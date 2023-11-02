 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.11.2023
00:57  Доктрина "справедливой войны": утопичная утопия? - Рори Кокс
00:31  "Эпидемия" депрессии охватила всю Европу, - Яцек Щвидер
00:26  Поражения в Африке Макрон намерен компенсировать в Казахстане и Узбекистане, - Олеся Орленко
00:20  Технологический прогноз на ближайшие 50 лет, - А.Школьников
00:16  США и "Хезболла" обменялись угрозами
00:14  Наследие Ушинского стало темой конференции в Самарканде
00:04  В Турции начался марш к авиабазе США "Инджирлик"

Пятница, 03.11.2023
16:37  Кто наживается на строительстве российских школ в Таджикистане?
16:33  Президент Узбекистана награжден "Высшим орденом Тюркского мира"
16:28  "Ему нечему учить казахов". Макрон тускло слетал в Астану, - Le Figaro
16:25  Первая мировая и СВО Ложные аналогии среди многочисленных совпадений, - К.Копылов
16:23  Ближний Восток: война разгорается, вопросов становится все больше, - В.Овчинский, Ю.Жданов
16:19  Инструкция по выживанию в межеумочной эпохе: о книге Александра Дугина "Четвертая Русь"
16:17  "Японская доктрина Монро": корни и плоды, - В.Молодяков
15:16  Логика войны. Факторы, определяющие ход СВО, - Николай Сорокин
15:07  Данияр Ашимбаев: Государство ищет в религии некие духовные традиции, путая религиозные и национальные...
14:29  Америка защищает свою империю, - Аль-Хусейн Аз-Зави
14:00  Борьба за панамскую медь: Китай против ЦРУ
13:58  Франция меняет Африку на Восточную Европу
13:32  Астана. На 10-м саммите Организации тюркских государств подписано 12 документов
13:27  Ближний Восток: никто не хочет уступать, - Борис Подопригора
12:59  США ввели санкции против еще одной компании из Узбекистана - Mvizion. За поддержку России
12:50  Отрицательная селекция: Как Росвласть кует кадры "под себя", - Сергей Ветошкин
12:47  Экзамен для Маугли: РосВласти готовы признать детей мигрантов родными? - СП
12:38  Эрдоган предложил тюркским странам ввести единый алфавит
12:36  "Иран готов заниматься своповыми операциями по российскому газу", - посол Казем Джалали
12:25  Президента Грузии подталкивают к предательству, - Артур Аваков
10:53  Ушел в Валгаллу командир одного из отрядов Укрспецназа Кудабеков
10:35  Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве. За аферы с налогами
10:34  Казахстан дает $1 млн на помощь братьям Газы
09:43  Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал (история), - Тимур Шерзад
08:32  Армия Израиля прорвалась в центр Газы: ближние бои
01:45  Представлен проект госбюджета Узбекистана на 2024 год. Главное
01:40  Как Росолигархи набивают себе цену, - П.Еськов
01:34  "Закрывающееся окно возможностей" в современных конфликтах как триггер их перехода в активную фазу, - А.Фролов
01:33  Пока "весь мир" занят Газой, Западу стоило бы без шума отказать Украине, - Жюль Сийес
01:20  В американском рейтинге стран по силе армии Казахстан уступил Узбекистану
01:10  Война - способ политического выживания Украины и Запада, - В.Авва
01:01  Евросоюзу 30 лет, а жить осталось "два понедельника"
Четверг, 02.11.2023
23:20  2 ноября - День провозглашения Российской империи
22:54  США ввели санкции против СПБ биржи, торгующей американскими акциями
22:35  Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты TANIRLIK TANYM
22:22  Яков Рабкин: Одно или два государства на Святой земле?
22:19  Униженные и оскорбленные Западном рос-олигархи просятся домой, - Bloomberg
22:16  Почему банковские терминалы в Таджикистане не принимают новые купюры?
17:10  Саудовская Аравия готова предоставить $100 млн для достройки Рогуна
15:36  Российский "Газпром" собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию
15:34  В Средней Азии Макрон пошел на уран. Сможет ли Франция перекупить бывшие советские республики, - СП
15:31  Ф.Лукьянов: Полуполярный мир Палестино-израильская война консолидировала Запад, но не создала второго полюса
15:29  А.Исэров: Будущий мир может быть похож на эпоху классической доктрины Монро
15:22  Чез Фриман: О сферах влияния. Почему их надо уважать, но не надо создавать
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Турции начался марш к авиабазе США "Инджирлик"
00:04 04.11.2023

В Стамбуле начался массовый двухдневный марш в поддержку Палестины и против военных баз США. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Согласно сообщению, акция турецкого гуманитарного фонда "Права и свободы человека" (İHH) под названием "Конвой свободы для Палестины" продлится до воскресенья и завершится у авиабазы "Инджирлик" в провинции Адана на юге страны.

Финальной точкой марша данная база была выбрана из-за ее использования американскими военно-воздушными силами (ВВС), уточнили организаторы.

Старту акции предшествовал митинг у Олимпийского стадиона имени Ататюрка в Стамбуле с осуждением агрессии Израиля против сектора Газа, в котором приняли участие представители неправительственных организаций и обычные граждане страны.

Глава организовавшего акцию фонда Бюлент Йылдырым заявил, что она направлена против военных баз США по всему миру и проводится "во имя братства людей". По его словам, назначение данных баз состоит в "демонстрации имперской мощи Америки".

Также в своем обращении Йылдырым заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "фактически взял на себя роль второго Гитлера", распространяет ненависть и убивает людей.

Уточняется, что акцию поддержали активисты из Великобритании, Норвегии, Финляндии и Канады, в число которых вошла бывший американский дипломат Энн Райт. В ходе митинга она от имени Соединенных Штатов попросила прощения за поддержку Израиля, назвав агрессию против населения сектора Газа ужасающей.

После митинга в направлении авиабазы отправилась колонна в составе 250 автомобилей с флагами Турции и Палестины. По пути своего следования она будет проводить мероприятия в других городах, рассказали организаторы.

В последние недели акции в поддержку сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Ранее, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. В связи с этим слушания были приостановлены несколько раз.

До этого, 19 октября, в ходе акции протеста перед генконсульством Израиля в Стамбуле митингующие пытались сломать забор вокруг здания диппредставительства. В тот же день на митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне вышло 10 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс, со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699045440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение со Всемирной организацией здравоохранения
- Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан посетил Мажилис
- Сотрудничество в сфере энергетики обсудили Алихан Смаилов и представитель французской компании Orano
- Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Венгрию на $700 млн - Алихан Смаилов
- О религиозной ситуации в стране
- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте
- Р. Скляр принял участие в ХІІ Петербургском международном газовом форуме
- В Казахстане создаются все условия для развития тепличного бизнеса - Серик Жумангарин
- Нам нужна собственная национальная система оценки качества образования - Тамара Дуйсенова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  