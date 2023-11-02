Президент Узбекистана награжден "Высшим орденом Тюркского мира"

16:33 03.11.2023

Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на саммите в Астане наградили "Высшим орденом Тюркского мира" за вклад в укрепление единства тюркской семьи и активное продвижение интересов тюркских стран на международной арене.



