Количество погибших из-за землетрясения в Непале увеличилось до 128

05:28 04.11.2023

Mint: 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале



4 ноября 2023,

Количество погибших из-за землетрясения магнитудой 6,4 в Непале людей выросло до 128. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета Mint.



"По меньшей мере 128 человек погибли и более 100 получили ранения после сильного землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего в Непале. Спасатели продолжают осматривать горные деревни", - говорится в сообщении издания.



Официальные лица заявили, что ожидается дальнейший рост числа жертв, так как во многих местах связь была потеряна.



В ночь на 4 ноября в Западном Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Ранее сообщалось, что минимум 37 человек стали жертвами стихийного бедствия. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули.



Российский турист Александр Болдаков рассказал "Известиям", что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра - в Катманду.