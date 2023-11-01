Кто наживается на строительстве российских школ в Таджикистане?

16:37 03.11.2023 Благотворители поневоле



Российские школы в Таджикистане построены в долг. Спустя год после их открытия строители не могут получить финансирование.



Пять российских школ сданы в Таджикистане 01 сентября 2022 года, но строители заявляют, что до сих пор не получили свои деньги. Почему заказчик заморозил финансирование? Что за странная ситуация складывается вокруг проекта в результате действий, предпринимаемых Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития?



Несколько субподрядчиков, которые вложили в строительство российских школ в Таджикистане собственные финансовые средства, время и человеческие ресурсы, сообщили, что не могут дождаться оплаты по счетам. Генеральному подрядчику ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" с помощью местных партнеров – ОАО "ТГЭМ", ООО "СтройЦентр", ЗАО "ТАДЭС", ОАО "АлюминСохтмон", ООО "Металл Инвест Строй", ООО "Нуроб" и других компаний пришлось выполнять большую часть работ за свой счет.



Будут ли выплачены долги строителям и когда?



Но вначале немного предыстории. Открытие Россией и Таджикистаном пяти российских школ с преподаванием на русском языке состоялось в крупнейших городах Таджикистана – Душанбе, Худжанде, Кулябе, Бохтаре и Турсунзаде, как и полагается, 01 сентября – в День знаний. В режиме видео-конференц-связи в церемонии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а местные власти перерезали красные ленточки на возведенных объектах.



Участки земли под строительство были выделены властями Таджикистана, а строительство и оснащение школ финансировала российская сторона. Соответствующее соглашение между Москвой и Душанбе было подписано еще весной 2019 года. Российский Минфин в 2021 году выделил $150 млн на строительство и оснащение русскоязычных школ в Таджикистане из бюджетных ассигнований. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ был опубликован на портале правовой информации, об этом также сообщал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, неоднократно посещавший Душанбе с рабочими визитами.



Заказчиком масштабного строительства выступил Евразийский банк развития (ЕАБР, Председатель правления Подгузов Н.Р), а оператором проекта – Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, Исполнительный директор Проектного блока ЕФСР – Широков А.Г.) – антикризисный фонд, созданный несколькими странами СНГ в 2009 году для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.



Проект находится на особом контроле Душанбе, а сам процесс строительства курировал один из вице-премьеров Правительства Республики.



За основу проекта была взята типовая грозненская школа, но в процессе реализации проекта по указанию Заказчика были спроектированы и построены современные здания, оснащенные передовыми инженерными системами. Они могут выдержать землетрясения до 9 баллов – для горной страны с сейсмической активностью это очень важно. Каждая школа рассчитана на 1224 ученика при условии обучения в одну смену, по 24 человека в классе. Школы оснащены самыми современными средствами обучения, в каждом классе предусмотрены интерактивные панели с выходом в Интернет, автоматизированные рабочие места для учителей. Компьютерные классы укомплектованы современным оборудованием, в том числе планшетами, а классы физики, химии и биологии – лабораториями. Во внеурочные часы на занятиях используется робототехника, современный спортивный инвентарь. Важная особенность школ – это наличие в каждой школе бассейнов: малый – для детей младшего возраста и большой – для учеников старших классов. Все это, конечно, увеличило стоимость строительства.



Как известно, в России достаточно сложный и процессуально затянутый механизм выделения бюджетных средств, но переноса сроков завершения строительства и сдачи объектов никто при этом не предполагал, дети должны были сесть за парты вовремя – 01 сентября 2022 года. В итоге, как принято говорить, "строили всем миром", всем Таджикистаном.



Компании-субподрядчики сообщают, что работали в долг, а строители – за минимальные деньги, в надежде получить все свои средства после выделения финансирования Евразийским фондом стабилизации и развития. При этом получается, что гарантом выступал Генеральный подрядчик – российская компания ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ". Прошел уже год после ввода школ в эксплуатацию и начала обучения, но сообщения о том, что деньги до компаний и их работников так и не дошли, появляются вновь и вновь. И это при том, что финансирование было выделено из российского бюджета еще в декабре 2022 года и получено Фондом.



Как утверждает один из представителей Генерального подрядчика - ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ", причиной всему стали "странные игры и известные схемы", которые выглядят как лоббирование интересов "удобных" Евразийскому фонду стабилизации и развития подрядчиков. Из письма представителя ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" Председателю Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаю Подгузову говорится о важности строительства российских школ для России и Таджикистана и предоставления возможности детям учиться в современных, хорошо оборудованных и красивых школах с обучением на русском языке.



