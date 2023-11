Технологический прогноз на ближайшие 50 лет, - А.Школьников

00:20 04.11.2023 Технологический прогноз на ближайшие 50 лет

развитие мира до 2070 года с попыткой объяснить то, какие принципы положены в его основу.



Андрей Школьников



Составление долгосрочных технологических прогнозов есть искусство, требующее умения разбираться в огромных залежах вторичного и третичного мусора, а также противоречивой и неполной информации со множеством искажений. Видимо, потому это дело абсолютно творческое. В данной статье предлагается построенный автором прогноз технологического развития мира до 2070 года с попыткой объяснить то, какие принципы положены в его основу.



Абсолютное большинство узких специалистов не обладает способностью дать прогноз развития даже своего направления за пределами распаковки и продолжения текущих трендов, что уж там говорить обо всем комплексе. Точных формальных принципов формирования долгосрочных прогнозов не существует, чаще всего для этого используют метод коллективного поиска решений "Дельфи" (отсылка к Дельфийскому оракулу).



В его основе лежит получение экспертных оценок, сбор прогнозов от разных людей, после чего происходит серия тактов чаще всего многоуровневого и анонимного обсуждения в намерении и надежде прийти к консенсусу. Исходным является представление о том, что умные и компетентные специалисты будут, разумеется, открыты и внимательны к многообразию мнений коллег, на практике, однако, это чаще всего не подтверждается. Для гарантии большей точности стараются увеличивать количество экспертов, в результате чего нередко сталкиваются с резким падением качества итоговых оценок.



В данной статье в качестве источников были использованы прогнозы и форсайты (foresight – взгляд в будущее, предвидение) международных структур, ведущих научных институтов, Big3 консалтинговых компаний, транснациональных производственных корпораций, коллективов авторов / рабочих групп, отраслевых ассоциаций, государственных структур и т.д. Из-за политического и социального заказа, связанного с продвижением "зеленого" "четвертого энергетического перехода", пришлось поднимать материалы за последние 10-15 лет. Практически все обнаруженные технологические прогнозы по своему контенту укладываются в следующие группы:



- наполненность инклюзивным капитализмом, политической экологией и принудительной медициной – откровенная конъюнктура;



- засилье существующих трендов по распаковке IKT-технологий (информационно-коммуникационных), цифровизации – нет понимания неизбежности изменения трендов;



- игнорирование / незнание социальных законов: последствий, скорости, сопротивления внедрению новых технологий и т.д. – иначе говоря, разные формы ментальной ловушки, именуемой "технологическая сингулярность";



- инерция ожиданий скорого пришествия био- и нанотехнологий, что в реальности крайне маловероятно, так как в этих областях еще не решены фундаментальные научные проблемы;



- магизм ("оно само как-нибудь решится"), фантазии и мечты на уровне непритязательной популярной фантастики, лишенные понимания пределов, научных барьеров, нарушения законов мироздания и т.д. – например, игнорирование квантового предела для современной микроэлектроники;



- отсутствие системности, смешивание несовместимого, нарушение масштабов и т.д. – например, роботизация только в одном направлении, без учета влияния "фона" и общей обстановки, или, здесь же, вторичное использование до появления базовых технологий и т.д.;



- противоречивость прогнозов;



- стимпанк / конец истории – прекращение развития, невозможность новых прорывов.



К сожалению, очень многие прогнозы строятся без попыток постичь и разобраться с принципами научно-технического прогресса: его основой оказывается линейное поступательное движение, а чаще всего данный вопрос даже и не затрагивается. В основу излагаемого в данной статье авторского взгляда на развитие легли собранные им и систематизированные материалы.



И, да, стоит оговориться, что большая часть здравых и интересных элементов оказались в самом конце приводимого перечня, словно бы авторы и впрямь пытались добавить их после завершения обязательной программы.



