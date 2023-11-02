"Ему нечему учить казахов". Макрон тускло слетал в Астану, - Le Figaro

16:28 03.11.2023

Le Figaro

Франция



В Казахстане Макрон поделился планами на личное будущее: он не останется в политике



Во время визита в Казахстан Макрон встретился со студентами и рассказал им, чем займется после ухода с поста президента, а также поучил их демократии, сообщает Figaro. Читателей издания его выступление не впечатлило. "Ему нечему учить казахов", - написал один из комментаторов.



Выступая перед студентами Университета Астаны президент Франции рассказал о планах на период после 2027 года, защищая свои методы и политику "одновременности". (Часто подвергавшийся критике стиль политики Макрона, при котором одновременно делаются несовместимые друг с другом шаги: скажем, посылается оружие Украине, но при этом говорится о желании "дать России гарантии безопасности" - прим. ИноСМИ.) Теперь, после 10 лет во главе страны, он может заняться "чем-то совсем другим, а не политикой".



"Я был очень счастлив служить моей стране в течение десяти лет в качестве президента… И вы можете иметь такую возможность", - сказал глава государства. Призвав студентов к "активному участию в политической жизни и принятии политических решений", Эммануэль Макрон подтвердил, что "политика – это не исключительное право горстки людей". "В условиях демократии общественная жизнь принадлежит всем вам. Это ваш долг, ваша ответственность, и я думаю, что это великолепный опыт", - продолжил Эммануэль Макрон. "Я говорю вам это, потому что я не был членом политической партии, я не был политиком за несколько месяцев до избрания президентом".



Макрон действительно не был членом ни одной из партий в 2017 году, но его и тогда нельзя было назвать "аутсайдером" в политическом истеблишменте Франции. Он был заместителем главы секретариата президента Франции с 2012 по 2014 год, а потом поработал министром экономики при президенте Олланде с 2014 по 2016 год.



Глава государства воспользовался возможностью, чтобы в ходе 50-минутного общения со студентами защитить свою политику "одновременности". Только на этот раз он говорил о совместимости "свободы" и "порядка", а также подчеркнул необходимость сохранять "дух" сопротивления, даже когда принимаемые меры непопулярны. "Нам нужны и левые, и правые, мы не можем ходить на одной ноге", - сказал он, цитируя генерала де Голля, который говорил, что "левые - это движение, а правые - это порядок.



Комментарии читателей:



extra lucide

Он никому не интересен. Его быстро забудут, как он и заслуживает, за то, что внес большой вклад в понижение статуса страны, истощенной из-за непосильных долгов!



Jean Cauchois

Макрон уже имеет планы на будущее! Он ослабил страну, как немногие из предыдущих лидеров, и, прежде всего, он не устранил ни одну из негативных тенденций в стране.



charly bravo58

Макрон есть Макрон. Говорил только о себе. Наврал, что начал заниматься политикой, не имея поддержки капитала. Признал, что начал заниматься государственными делами, ничего о них не зная. Жалкие результаты этого у нас перед глазами.



Chatonx

У Макрона может быть будущее в Казахстане. Там катастрофически не хватает банковских сотрудников.



Sans-dents

В каком состоянии окажется Франция в мае 2027 года после десяти лет катастрофического положения страны? Для его преемников задача восстановления разрушенной Франции будет непростым делом...



Anonyme

Он присоединится к своим друзьям из консалтинговых фирм в США, которым он продал целые отрасли страны. Поскольку он испытывает к Франции чувство презрения, он не останется у нас. Он разрушил все, что было можно, ради введения глобалистского порядка, и теперь люди испытывают к нему ненависть.



Mistinguett

Кажется, свое будущее интересует его больше, чем будущее Франции.



Skyrunnernumber1

Его будущее связано с Ротшильдами и McKinsey. Они многим ему обязаны, он так благоволил к ним.



Jonas75010

Его будущее? Пока могу предложить ему только менеджера по продажам в компании Colgate. С зубами у него все в порядке.