"Но с первых дней подготовки к участию в проекте стали происходить загадочные события, – примерно так отмечают знакомые с ситуацией лица. – Еще на этапе проведения конкурса группа реализации проекта (ГРП) пыталась оказывать явное давление на созданный нами Консорциум подрядчиков (3 компании): то намекали на выход из конкурса, объясняя, что "нам не дадут здесь работать", то предлагали дать им (ГРП) гарантии по привлечению конкретных таджикских компаний, готовых выступить субподрядчиками и поставщиками".



В результате, по итогам конкурса ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" и входящим в Консорциум компаниям предложили работать в жесточайше сжатые сроки и судя по всему, без предоставления Заказчиком авансов, но требуя при этом значительное по размеру обеспечение в форме банковских гарантий.



"Учитывая важность этого проекта, мы согласились. Хотя понимали, что сроки ненормативные, учитывая параллельный процесс проектирования и строительства. При этом нас заверяли, что с пониманием отнесутся к каким-то несущественным отставаниям от графика, тем более, когда все осознавали, что на основании положительного заключения Экспертизы проектной документации будет утверждена окончательная стоимость выполняемых работ и определены сроки их завершения", – отмечается в сообщении.



На начальном этапе летом 2021 года Генеральным подрядчиком и субподрядчиками было вложено более 10 миллионов долларов США собственных средств, что позволило оперативно развернуть работы на объектах. С начала 2022 года по причине отсутствия достаточного и своевременного финансирования от Заказчика подрядчиком и субподрядчиками было вложено еще около 40 миллионов долларов США. В итоге все пять школ открылись 01 сентября 2022 года и учебный процесс начался.



Справка.



В июле 2021 года по результатам конкурса между Евразийским банком развития/ЕАБР (далее – "Заказчик"), как управляющим средствами ЕФСР, и ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" (далее – "Общество, Подрядчик") был заключен Договор подряда на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству б/н от 26 июля 2021 года (далее – "Договор") в целях реализации Проекта строительства пяти общеобразовательных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде в Республике Таджикистан (далее – "Проект"), первоначальная цена договора – 128.848.341 долларов США.



В связи с внесением изменений в технические требования ввиду полученных от пользователя объектами – Министерства просвещения РФ – замечаний и пожеланий к оснащению школ, цена Договора была увеличена Заказчиком до 178.798.441 долларов США посредством заключения 19 сентября 2022 года Дополнительного соглашения к Договору.



По итогам Государственной экспертизы в июле 2022 года и результатам промежуточного аудита строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком по Договору, а также проведенных согласований с Заказчиком, 18 ноября 2022 года было заключено очередное Дополнительное соглашение об увеличении договорной цены до 259.947.071 долларов США.



"С этого момента поведение Евразийского фонда стабилизации и развития и Банка- Заказчика по отношению к Генеральному подрядчику кардинально изменилось. От Фонда начали поступать различные претензии. В частности, была выдвинута версия о неподписании Заказчиком Акта предварительной приемки, который являлся одним из оснований для сдачи в эксплуатацию школ и начала учебного процесса", – отмечается в письме к Председателю Правления Банка. Возникает вопрос: как тогда разрешили учиться детям в помещениях, не введенных в эксплуатацию?



"Как только был решен вопрос с выделением дополнительного финансирования для реализации Проекта, параллельно с выставлением претензий и начислением неустоек Фонда вскрыл нашу банковскую гарантию выполнения договора (поручителем которой являлся представитель ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ"), явно для того чтобы обеспечить паралич платежей от Банка и тем самым повесить на нас долги", – примерно такую позицию озвучивает Генеральный директор Генподрядчика Тимофеев А.Е.



По его словам, с момента подписания дополнительного соглашения об увеличении договорной цены Заказчиком не были согласованы новые сроки завершения работ – "даты окончательной приемки", что противоречит здравому смыслу – дополнительное финансирование выделяется за пределами установленного Договором срока окончательной приемки, при этом новый срок Заказчиком не был установлен. И, несмотря на это, Заказчик направляет требование Генеральному подрядчику о предоставлении дополнительной банковской гарантии на сумму увеличения цены договора, что в принципе невыполнимо, потому как новая дата окончательной приемки так и не была определена, а срок действия банковской гарантии является необходимым условием для ее оформления.



В итоге Заказчик, опираясь на достигнутый Генеральным подрядчиком результат – открытие школ и начало учебного процесса в установленный срок, получив дополнительное финансирование из бюджета, используя спорные основания в одностороннем порядке отказывается от Договора с Генеральным подрядчиком и передает изъятый объем работ новому подрядчику – российской компании – ООО "ГЕОЛАЙН".



"Стоит отметить, что на начальном этапе Проекта нам настойчиво намекали, что стоит привлечь в проект в качестве субподрядчика и поставщика ООО "ГЕОЛАЙН", хотя по ценовому критерию от этой компании поступило самое дорогое предложение", – сообщил представитель Генподрядчика.