Технологические уклады и пакеты



Для систематизации и лучшего постижения принципов научно-технического прогресса введем и опишем ряд понятий с их взаимосвязями и особенностями. Ключевым тут является термин "технологический уклад" [1] – неравномерный, дискретный во времени, целостный, устойчивый цикл синхронно развивающихся технологий, а также ряд связанных с этим циклом и друг с другом экономических, социальных и гуманитарных изменений общественной сферы. Уклад является динамическим процессом изменения (рис. 1), эволюции всей общественной сферы (познание, управление, экономика, производство, социальные отношения, геополитика, гуманитарные вопросы и т.д.).



Рис. 1. Влияние технологического уклада на общественную сферу



Ядро уклада, основу и фундамент изменений формируют новые технологии, образующие так называемые "технологические пакеты"[2]. Каждый из них обладает системными свойствами и является набором генетически, функционально, внутренне взаимозависимых технологий, а также научно-технологических, инженерных решений. Помимо ядра текущего уклада никуда не исчезают и более ранние технологические пакеты, они эволюционируют под воздействием текущего пакета и продолжают существовать в виде инфраструктуры (пример – электричество и ж/д транспорт) или отдельных отраслей и видов деятельности (животноводство, металлургия и др.).



Технологические пакеты фрагментируются и дробятся. Так, в сфере микроэлектроники можно выделять персональные компьютеры, глобальные сети, специализированную технику, суперкомпьютеры и др. В рамках геостратегии чаще всего имеет смысл рассматривать максимальный по объему технологический пакет в качестве целого, без избыточной детализации. В пределах же отраслевых стратегий ситуация иная. Там необходимо очень тщательно выделять дочерние пакеты и рассматривать их влияние, уделяя особое внимание социальным и гуманитарным аспектам (например, новым жанрам в литературе и искусстве).



В рассмотрении технологий важно выделять три уровня – научный, научно-технологический / инженерный и практический – определяющих перспективы и пределы развития. Если для технологического пакета решены научные вопросы, то все входящие в него технологии будут естественным образом развиваться, пока не дойдут до следующего научного порога. В настоящее время для микроэлектроники таким порогом является технологический процесс, дошедший до 2 нм: дальнейшие шаги уже упираются в квантовые эффекты.



Обратный пример – для биотеха и нано- / квантовых материалов[3] пока еще не решены научные проблемы и нет даже намека на их решение в ближайшие десятилетия, что, естественно, не дает возможность их распаковки. Нет у них и должных прогнозов и моделей, касающихся последствий изменения ДНК, как нет и никаких идей относительно перевода квантовых эффектов / парадоксов в макромир, из-за чего отсутствуют массовые и важные конечные продукты. Задачи эти в принципе научно разрешимы, но не на текущем уровне развития человечества. Поскольку потенциальные результаты и продукты будут весьма значимы и востребованы, человечество, несомненно, не оставит попыток докопаться до нужных решений. Поэтому высока вероятность получения результата в 7-м укладе.



Если научный предел не позволяет распаковать пакет, то инженерный –не дает возможности дальнейшего развития уже используемых технологий. Примером этого для микроэлектроники является большая часть технологий, применяющих сверхчистые вещества и эффекты масштаба, из-за чего, собственно, для поддержания текущего формата и получаем верхний предел панрегиона в 500 млн. индустриального населения. В настоящее время в России ведутся очень перспективные работы по многим направлениям (в частности по литографии), в основе которых лежат принципиально новые инженерные принципы. Через несколько лет, вероятно, можно будет говорить о серьезном снижении требований к верхней планке панрегиона по численности, что не может не радовать. Ну а практические пределы еще проще: отсутствует нужное производство – тут все решаемо: ищем в мире аналоги и/или разворачиваем у себя их производство.



Технологический уклад не приводит к уничтожению предыдущих отраслей и технологий, но меняет их значимость. Для примера, в авиации не было крупных прорывов после 1960-х годов. Ее инфраструктурная роль крайне высока, но появление видеосвязи (части пакета микроэлектроники) привело к снижению потребности в авиатранспорте, в то время как массовый туризм, тренд последних десятилетий, увеличил ее многократно. Чем больше в отрасли влияния технологий, входящих в ядро уклада, тем более передовой она считается.



