настоящим бедствием. Однако первые полторы недели полиция не спешила вмешиваться в разграбление магазинов, занимаясь исключительно жесткими задержаниями лидеров и участников народных маршей.



Напомним, ровно год назад, осенью 2022 года уже разгорался скандал, связанный с Minera Panama, дочерней компанией First Quantum. Тогда руководство Minera Panama и правительство страны никак не могли подписать контракт, продлевающий работу компании: каждый из подписантов пытался продавить более выгодные условия, прикрываясь демагогией о вырубке леса или экономическими возможностями.



Три речи президента

После того, как стало понятно, что общественные организации и профсоюзы настроены серьезно, уходящий через несколько месяцев президент Панамы Лаурентио Кортисо обратился к народу. Он попытался объяснить, чем хорош договор с Канадой: рассказывал об экономических выгодах и необходимости "соблюдать закон". Это вызвало еще больший шквал негодования профсоюзов.



Напомним, экономическая ситуация в стране такова, что Панама, Гватемала и Бразилия занимают первые строчки в списке стран региона с самым высоким уровнем социальной поляризации. Экономика Панамы построена на доходах от торговли, что затрудняет развитие как собственной промышленности, так и, тем более, социального сектора. Так, образование и здравоохранение всегда было самой серьезной проблемой Панамы, в то время как общественная безопасность в целом, в отличие от большинства стран региона, находится на приемлемом уровне. Поэтому влияние профсоюзов на общественное мнение достаточно велико, что, в свою очередь, позволило собрать и вывести на улицы такое значительное количество людей.



Во втором обращении Кортисо пообещал внести новый закон, полностью запрещающий добычу металлов. Но случится это, вероятно, не раньше 2 января 2024 года, когда закончатся каникулы у законотворцев. Либо Кортисо придется созывать Национальное собрание на внеочередные сессии, поскольку очередные заканчиваются 31 октября. И действовать новый возможный закон будет только для новых концессий, что фактически означает монополию транснационалов в горнодобывающей сфере Панамы. Поразительное решение на фоне того, что остальной регион, начиная с Мексики, вводит противоположные законы о фактической национализации добычи полезных ископаемых. Этим законом Кортисо надеется усмирить экологов, однако с точки зрения национальной безопасности и социальной сферы эти предложения не выдерживают никакой критики. Неудивительно, что вторая речь президента не только не улучшила ситуацию, но усугубила ее.



29 октября (по московскому времени 30 октября) Лаурентио Кортисо в третий раз обратился к согражданам. Речь, продлившаяся меньше минуты, переносилась три раза и не была похожа на предыдущие. Некоторые увидели в записанном видео признаки работы искусственного интеллекта. Но главное: Кортисо пообещал созвать всенародный референдум, который должен решить судьбу панамских полезных ископаемых. Однако референдум он предложил назначить только на 17 декабря, а пока - "пусть копают".



Общественные организации отреагировали на такой щедрый ход быстро: их представители заявили, что протесты и забастовки продолжатся до тех пор, пока не будет достигнута отмена контракта, подписанного между правительством и Minera Panama. Сауль Мендес, генеральный секретарь Национального профсоюза работников строительной индустрии и аналогичных отраслей заявил, что "очередного обмана допущено не будет": "Хватит издевательств. Акции на улицах продолжатся. Желание народа состоит в том, чтобы отменить Закон 406 и положить конец истории разграбления горнодобывающей промышленности в нашей стране".



Согласно статистике, Панамский медный рудник является крупнейшей частной инвестицией в стране, обеспечивает 75% от общей стоимости экспорта и дает жителям беднейшей провинции страны 40 тысяч рабочих мест. Поэтому рудник всегда был лакомым кусочком для одних и единственной надеждой для других, а вместе с этим - местом с самым показательным социальным расслоением.



First Quantum: между Пекином и ЦРУ

Собственно, самое главное, что нужно знать про First Quantum, это то, что с 2019 года она фактически принадлежит не Канаде, а Китаю (и США). Крупнейший акционер, обладающий примерно 19% акций - китайская компания Jiangxi Copper, крупнейший производитель меди в Китае. Но штаб-квартира компании все еще расположена в Ванкувере. И многие латиноамериканские СМИ, муссируя новости о ситуации, подчеркивают именно канадское происхождение компании, не желая, вероятно, антикитайских настроений. В конце концов Пекин является самым большим акционером всего региона, и региональных социальных проектов в том числе.



Однако основной целью Китая всегда был именно горнодобывающий сектор. Так, в 2017 году Атлантическим советом США был опубликован доклад, полностью посвященный основным целям Китая в регионе, и в этом смысле с ним сложно не согласиться: медь нужна Пекину. Больше половины российской меди тоже скупает именно Китай, при том, что эта азиатская страна сама является одним из крупнейших производителей меди. Однако и потребляет Пекин около 60% всей мировой меди. Она необходима во всех производственных цепочках практически каждой фабрики и используется для сборки электронных изделий и электрических компонентов. И для военных целей, конечно, тоже.



