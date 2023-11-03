Поражения в Африке Макрон намерен компенсировать в Казахстане и Узбекистане, - Олеся Орленко

00:26 04.11.2023

ОЛЕСЯ ОРЛЕНКО

3 ноября 2023



1 и 2 ноября президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в Казахстан и Узбекистан. Эти бывшие республики СССР играют для Франции важнейшую роль в свете провала ее политики в странах Африки. Президента Франции сопровождала внушительная делегация из глав крупнейших французских компаний и чиновников, ответственных за экономическое развитие. Однако риторика пишущих о событии СМИ неоднородна.



Ряд медиа отмечают тот факт, что интересы Франции столкнутся в регионе с присутствием России и Китая, а также говорят об элементах диктатуры в политическом строе посещаемых стран. А те, которые явно отрабатывают правительственную повестку, пишут о развивающихся молодых демократиях, ищущих возможности с помощью Запада вырваться из российско-китайских когтей.



Французские издания наперебой сообщают об исключительности визита Макрона в бывшие среднеазиатские советские республики. И если в случае с Казахстаном речь идет о четвертом после распада СССР визите главы французского государства, то в Узбекистане президента Франции не было вот уже почти 30 лет. Причина этого неожиданного визита проста.



Узбекистан является для Франции стратегически важным поставщиком урана, чья роль усилилась ввиду антироссийских санкций и антифранцузской политики нового правительства Нигера.



"Легендарный город древнего Шелкового пути", - пишут французские журналисты о Самарканде, куда после Астаны прибыл Макрон. Тем самым подчеркивается своего рода историческая роль этой страны как поставщика необходимых товаров с диковинного Востока. А Казахстан просто и без обиняков называется страной, "в недрах которой находится вся таблица Менделеева".



Серьезность намерений Франции была видна по составу делегации, сопровождающей президента.



Вместе с ним приехали главы энергетической компании EDF, оператора водных ресурсов Suez, компании по добыче урана Orano, а также представители государственного Бюро геологических и горнодобывающих исследований. Все это дополняется присутствием людей, которым поручено оформить создание франко-узбекской торговой палаты и провести первые переговоры по повестке работы этого органа.



В этом регионе планов у Франции предостаточно.



Во-первых, это подписание контрактов на разработку месторождений и добычу ценных полезных ископаемых. И речь идет не только об уране, но и о скандии, лантане, церии и других элементах, необходимых в условиях объявленного в Европе перехода к зеленой экономике.



Также стоит учитывать немалые запасы нефти, по которым Казахстан занимает 15-е место в мире и добыча которых составляет 80% добычи ископаемых ресурсов страны.



Вторым важным проектом является строительство в Казахстане АЭС при участии EDF и парка из 200 генераторов для преобразования энергии ветра, которым будет руководить компания Total Eren, подразделение TotalEnergies (последняя уже давно работает в Казахстане, разрабатывая месторождения газа в Кашагане на берегу Каспия).



Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Самарканд

Что касается атомной электростанции, то Франция, в отличие от Германии, является западноевропейской страной с одной из самых развитых отраслей производства атомной энергии. Это позволяет ей вырабатывать дешевое электричество, ставя страну в более выгодное положение.



Важность данного сектора подтверждается тем, что, как выяснилось несколько месяцев назад, Германия уже много лет тайно с помощью "мягкой силы" пытается саботировать развитие атомно-энергетического сектора во Франции.



Визит Макрона в Казахстан произошел весьма своевременно.



Ведь 28 октября в Карагандинской области на шахте Костенко произошел несчастный случай, приведший к гибели как минимум 45 человек. Работами на шахте руководила ArcelorMittal Temirtau.



Это уже не первое происшествие на объектах этой французской компании. В 2006 г. в результате серии систематических нарушений несчастный случай унес жизни 41 шахтера. В результате недавнего происшествия руководство Казахстана, которое несколькими днями ранее вело переговоры о передаче шахты Костенко в собственность государства, теперь потребовало полного прекращения сотрудничества и передачи всех активов ArcelorMittal Temirtau в угольной, стальной и горнодобывающей сферах.



А всего за 15 лет на производстве, принадлежащем этой компании, погибло несколько сотен человек. Очевидно, что одной из задач французской делегации было минимизировать ущерб от данного инцидента.



Проблема в том, что Евросоюз с момента своего создания декларирует высокие этические стандарты политики и экономики.



В связи с этим Франция столкнулась с необходимостью объяснять выбор Казахстана и Узбекистана себе в партнеры именно с морально-этической точки зрения. Ведь ряд французских газет назвали государственный строй в этих странах "диктаторским". Некоторые также вспоминают жестокость, с которой были подавлены манифестации оппозиционеров, требующих демократических реформ, в результате чего погибли 238 человек в Казахстане и 21 человек в Узбекистане.



Однако проправительственная пропаганда вполне справляется с этой задачей.



Так, издание Le Monde цитирует озвученную администрацией Макрона цель визита: поддержать эти страны в их демократических реформах. Французские журналисты описывают стремление Казахстана к сближению с Европой, оценивая это как внедрение в свою страну западных ценностей.



В частности, речь идет о разрешении, данном в 2012 г. Нурсултаном Назарбаевым Германии, добывать редкие металлы в обмен на инвестиции, и о последующих договорах с Евросоюзом.



Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ни о репрессиях по отношению к оппозиционерам, ни о несменяемости власти в течение десятилетний в этих странах газета не упомянула ни разу. Хотя еще в марте 2023 г. в статье о выборах в Казахстане издание говорило о "видимости демократии".



Главной проблемой Казахстана, как и других центральноазиатских стран, например Монголии, Le Monde считает политику России и Китая, которые не хотят выпустить данный регион из сферы своего влияния.



Но, уверяют авторы статей, казахский народ с восторгом принимает французские технологии в области управления водными ресурсами и обеспечения безопасности в сфере ядерной энергетики. А сдержанность, которую пока проявляет Казахстан в плане строительства АЭС и разворачивания работ по необходимому для ее работы водоснабжению, объясняют травматизмом советского прошлого: испытаниями на Семипалатинском полигоне и развитием оросительной системы, которая привела к высыханию Аральского моря.



Политика экономического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном вполне могла бы казаться прагматичной, если бы не представлялась в карикатурном виде как силы добра, спасающие несчастных от сил зла.



Франция, как и другие страны Запада, давно доказала, что этические понятия для нее носят условный характер. Казахстан и Узбекистан интересуют ее, как раньше - африканские колонии, откуда французы были вынуждены уйти. А доказательства совершенства французских технологий видны как на примерах работы ArcelorMittal в Казахстане, так и на примере того, каким варварским способом вела добычу урана, в частности, Orano в Нигере.



За красивыми словами французского президента скрывается менее привлекательная реальность. Потеряв одни колонии, Франция ищет новые, пытаясь привлечь к себе новые правительства, дискредитируя их прежних партнеров, в частности Россию и Китай.