Как считают представители Генподрядчика, сотрудниками Фонда, судя по всему, были предприняты намеренные попытки выдавить ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" из периметра Проекта и передать изъятые объемы работ, как предполагается, подконтрольной Заказчику компании – ООО "ГЕОЛАЙН", для получения сверхприбыли.



И, действительно, сегодня есть основания расценивать действия Евразийского фонда стабилизации и развития как предвзятые. Потому как с момента отстранения Генерального подрядчика именно компании ООО "ГЕОЛАЙН" по требованию Заказчика были переданы изъятые объемы и именно этот подрядчик осваивает выделенное из бюджета РФ дополнительное финансирование и завершает Проект. Несправедливо. Почему-то остальным крупным субподрядчикам, участвующим в Проекте, например ОАО "ТГЭМ", уже вложившему большое количество собственных средств, этого предложено не было. Странно, не правда ли?



"На сегодняшний день задолженность ООО "ГЕОЛАЙН" и ООО "ИНЖСТРОЙ" (дочерней компании ООО "ГЕОЛАЙН", зарегистрированной в Таджикистане в период реализации Проекта) перед нами составляют, по нашим подсчетам, около 15 миллионов долларов США. Все это походит на некрасивую "схему", предложенную Фондом с привлечением ООО "ГЕОЛАЙН". Судя по всему, возвращать нам они ничего не собираются", – заявляет Генеральный подрядчик. По его словам, на сегодняшний день стоимость Проекта оценивается в 259 миллионов долларов США. Получается, что Генеральным подрядчиком было выполнено 85% работ, из которых оплачено только 60%. Задолженность Заказчика перед Обществом составляет около 69 миллионов долларов США. "И совсем уж абсурд! Компании "ГЕОЛАЙН" - новому подрядчику, по каким-то идиотическим основаниям платят деньги за наши, еще осенью 2022 года выполненные работы! – негодует представитель ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" - Вот, такие чудеса!". Действительно, в нарушение законодательства Заказчиком были изъяты работы без фиксации уровня выполнения Генеральным подрядчиком, при этом провести комиссионную передачу объемов, предусмотренную законом, Заказчик отказался.



Генеральный подрядчик – компания с более чем 15-летним опытом реализации зарубежных проектов, обращается с просьбой принять необходимые меры, найти справедливое решение по данному инциденту, исключающее допущенные Заказчиком злоупотребления, которое позволит защитить как его собственные права и законные интересы, так и привлеченных в Проект субподрядных организаций, добросовестно выполнивших свои обязательства в рамках Проекта.



Как видится, вся эта некрасивая ситуация вокруг значимого для обоих государств Проекта и неоднозначные действия, предпринимаемые со стороны Заказчика, создают негативный информационный фон в Республике Таджикистан. Кроме того, от этой скандальной истории страдает имидж российской стороны, а также Евразийского банка развития в Республике Таджикистан.



С учетом сложившейся ситуации назревает большой международный скандал, который негативно отразится на всех участниках Проекта.



В настоящее время поданы иски за подписью Генерального директора ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" Тимофеева А.Е. в УУР МВД и Генпрокуратуру Республики Таджикистан.



P.S. Также вызывает интерес тот факт, что Евразийский фонд стабилизации и развития, еще не расплатившись со строителями за выполненные в Таджикистане работы, привлекается российской стороной для реализации очередного межправительственного соглашения по строительству девяти школ в Киргизской Республике. Почему Фонд привлекается снова? Да, потому что показал результат - построенные в срок руками таджикистанских подрядчиков красивые и высокотехнологично оснащенные школы. А факт неоплаты Фондом работ, выполненных Генеральным подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками "остался за кадром".



Лучшие строители Таджикистана – 3600 человек были наняты на работу для реализации Проекта, построили все в рекордные сроки, а в результате, получается были обмануты.



Игорь Федоров

Опубликовано: 01.11.2023 12:30



Источник: https://versia.ru/kto-nazhivaetsya-na-stroitelstve-rossijskix-shkol-v-tadzhikistane Источник - versia.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699018620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали Соглашение со Всемирной организацией здравоохранения

- Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан посетил Мажилис

- Сотрудничество в сфере энергетики обсудили Алихан Смаилов и представитель французской компании Orano

- Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Венгрию на $700 млн - Алихан Смаилов

- О религиозной ситуации в стране

- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте

- Р. Скляр принял участие в ХІІ Петербургском международном газовом форуме

- В Казахстане создаются все условия для развития тепличного бизнеса - Серик Жумангарин

- Нам нужна собственная национальная система оценки качества образования - Тамара Дуйсенова

