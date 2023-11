Логика войны. Факторы, определяющие ход СВО, - Николай Сорокин

15:16 03.11.2023 После того как "контрнаступление" Запада, использующего ВСУ в качестве тарана и пушечного мяса, полностью выдохлось, мы подошли к этапу, когда коренной перелом положения на фронте стал неизбежным. Причин тому много, остановимся лишь на самых весомых из них.



Причина первая. Джо Байден несколько раз в разных аудиториях высказывался по поводу принятого им решения выделить триединый транш помощи иностранным партнерам по довольно странной, на первый взгляд, схеме. Президент был намерен просить Конгресс согласовать выделение около 106 млрд долларов из федерального бюджета на оказание военной и иной помощи Украине, Израилю и Тайваню плюс несколько миллиардов на укрепление южной границы с Мексикой - реверанс в сторону трампистов. То есть Байден и стоящие за ним мировые и американские финансисты, находящиеся и так далеко не в радужном положении, решили дать бой, возможно, последний, одновременно трем мировым силам: России, Китаю и арабскому миру. Да, скажут некоторые, Украину они уже три десятилетия поддерживают, Израиль - больше семидесяти, арабский мир переполнен американскими сателлитами, ничего нового не произошло.



Произошло.



Напомним, что Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине 61,4 млрд долларов. Этот пункт может быть самым большим препятствием при рассмотрении запроса, отмечает Bloomberg: "Вопрос финансовой помощи Украине стал краеугольным камнем при обсуждении бюджета в Конгрессе: часть республиканцев выступала против нее и еще нескольких статей документа, что могло привести к приостановке работы правительства США. В итоге Байден 1 октября утвердил временный бюджет США, в который помощь Украине не вошла. Этот документ позволит финансировать правительство в течение 45 дней, избежав шатдауна".



Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме считают, что появится возможность согласовать такой триединый пакет с крайне правыми представителями Республиканской партии, которые всеми силами поддерживают Израиль, но пока не готовы форсировать помощь Украине, и чем больше ухудшается ситуация в зоне СВО, тем меньше шансов на обретение Киевом заветных денег и боевых систем.



Дело в том, что, по подсчетам Института мировой экономики Кильского университета, на которые, например, часто ссылается CNN, США уже выделили Украине помощь на общую сумму 75 млрд долларов. По подсчетам же самих американцев, в частности ряда республиканских сенаторов, реальная помощь давно уже зашкалила за 100 млрд.



Известно, что Конгресс США из-за межфракционной борьбы не утвердил пока даже годового бюджета, который включал бы и новый пакет военной помощи Украине. Конечно же, несмотря на все эти закулисные битвы, стоившие уже карьеры третьему человеку в государстве - экс-спикеру Кевину Маккарти, и в Белом доме, и в обеих палатах Конгресса заверили, что США продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине, они настолько богаты и до такой степени мудро управляются, что вполне потянут финансирование сразу двух уже имеющихся и одной потенциальной войны.



Тем временем вновь избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении президента страны Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций: "Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста… Это не личное оскорбление, это реальность".



Это было первое публичное заявление нового спикера, убежденного трамписта. Фактически Джонсон тем самым открыто начал избирательную кампанию по выборам президента США 2024 года и, не стесняясь, заявил республиканскую платформу - поддерживать Дональда Трампа и уничтожать Джо Байдена по двум основным направлениям: предполагаемому старческому слабоумию и фактически доказанной коррупции, в первую очередь связанной с многолетним финансированием Украины.



Майк Джонсон, по мнению CNN, "самый консервативный спикер за многие десятилетия. Он действительно против однополых браков и считает гомосексуализм болезнью". Для современных Штатов - это полный треш и четкий индикатор реального политического кризиса.



Республиканцы-антитрамписты уже заявили о его "антиукраинской" позиции. Джонсон получил самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine ("Республиканцы за Украину"). Этот рейтинг выстраивается по пятибалльной шкале, он основан на итогах голосований и заявлений по Украине. У Джонсона рейтинг то ли D, то ли F - один из самых низких.



Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что можно забыть про запрос относительно выделения 60 млрд долларов Киеву. При этом сенаторы-республиканцы, представляющие старые рейгановские элиты и традиционно больше своих коллег из Палаты представителей поддерживающие Украину, выступают против запроса Байдена. Они также требуют разделить огромный проект на три неравные составляющие: Израиль - отдельно, Украина - отдельно, защита южной границы - отдельно. "Республиканский проект финансовой помощи, очевидно, будет посвящен Израилю и границе. Украина будет идти отдельным пунктом, и понятно, что такого уровня поддержки, которого требует администрация Байдена, не будет. Я думаю, что Белый дом станет искать способы каким-то образом выделять деньги Киеву - через президентские указы, поставлять оружие через союзников и другие схемы. При этом отказаться от Украины Байден не может ни при каких обстоятельствах, потому как это вопрос его репутации и компенсация за уход из Афганистана. Поэтому была произведена риторическая связка между Украиной и Тайванем. Значит, даже временная заморозка будет восприниматься администрацией Байдена как поражение", - отмечает Дмитрий Суслов.



