США и "Хезболла" обменялись угрозами

00:16 04.11.2023

3.11.2023,



Как Энтони Блинкен и Хасан Насралла видят развитие конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла заочно пригрозили друг другу. Однако из их речей можно было сделать вывод, что расширения войны на Ближнем Востоке пока не будет. Каждый продолжит делать то, что делал. Израиль - воевать с палестинским движением "Хамас". "Хезболла" - выражать солидарность с палестинцами и оттягивать часть внимания израильской армии на себя. США - сдерживать "Хезболлу" и стоящий за ней Иран, защищать Израиль и пытаться как-то смягчить гуманитарную катастрофу в секторе Газа.



В пятницу на Ближнем Востоке в целом и в Израиле в частности с напряжением ждали выступления генсека шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, который молчал с 7 октября - дня начала войны между Израилем и "Хамасом".



Близкое к Ирану движение - одна из самых серьезных сил не только в Ливане, где полностью контролирует юг страны, но и на всем Ближнем Востоке. И все в регионе задавались вопросом: откроет ли "Хезболла" второй фронт в войне с Израилем, чтобы поддержать "Хамас"? Тем более что Иран за последние месяцы неоднократно говорил об объединении сил сопротивления - группировок, которые выступают против Израиля и США. И в Израиле давно рассматривали сценарий войны на нескольких фронтах.



Частично так и вышло. "Хезболла" начала обстрел израильской территории уже 8 октября, постепенно наращивая интенсивность.



В четверг, накануне выступления шейха Насраллы, "Хезболла" заявила, что одновременно нанесла удары по 19 израильским военным позициям.



Сообщалось также об атаке двух беспилотников в районе ферм Шебаа - территории, за которую спорят Ливан и Израиль. Израильская армия отвечает на все удары "Хезболлы", есть убитые и раненые с обеих сторон, но в целом обе стороны достаточно сдержанны. Ракетный потенциал "Хезболлы" таков, что она может наносить удары по центру Израиля, не говоря уже о крупных городах на севере, в первую очередь Хайфе. Соответственно, Израиль может атаковать Бейрут. Но пока все остается примерно в рамках приграничной территории.



Учитывая, что Хасан Насралла молчал с начала эскалации, звучали опасения, что он может объявить о вступлении "Хезболлы" в войну в полную силу, что могло привести к катастрофическим последствиям для всего региона, прежде всего для самого Ливана.



Однако все в итоге свелось к выражению солидарности с палестинцами. Более того, шейх Насралла дал понять, что это "стопроцентно палестинская битва". Он, правда, отметил, что "Хезболла" все же не осталась в стороне и оттянула на себя "около трети ресурсов" израильской армии и "половину военно-морских сил", а также вынудила десятки израильтян бежать (речь об эвакуированных израильских населенных пунктах на границе с Ливаном).



При этом генсек движения подчеркнул: "На столе лежат все варианты, и мы можем перейти к ним в любое время".



Он добавил, что тот, кто не хочет расширения войны на весь регион, должен остановить агрессию в секторе Газа.



Последнее - очевидный сигнал для США, которые были неоднократно упомянуты в речи шейха. В том числе глава "Хезболлы" возложил на Вашингтон ответственность за кровопролитие в Газе. Он также заявил, что "Хезболла" получила предупреждение, что США нанесут по ней удар, если движение откроет второй фронт, но, мол, их это не остановило. Генсек также приветствовал силы иракского сопротивления, которые в ответ на американскую поддержку Израиля наносят удары по военным базам США в Ираке и Сирии.



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Одним из самых внимательных слушателей шейха Насраллы был госсекретарь США Энтони Блинкен, который как раз в этот момент находился в Израиле - уже с третьим с начала войны визитом. И естественно, он не оставил слова генсека "Хезболлы" без ответа.



На пресс-конференции в Тель-Авиве господин Блинкен подчеркнул, что США не допустят "открытия второго или третьего фронта" против Израиля со стороны Ливана, "Хезболлы" и Ирана.



"И мы подкрепили эти слова не только работой, которую проделали со многими партнерами в регионе, чтобы усилить это послание, но и реальными делами, включая развертывание в регионе двух авианосных ударных групп",- сказал он, напомнив в том числе, что вооруженные силы США сбивали ракеты, запущенные в сторону Израиля из Йемена хуситским движением "Ансар Аллах", которое также идеологически близко к Тегерану.



Что касается цели своей очередной поездки в регион, то Энтони Блинкен призвал Израиль обеспечить поступление больших объемов гуманитарной помощи в сектор Газа и сделать больше для защиты палестинского гражданского населения. В частности, он призвал к "гуманитарной паузе". США с самого начала поддерживали Израиль, в том числе его войну с "Хамасом", однако с каждым днем все настойчивее требуют уделять внимание гуманитарной ситуации в секторе Газа. Это прежде всего связано с расколом общественного мнения в США, а также с нежеланием Вашингтона ссориться с арабскими странами.



Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна отказывается от временного прекращения огня, если это решение не будет подразумевать возвращение заложников. Напомним, что в результате нападения боевиков "Хамаса" на израильскую территорию были убиты свыше 1,4 тыс. человек и около 240 угнаны в сектор Газа. Среди них как израильтяне, так и иностранцы.



Несмотря на растущее международное давление, Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа. За неделю в ходе боевых действий погибли 25 израильских военных. В самом секторе, который подвергается авиаударам с 7 октября, по данным Минздрава Палестины, погибли свыше 9,2 тыс. человек. В этом списке как боевики "Хамаса" и других группировок, так и гражданское население.



Марианна Беленькая, Тель-Авив