В то же время не нужно путать технологические уклады, как и пакеты, с поколениями развития конкретной техники (пример – автомобили с ДВС и электромобили). Последнее является проявлением эволюции под влиянием уклада, т.е. вторично. Другой пример, в основе 5-го уклада лежит пакет микроэлектроники, который проник практически во все отрасли, вплоть до повышения урожайности в сельском хозяйстве. Появление нано- / квантовых материалов, как и создание безаэродромной массовой авиации (выделение диапазона высот), будет способно снять множество инженерных барьеров в авиации, но это будет не новым укладом или технологией, а лишь его влиянием, распаковкой.



Однако далеко не каждый технологический пакет становится частью уклада, из последних примеров – гиперзвук.



И, да, удивительно, но до сих пор лучшим форсайтом по нано- / квантовым материалам является книга Эрика Дрекслера "Машины создания" (1986 г.), все остальные описания и прогнозы являются вторичными, бессистемными или оторванными от реальности мироздания.



Таким образом, мы приняли, что в основе технологического развития лежат понятия технологического уклада и технологического пакета, позволяющие лучше моделировать процессы, которые систематизируют и классифицируют различные технологии, оценивают приоритеты и достижимости. Отметим также, что в ближайший технологический уклад не попадают ранее прогнозируемые и ожидаемые пакеты – биотехнологии и нано- / квантовые материалы, их внедрение ожидается уже не в 7-м укладе, а где-то не ранее 60-х годов.



Технологии-симулякры



При изучении прогнозов развития от технологических пакетов необходимо отделять "технологии-симулякры", или тупики развития. В их основе лежат технологии, якобы содержащие движение вперед, но на самом деле закрывающие и подменяющие его. Последним невероятно масштабным примером подобного тупика являются технологии по борьбе с "углеродным следом", направленные на улавливание углекислого газа из воздуха и последующую консервацию его в недрах. Другим примером является "четвертый энергетический переход", в соответствии с которым предлагалось закрыть перспективные и эффективные газовую генерацию, ядерные технологии и затем вообще запретить их развитие, а все ресурсы бросить на ограниченные ветряную и солнечную генерации.



В фантастике существует целый жанр – стимпанк, в рамках которого описывается мир, где отсутствуют двигатели внутреннего сгорания, а технологии являются развитием и совершенствованием паровых машин. Для понимания: теплотворная способность высушенной древесины (3 400 кКал /кг) в 3 раза, а каменного угля (6 450 кКал/кг) – в 1.5 раза меньше аналогичного показателя для нефтепродуктов (10 500 кКал/кг), что, собственно, и определило направление развития в реальности.



Создание технологии-симулякра используется для остановки, прекращения развития, ведь, будучи намного менее эффективным, предложенный путь консервирует общество, сохраняет и укрепляет сложившийся паритет, влияние и распределение активов. Предложенные симулякры создают иллюзию развития, заставляют расходовать ресурсы, интеллектуальные возможности и т.д., но при их внедрении не происходит запуска нового уклада. К примеру, 5-й технологический уклад, основанный на микроэлектронике, предлагалось превратить в общество всеобщего контроля и цифровизации – уклад 5+, а после этого довести до метавселенных – при укладе 5++!



В рамках естественного развития ключевые технологии предыдущего уклада должны стать инфраструктурой последующего, который будет диалектически использовать и отрицать все предыдущие. Как это и произошло с индустриальной экономикой, ставшей инфраструктурой постиндустриального общества. Еще одной особенностью укладов является их наслоение друг на друга с проникновением в предыдущие технологии, т.е. их развитие, а не уничтожение. Современное сельское хозяйство является индустриально-аграрным и сильно отличается от аграрно-индустриального, характерного для XX века, не говоря уже о доиндустриальном периоде. В наши дни урожайность культур выросла уже не в разы, а на порядок.