И вот еще несколько любопытных свежих цитат. В.В. Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл. По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы. Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке. Здесь уважаемая эксперт ошибается: нет, не объединена и, скорее всего, не будет объединена, пока это всего лишь хотелки Белого дома и Демпартии.



По мнению Фионы Хилл, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления. То есть, в переводе на русский язык, жертвой собственной пропаганды, что выглядит особенно идиотски.



Хилл также неожиданно заявила, что нужен "более разумный разговор о возможностях ВСУ", так как российские военные действительно закрепились на "сотни километров противотанковой обороны и мин". Опять перевожу на русский: этот идеологически выдержанный маразм Джо Байдена и Энтони Блинкена о невиданной победе сил добра над силами тьмы на Украине пора решительно прекращать.



А за день до этого британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.



Практически одновременно с вышеописанными событиями в обсуждение новых многомиллиардных траншей для Незалежной включилась старушка-Европа. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель прямым текстом высказался о том, что военный конфликт на Украине быстро закончится капитуляцией Киева. Произойдет это, если Евросоюз перестанет оказывать Украине финансовую и военную помощь.



Жозеп, видимо, поняв, что слегка перегнул, добавил, что лично он не желает, чтобы все закончилось именно так, и потому предпримет попытки для выделения Украине новых пакетов помощи. Правда, пока добиться успехов в этом направлении дипломату не очень удается. Тем не менее главы европейских МИД вновь не пришли к согласию о выделении украинской армии 500 млн евро на покупку оружия за счет ресурсов Европейского фонда мира, теперь это так называется.



Жозеп буквально добил всех сентенцией о том, что нельзя, оказывается, позволить российскому руководству установить в Киеве марионеточный режим, равно как и нельзя допустить присутствие российской армии на польской границе. Интересно, а ведь она и сейчас на польской границе и в Калининградской области, и в Белоруссии, и ничего, все спокойно, что изменится, если она подойдет к ней еще и в районе Чопа - решительно непонятно.



Одно несомненно: Украина уже давно практически не производит своего оружия, а с западными поставками и финансированием возникли и, уверяю, будут и далее возникать большие осложнения. Химерный, а по сути клоунский украинско-израильско-тайване-мексиканский финансовый законопроект будет разделен, и голосовать будут за каждую часть по отдельности с непредсказуемыми результатами. Таким образом, вполне может сложиться ситуация, когда после потери укрепрайонов Донбасса оказывать реальное адекватное сопротивление российским войскам будет просто нечем.



Рассмотрим вторую причину. Невозможно наступать и даже долго обороняться без преимущества, а желательно, господства в воздухе. На этом стоит вся наступательная доктрина США. Что же произошло за последние две недели?



"Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители ВСУ сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами, наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают", - заявил Скотт Риттер, и не только он.



Скотт отметил, что "многоуровневая и сложная российская система ПВО сбивает все, что взлетает у противника в районе боевых действий". Заметим, что не только в районах самих БД, но и в 300–400 км к западу от линии соприкосновения.



По словам Риттера, российские военные "разнесли в пух и прах ключевую технику" украинской армии. "Авиация ВСУ полностью уничтожена сверхтехнологичными средствами ПВО России… - отметил эксперт. - В войне будущего разработанная российскими учеными и инженерами система ПВО обеспечит Москве превосходство в воздухе, из-за чего все передовые американские самолеты будут буквально испаряться в воздухе в случае гипотетического конфликта". По сути, и авиация, и танковые войска по итогам нынешней российской операции переживут настоящую технологическую революцию.



Сергей Шойгу 25 октября сообщил, что за пять дней были сбиты 24 украинских самолета. Это произошло благодаря прибытию в зону СВО зенитных ракетных комплексов. С тех пор уничтожены еще несколько летательных аппаратов противника.



Военный эксперт Алексей Леонков считает, что после потери 24 самолетов за несколько дней украинские военные много раз подумают, прежде чем сесть за штурвалы F-16, которые им передаст блок НАТО.



Позже источник ТАСС уточнил, что "украинские самолеты поразила ЗРС С-400 "Триумф" в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Огонь ЗРС С-400 велся на максимальную дальность по целям, находившимся в этот момент на высоте примерно 1 тыс. метров. Для поражения применялись новые боевые части зенитных управляемых ракет".



