"Эпидемия" депрессии охватила всю Европу, - Яцек Щвидер

00:31 04.11.2023

Психическое здоровье граждан ЕС пошатнулось из-за пандемии и конфликта на Украине, пишет Interia. "Эпидемия" депрессии и тревоги повлияла на экономическую ситуацию. Борьба с этой проблемой обходится Европе в 4,2% ВВП.

Польский экономический институт (ПЭИ) приводит результаты исследования компании Eurobarometer, посвященного психическому здоровью. Как оказалось, до 62% респондентов считают, что конфликт Украине и пандемия коронавируса существенно повлияли на их психическое здоровье.



Депрессия и тревога – это эпидемия современности

Депрессия или тревога становятся "эпидемией" в современной Европе. Экономисты уже пытаются посчитать, как эта, казалось бы, индивидуальная проблема сказывается на экономике стран ЕС.



"За последние двенадцать месяцев 46% граждан ЕС испытывали эмоциональные или психосоциальные проблемы, такие, как депрессия или чувство тревоги", – сообщает ПЭИ, отмечая, что такие результаты опроса должны быть сигналом для тех в руководстве ЕС, кто принимает решения, влияющие на социальную политику в европейских странах. Необходимость сосредоточиться на психическом здоровье становится максимально актуальной.

Психические расстройства – проблема современного общества. Страдают люди и экономика



ПЭИ ссылается на прогнозы Всемирного экономического форума, согласно которым к 2030 году с психическими расстройствами будет связано более половины глобальных экономических убытков, вызванных неинфекционными заболеваниями. Таким образом, влияние на экономику психических расстройств, на которые финансисты еще недавно не обращали особого внимания, становится одной из важнейших проблем, которая требует срочного решения. Связанные с нарушениями психики убытки оцениваются примерно в 6 триллионов долларов в год, включая расходы на здравоохранение, страховые выплаты, спад производительности на рабочем месте и вызванная психическими проблемами безработица.



Как отмечает ПЭИ, в 27 странах ЕС и Великобритании проблемы, связанные с психическим здоровьем населения, обходятся более, чем в 4,2% ВВП, что превышает сумму в 600 миллиардов евро. Более трети этих затрат обусловлены снижением показателей занятости и более низкой производительностью труда.



Экономические рецессии существенно влияют на здоровье и благополучие населения, заключает ПЭИ и подчеркивает, что это особенно актуально для экономически более уязвимых групп населения.



"Имеются свидетельства того, что экономические кризисы и связанный с ними рост безработицы, снижение реальных доходов и увеличение задолженностей, которые трудно погасить, приводят к ухудшению психического благополучия, увеличению числа психических расстройств или расстройств, связанных с вредными привычками", – цитирует Польский экономический институт экспертов ВОЗ, которые утверждают, что каждый доллар, вложенный в лечение депрессии и закупку соответствующих лекарств, возвращается четырьмя долларами в результате улучшения здоровья и повышения работоспособности.

Как подчеркивает ВОЗ, и специалисты Института с ней полностью согласны, комплексная система здравоохранения и эффективные методы коррекции психического здоровья не только полезны с точки зрения благополучия людей, но и приносят существенные экономические выгоды.



Автор: Яцек Щвидер (Jacek Świder)

Interia

Польша

02 ноября 2023