В первой половине 2023 года мир захлестнула истерия по поводу нейросетей, падкие до хайпа и эмоционального восприятия граждане начали ждать прихода в мир "Скайнет", уверенные, что еще чуть-чуть –и будет найдена замена живым людям. Склонные к примитивному магизму сабжи, не понимая сложности процессов и алгоритмов, жаждали узреть Бог-машину. Назвать такое гуманитарным подходом некорректно, так как это чистая гуманитарщина. Волна, кажется, сошла, и теперь можно спокойно разобраться в этом вопросе.



С точки зрения общественных процессов ничего нового не происходило, ровно такие же надежды и мечтания появляются при каждом очередном раскрученном инструменте, как это и было с появлением компьютеров, графических редакторов, новых поколений языков программирования, сети, поисковых систем и т.д. Мечтания и страхи (естественное социальное сопротивление изменениям) общества вступают в резонанс, усиливая друг друга, запуская самоподдерживающуюся маркетинговую кампанию. Результат каждый раз один – новое становится обязательной нормой, а вместо ожидаемых облегчений и послаблений появляются еще более новые требования и усиливается нагрузка.



В какой-то момент информационное пространство заполонили специалисты по мышлению, уверенные, что вот, еще чуть-чуть – и программы станут умнее человека. Попытки объяснить, что, по самым оптимистичным прогнозам, к середине века человечество научится моделировать процессы в одной клетке, к концу века – в органах (за исключением ЦНС), ну а моделирования головного мозга надо ждать не менее 150-200 лет, мало кого из энтузиастов хайпа вразумляли.



В мое время в начальной школе было нормально выкручивать детали из старых радиоприемников и телевизоров и прикреплять их к кустам и деревьям. Детский разум считал шалаш ракетой для космических полетов, которая – еще немного – и сама полетит к звездам. Когда же взрослые люди, берут комбинаторику и контекстный поиск, базирующиеся на двоичной логике, и верят, что, еще чуть-чуть, и вот тут вдруг зародится мышление и сознание – даже комментировать это всерьез не хочется. Ожидание самозарождения жизни в нейросетях подобно детскому ожиданию превращения радиодеталей в ракету.



В свое время неспособных понять разобранную на пальцах разницу между разделением и углублением труда отправлял знакомиться с трудами Петра Щедровицкого, где этот вопрос разъяснен сверхдетально. Ни один, правда, оттуда так и не вернулся. Адептов самозарождения мышления в нейросетях можно отправлять изучать квантовые компьютеры и пытаться осознать, на что способен такой вот, на сотню кубит.



Талантливые люди, как известно, способны делать то, что никто до них не делал, гениальные – делают то, о чем никто даже подумать не мог. А нейросети всего лишь перебирают, комбинируют по определенным правилам уже имеющуюся информацию без возможности какого-либо творческого переосмысления. Наращивание объема здесь бессильно, сложность проблемы на несколько порядков больше доступного человечеству.



И, да, ароморфоза (эволюционного приспособления), продления жизни и молодости, создания замкнутых экосистем (космос, дно океана), где люди смогут нормально рождаться и жить до старости, не стоит ожидать ранее 60-х годов, т.е. 7-го уклада.



Таким образом, технологический прогресс, несомненно, наполнен всевозможными тупиками, которые пытаются выдавать за перспективные и прорывные пути в будущее. Иногда на это идут из-за переоценки влияния, от чистого сердца, но все чаще речь идет об изначально злом умысле, как произошло с попытками внедрения уклада 5++ на основе ограничений инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением и принудительной медицины.



Геотехнологический пакет



В рамках 6-го технологического уклада, переход в который прогнозируется во второй половине 30-х годов, чаще всего речь идет об аддитивных технологиях, роботизации и замкнутом ядерном цикле. Однако сейчас регулярно стала упоминаться и возможность запуска геотехнологического пакета, который включает в себя следующее (по мере снижения востребованности в ближайшие 20-30 лет):



- климатические изменения, управление осадками;



- поиск воды и прогнозы гидрологических режимов водоемов и рек;



- контроль воздушного и водного пространств;



- поиск месторождений природных ископаемых;



- геоинженерия (прогноз землетрясений / сейсмические риски, искусственные острова, оползни, проектирование транспортных магистралей / тоннелей и др.)