Если сравнить модернизированный А-50 с предыдущей моделью, то специалисты указывают на заметное снижение веса и увеличение дальности полета. Электроника машины устанавливает, идентифицирует и сопровождает воздушные, наземные и морские цели. Новая версия может сопровождать до 300 воздушных целей, бомбардировщик супостата А-50 фиксирует за 650 км, крылатую ракету - за 215 км.



С помощью современного радиотехнического комплекса самолет способен обнаруживать даже легкие беспилотники, которые обычно и применяются для терактов. Собранная информация передается в командные пункты. Самолет самостоятельно наводит на объекты противника истребители и самолеты фронтовой авиации.



Изначально принятая на вооружение довольно давно, аж в 2007 году, ракетная система С-400 "Триумф" поражает средства воздушного нападения и разведки на большой и средней дальности. Например, самолеты и крылатые ракеты могут уничтожаться на дальности от 3 до 400 км, баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, - на дальности до 60 км и на высоте до 30 км. Дальность обнаружения целей составляет до 600 км.



"С-400 в сочетании с А-50 - это система, при которой именно А-50 выдает целеуказание для С-400, после чего та поражает объект. Без радиолокационной информации ЗРК и авиация слепы", - отмечает Айтеч Бижев, генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств - участников СНГ.



По его словам, А-50 позволяет наращивать боевые возможности ВС России. "Этот самолет также может управлять целым авиационным полком, не считая передачи целеуказания зенитным ракетным комплексам. А-50 используются для наращивания радиолокационного поля в тех местах, где невозможно расставлять наземные комплексы, например, над поверхностью морей и океанов", - добавил он.



Что имеем в итоге? Небо было, есть и останется нашим, а значит, кроме отступления, противнику ничего хорошего не светит. Ранее существовавшее превосходство в БПЛА, которое несколько нивелировало отсутствие каких-либо достижений в воздухе, теперь сведено на нет: наша промышленность выпускает вполне сопоставимое с возможностями объединенных западных спонсоров Украины количество дронов, в основном превосходя натовские аналоги по качеству. О каком-то наступлении в подобной ситуации говорить просто нелепо, это все из области голливудской фантастики.



Собственно, третья причина является частью первой, хотя и не вполне, но сегодня она достигла такого накала, что о ней нужно говорить отдельно. Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил в интервью Financial Times премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились. Все склады пусты", - заявил он.



Мы давно говорили о том, что подобная ситуация надвигается. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, например, вообще считает, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева. На Украине уже готовятся к запуску оружейных заводов Rheinmetall и Bayraktar, о запуске объявила BAE Systems.



Чиновник Пентагона, пожелавший остаться неизвестным, однозначно прокомментировал ситуацию для Financial Times: Украине не удастся быстро наладить производство боеприпасов, в том числе из-за нехватки пороха. "Еще одна проблема - опасения западных стран, что их граждане могут пострадать в результате ударов по объекту, где будет производиться вооружение. Тем не менее организация совместных предприятий с европейскими и американскими оборонными компаниями - один из приоритетов Киева", - констатировал эксперт.



Шмыгаль сообщил, что подписано около 20 соглашений о создании СП. С турками, хочу заметить, у них уже полтора года как подписано соглашение о строительстве завода по производству как минимум "Байрактаров" в Киевской области, ну и что? Никто же не будет вкладывать деньги в территорию с абсолютно неясным статусом и перспективами.



Исторически проблема снарядного голода - главная проблема всех сражающихся армий мира. Она привела к поражению множества коалиций, воевавших против Наполеона с самого конца XVIII века и вплоть до 1812 года, русских войск, оборонявших Севастополь во время Крымской войны, немцев как в Первую, так и во Вторую мировую войну. Подоплека поражений крупных современных армий почти всегда носит экономический характер, и на практике это выражается в том, что в ответ на 10 выстрелов противника ты можешь сделать только один.



Но вынужден напомнить Шмыгалю: после распада СССР на Украине осталось три военных округа, насыщенных самыми современными боевыми системами, со складами, переполненными боеприпасами. Все старье накапливалось во внутренних округах - так устроена Россия, а самое лучшее, как нетрудно понять из логики предполагаемой войны, размещалось в приграничных. На Украине остались наиболее передовые предприятия и производственные базы, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Лучшие специалисты - это Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса. То, что вы это все профукали и "монетизировали", это исключительно ваши проблемы, рука Москвы к этому не имела ни малейшего отношения.



С оценкой Шмыгаля фактически согласилось российское военно-политическое руководство: "Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен, - сказал журналистам Дмитрий Песков. - Требуется немало времени на мобилизацию ресурсов, и на этом фоне возникают определенные точки напряжения".



Таким образом, мы переходим в новую фазу исторического процесса, являясь живыми свидетелями этих грандиозных изменений. Источник - завтра