Однако одним из ключевых инвесторов First Quantum является международная инвесткомпания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2020 году Федеральная резервная система США избрала BlackRock для скупки государственных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства. И в том же 2020 году BlackRock стала первой инвесткомпанией США, получившей разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая, после чего был создан и заработал в 2021 году в Китае так называемый взаимный фонд. После этого специальный комитет Палаты представителей США начал расследование, связанное с инвестированием BlackRock в подсанкционные китайские организации. Расследование практически ни к чему не привело, вероятно, из-за наличия среди топов корпорации людей из администрации Байдена и управленцев ЦРУ, хотя известно о том, что BlackRock действительно не гнушается экономическими делами с "противником".



Напомним, что в нашем полушарии BlackRock известна прежде всего тем, что вместе с банком JP Morgan и режимом Зеленского подписала "контракт на восстановление Украины", который и на Западе называют не иначе, как распродажей Украины за долги. "Соглашение открывает путь к полной распродаже главных секторов украинской экономики, включая ту ее часть, которая до сих пор принадлежит государству. Причем начнут распродажу со знаменитых украинских черноземов, а также с электрической сети страны. С точки зрения Киева, цель заключенного соглашения - получить возможность расплатиться с огромными долгами, которые Украина набрала у западных кредиторов. Прежде всего это долги за поставленное оружие и "финансовую помощь"", - описывает ситуацию итальянское СМИ L'Antidiplomatico.



Возвращаясь в Панаму, First Quantum только за последние сутки, 30 октября, потеряла 20% стоимости своих акций. И это тоже определенный удар для многих, включая представителей власти самой Панамы.



Выборы-2024

Немаловажно, что уже через 7 месяцев, 5 мая 2024 года, Панаму ждут всеобщие выборы, при этом действующий президент Лаурентино Кортисо не может баллотироваться на второй срок подряд согласно конституции страны. И именно в скором уходе с президентского поста многие аналитики усматривают причину такой спешки в заключении контракта с Канадой.



Напомним, что похожие порядки существуют и, например, в Сальвадоре. Однако в этой латиноамериканской стране действующий лидер Найиб Букеле уже принял решение баллотироваться фактически вопреки основному закону. Отличие между этими главами государств в том, что из-за успешного решения вопроса преступности популярность Букеле очень велика, и вероятно, его поддержит абсолютное большинство сальвадорцев, а Кортисо не может похвастаться особыми успехами, хотя начал он свое президентство с успешных шагов по решению социальных проблем. Но он не выстоял перед пандемией коронавируса, ударившего по Панаме как по "самой торговой стране" больше, чем по Китаю, который смог пережить пандемию благодаря работе промышленности.



Соответственно, кандидатура правящей Революционно-демократической партии на грядущих выборах - вице-президент страны Хосе Габриэль Карисо, который, что не удивительно, входит в совет директоров регионального отделения First Quantum и тоже, видимо, опечален падением акций на 50% за три месяца, 20% из которых произошли после третьей, самой неудачной речи коллеги-президента. Но СМИ, и, соответственно, протестующие, пока что не связывают его со сложившийся ситуацией напрямую, все недовольство направлено на пока еще действующего президента. Впрочем, это только пока что. По мнению некоторых аналитиков, происходящие протесты - один из элементов черных политтехнологий, направленный против Карисо, Революционно-демократической партии и панамских "левых" в целом. Однако, возможно, правящая партия перехватит эту повестку, апеллируя к канадской, а значит западной составляющей транснациональной корпорации.



Примечательно, что напарник Карисо, претендент на пост вице-президента - действующий министр здравоохранения Камило Алейна. И на пост вице-президента претендует еще один министр здравоохранения Панамы, Росарио Тернер, которая баллотируется от Народной партии. Представляя ее, напарник - кандидат в президенты и бывший президент Мартин Торрихос, в 2004 году сам одержавший победу на президентских выборах как представитель Революционно-демократической партии, нынешней партии Лаурентио Кортисо, которая на тот момент была оппозиционной правительству, подчеркнул, что Кортисо заменил Росарио Тернер в разгар пандемии, хотя она была "голосом, который дал нам безопасность посреди неопределенности". Что еще раз подчеркивает длящееся до сих пор влияние пандемии на психологию среднестатистического избирателя в стране, получающей основную часть доходов благодаря Панамскому каналу и огромному торговому флоту (как страна удобного флага). Однако за "основную добычу" поборются не врачи, а экономисты. И красивые слова, которыми будет вестись предвыборная борьба, скроют все ту же ситуацию с социальным расслоением, ухудшающейся экологической обстановкой, уменьшением экономических показателей - под эгидой "дружбы с Вашингтоном". Источник - Катехон