- исследования космических тел.



В настоящее время некоторые из этих технологий доступны в форме научных открытий и опытных образцов, что создает базу для последующей распаковки. Может показаться удивительным, но в рамках использования геотеха станут важнейшими именно вопросы воды, а не поиск месторождений и желание заработать. Дело в том, что существующие технологии поиска действительно позволяют государствам и крупным корпорациям обеспечивать восполнение ресурсной базы в достаточном для развития уровне, а вот с водой ситуация в самые ближайшие годы очень серьезно обострится.



Перейти к практическому и массовому использованию геотехнологий уже в начале 30-х годов не является чем-то невероятным, по большей части это обычные инженерно-управленческие задачи. В отличие от других прогнозируемых пакетов технологий, включая сдвинутые в 7-й уклад (60-е годы) биотехнологии, их запуск не будет иметь столь же масштабного и всеобъемлющего влияния. И вообще до самого недавнего времени распаковку геотехнологического пакета, т.е. раскрытие этого ящика Пандоры, по экономико-политическим причинам еще можно было остановить.



Последние же региональные вооруженные конфликты, начиная с войны в Йемене, привели к массовой востребованности беспилотных технологий. Остановить это движение теперь уже не представляется возможным. То есть с большой долей вероятности геотехнологический пакет будет распакован в ближайшие годы и станет частью 6-го уклада.



Локомотивом запуска рассматриваемых технологий станет потребность в безопасности. Массовое распространение и использование воздушных и водных беспилотников делает стратегически важным и актуальным вопрос их своевременного обнаружения. Особенность технологического пакета – повальное внедрение практически любой из его технологий ведет к распаковке и использованию всех остальных, что, собственно, и происходит буквально на наших глазах.



Станет очень серьезным геополитическим вызовом и возможность прогнозирования и управления климатом. Уже в 30-е годы станут нормой для всей планеты конфликты за воду, более жесткие, чем те, что уже наблюдаются в Средней Азии и вокруг Нила. Борьба за осадки приведет к повышенной милитаризации и без того нестабильных и взрывоопасных регионов.



Появление информации о залежах природных ресурсов запустит новую волну конфликтов за территории и морские акватории. Могут обрести стратегический статус ранее никому не нужные земли, особенно если они слабо заселены, а страна не обладает ультимативным вооружением и волей к его применению. Геотехнологии убирают неопределенность, "туман войны", позволяют на порядки сократить затраты на первичный поиск природных ископаемых, повышают доступность в первую очередь редкоземельных и других технологических металлов, разрушают сырьевую монополию, которую пытался создать Запад в рамках эфемерного "четвертого энергетического перехода" и развития "зеленой" энергетики.



И, да, приоритетность открытия не будет слишком долгой, довольно скоро подтянутся остальные сильные игроки. Но все же получить определенные преимущества и более выгодные договоренности – для "первопроходцев" не является нерешаемой задачей…)))



Таким образом, нет сомнений, что, несмотря на оправданные и большие риски, распаковка геотехнологического пакета становится все более вероятной. Стремительное развитие беспилотной авиации требует изобретения инструментов борьбы, которые в свою очередь открывают доступ ко всему технологическому пакету и не позволяют положить его под сукно.



Мировой технологический прогноз до 2070 года



Получение и освоение базовых технологий технологического пакета необходимо отделять от запуска технологического уклада. Даже если данный пакет рассматривается в качестве фундамента этого уклада (рис. 2). Может показаться, что наличие научных открытий, подтверждающих реализуемость и возможность создания практических инженерных подходов, а то и их получение в рамках опытного / мелкосерийного использования, является достаточным для формирования перспективных и позитивных прогнозов.



Рис. 2. Технологический прогноз до 2070 года



Однако опыт показывает, что широкое практическое использование большого количества прорывных и важных научных открытий стало доступным лишь через десятилетия, а то и столетия. То есть технологический уклад определяется отнюдь не наличием конкретных, определенных технологий, но только интеграцией их в самые значимые направления общественной сферы, трансформацией в неотъемлемую часть инфраструктуры будущего развития. Появление локального практического использования среди очень богатых ни в коем случае не является здесь значимым индикатором.



Если смотреть на некую научную область знания изнутри, то многие вопросы и открытия будут казаться фундаментальными, особенно если удается решить сложные проблемы или появляется новый инструмент. Однако если при этом в жизни большей части общества не произойдет кардинальных изменений, все это не будет иметь практического значения. Ключевой критерий важности и ценности происходящего – использование, понимание и принятие обычным человеком, конечным пользователем нововведений.



Существует большое количество открытий, которые сознательно положены под сукно и/или их использование было сдвинуто на десятки лет. Для примера, базовые, фундаментальные открытия и принципы, которые лежат в основе гиперзвукового оружия, стали понятны и получены еще в советское время, но никак не отразились на обществе. Если бы 20 лет назад о них не вспомнили в поисках инструмента ядерного сдерживания, они бы так и лежали где-то на дальних полках.



А вот сегодня создание действующих и эффективных его образцов, сместив на ближайшие 10-15 лет геополитический и военный баланс, привело к изменениям в общественной сфере, хотя конечный, простой потребитель прямого доступа к ним по-прежнему лишен. В итоге получилось очень полезное практическое открытие, однако все-таки не полноценный технологический пакет.



На рисунке показаны технологические пакеты и уклады, которые прогнозируются на ближайшие 50 лет. До 2012 года консенсусный прогноз был совсем иным (биотехнологии, наноматериалы и информационные технологии), хотя не были решены важнейшие научные проблемы. Так, для биотеха нет прогнозирования результата, а для наноматериалов отсутствует должное понимание квантовых эффектов / парадоксов, из-за чего не получается прогнозировать переход их в макромир. Однако по ряду иных технологий научные проблемы оказались решены, остались лишь инженерные задачи (робототехника, аддитивные технологии, замкнутый ядерный цикл, геотехнологии). Даже сопротивление социальным изменениям не будет для них особенно сильным.



Попытки внедрения вместо 6-го уклада 5++ под прикрытием инклюзивного капитализма, политической экологии и т.д. провалились. В ближайшие годы будет очень интересный процесс оптимизации, пересборки микроэлектроники (основы 5-го уклада), когда состоится уход от сильной привязки к масштабу и сверхчистым веществам на базе использования принципов разделения знания. Кстати, и верхний потолок численности необходимого для оптимального функционирования панрегиона индустриального населения может оказаться при этом существенно ниже пресловутого числа в 500 млн. Указанный творческий поиск сейчас активно ведется в России, в частности в литографии.



После внедрения технологий 6-го уклада в наиболее развитых, передовых центрах, метрополиях панрегионов последует пауза – из-за необходимости привыкнуть к новым социальным условиям. Даже если биотехнологии и/или квантовые материалы станут доступными раньше, общественная сфера, испытывая усталость, будет просто отвергать их новизну.



Остальные проявленные пакеты уйдут далее, в настоящее время перспектив для них крайне мало. Говорить о возможности и готовности человечества к распаковке данных технологий в рамках 6-го уклада не приходится, скорее всего, мы увидим это в следующем, 7-м укладе в 60-х годах.



И, да, указанные технологии открывают перспективы для настоящего космического прорыва, выхода в средний / дальний космос, практически к границам Солнечной системы.



Таким образом, мы видим, что в предвиденьях технологических, общемировых прогнозов 2005-2015 годов присутствовал консенсус, следующий технологический уклад должен был формироваться за счет наноматериалов, био- и информационно-цифровых технологий, а общественная сфера рассматривалась почти исключительно в логике усиления и продолжения глобализации. Первая рассинхронизация прогнозов и взглядов наметилась в 2012 году, а после 2015 начался интеллектуально-прогностический застой. Одни вообще отказывались от рассмотрения данных вопросов, другие повторяли предыдущие результаты как мантры и догмы, без развития и углубления. В результате прогнозы принимали все более оторванные от реальности, гротескные формы.



В рамках 6-го технологического уклада, распаковка которого ожидается во второй половине 30-х годов, биотехнологический пакет отсутствует, и, согласно текущим трендам, ожидаются: аддитивные технологии, роботизация, замкнутый ядерный цикл, геотехнологии. Проявленные, но не открытые пакеты переходят в 7-й технологический уклад. Помимо этого, ожидается перспективный и прорывной космический сюжет, который вберет в себя многое из ближайших укладов, став для них катализатором и точкой развития.



Резюме



Примерно до 2012 года в большинстве технологических прогнозов для будущего уклада фигурировали: информационные технологии, био- и нанотехнологии. Они формировали продление тренда на "устойчивое развитие", а по сути – на создание технологий-симулякров. Даже биотехнологии рассматривались не как результат освоения и массового использования разрезания, сборки и рекомбинации ДНК с пониманием и прогнозированием результата (последнее крайне важно), а как элемент "зеленого развития". И, несмотря на наличие уже в те времена базовых технологий по работе с ДНК, распаковка пакета была остановлена на лабораторном уровне.



С инструментальной точки зрения можно изменять очень многое методом простого перебора, но до тех пор, пока нет полного понимания и прогнозирования работы отдельных клеток (примерно до 2050 года) и человеческого организма в целом (до 2100 года), не говоря уже о ЦНС (2150-2200 годы), говорить об осознанной и управляемой эволюции не приходится. Натворить дел, не понимая последствий, можно и сейчас, но цена может оказаться слишком высокой. Добиться отдельных локальных практических прорывов за счет чужих смертей и без гарантии результата не означает распаковки технологического пакета, который должен стать элементом обыденности, проникнуть в жизнь чуть ли не каждого человека и кардинально ее изменить, затронув практически все социальные процессы.



Несмотря на отсутствие научной основы и распаковки технологий, попытки увести человечество в тупик уклада 5++ пока терпят крах. Все более отчетливо проступают контуры 6-го технологического уклада: аддитивные технологии, робототехника, замкнутый ядерный цикл и геотехнологии – набор, который до самого последнего времени был под сомнением. Остальные технологические пакеты ожидаются не ранее 7-го уклада, т.е. в 60-е годы, да и то при условии, что будут решены научные вопросы, позволяющие оценить перспективы и возможности внедрения.



Однако если указанные в следующих двух укладах технологии будут внедрены и станут для человечества привычными, намного более доступным станет космическое развитие, вплоть до создания таких баз на спутниках и планетах, где люди смогут проживать полный жизненный цикл, начиная от рождения, взросления, зрелости до смерти. При подобном уровне развития сопутствующим делом станут базы и освоение дна океана.



И, да, пока что не встречал качественных обновленных технологических прогнозов по биотеху, все так же цитируются одни и те же старые источники, основанные на видении 10-15-летней давности.



Примечания:



[1] Глазьев С. Ю. "Теория долгосрочного технико-экономического развития" - М.: ВлаДар, 1993.



[2] Желтов А.О. Понятие технологического пакета / Инновации №12 (110), 2007.



[3] Drexler E. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology – USA: Doubleday, 1986.



https://shkolnikov.info/articles/11-analitika-i-prognozy/110458-tekhnologicheskiy-prognoz-na-blizhayshie-50-let Источник - shkolnikov.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699046400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали Соглашение со Всемирной организацией здравоохранения

- Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан посетил Мажилис

- Сотрудничество в сфере энергетики обсудили Алихан Смаилов и представитель французской компании Orano

- Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Венгрию на $700 млн - Алихан Смаилов

- О религиозной ситуации в стране

- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте

- Р. Скляр принял участие в ХІІ Петербургском международном газовом форуме

- В Казахстане создаются все условия для развития тепличного бизнеса - Серик Жумангарин

- Нам нужна собственная национальная система оценки качества образования - Тамара Дуйсенова