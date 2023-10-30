Истинной трагедией завтрашнего дня станет неизбежная демографическая трансформация Европы в северный форпост ислама, - Стив Такер

08:04 04.11.2023 НА ГРАНИЦЕ С БЕЗУМИЕМ



30.10.2023

Стивен Такер

Истинной трагедией завтрашнего дня станет неизбежная демографическая трансформация Европы в нечто большее, чем самый северный форпост ислама

Что происходило этим летом на южных границах Европы? Это вопрос с подвохом: у Европы больше вообще нет границ. Рассмотрим ситуацию на итальянском острове Лампедуза, где всего за четыре сентябрьских дня около 12 тысяч нелегальных иммигрантов из Африки и мусульманской диаспоры высадились на берег на своих лодках. Это вдвое больше постоянного населения граждан Италии на Лампедузе. Перенесемся на пятьдесят-сто лет вперед, и можно поспорить, что именно так будет выглядеть бывший христианский континент в целом.



Папа римский Франциск, от которого разумно ожидать, что он будет выступать в качестве хранителя христианской Европы, похоже, считает, что в этом нет ничего особенного, о чем стоило бы беспокоиться. Выступая на конференции в Марселе 23 сентября, Франциск предупредил о настоятельной необходимости вообще не называть нынешнее вторжение вторжением: "Те, кто рискует своими жизнями в море, не вторгаются, они ищут гостеприимства, они ищут жизни". Массовая иммиграция, продолжил он, была "не столько сиюминутная чрезвычайная ситуация, которая всегда хороша для панической пропаганды, сколько факт нашего времени". Перевод: это будет продолжаться вечно, так что просто привыкай к этому.



Отстаивая врожденное "право человека на эмиграцию", Франциск наивно стремится положить конец нынешней волне нелегальной иммиграции, призывая европейские страны вместо этого "обеспечить... большое количество легальных и регулярных путей для въезда". То есть полностью демонтировать границы Европы. "Сказать "хватит"... значит закрыть глаза; попытка "спасти себя" сейчас завтра обернется трагедией", - заключил он. Истинной трагедией завтрашнего дня, мог бы возразить скептик, станет неизбежная демографическая трансформация Европы в нечто большее, чем самый северный форпост ислама, - трагедия, на которую сам Франциск, похоже, с радостью "закрывает глаза".



Собственная страна Бога

Папа Франциск долгое время был сторонником демонтажа национальных границ, но сама Библия ничего особенного не говорит на эту тему, вот почему сегодня возникли две совершенно разные христианские школы мысли. Один человек, который решительно выступает за возведение стен, - израильско-американский политический философ и библеист Йорам Хазони, автор вышедшей в 2018 году книги "Добродетель национализма", в которой утверждается, что национальное государство по своей сути было данным Богом способом управления, о чем свидетельствует, в частности, библейский опыт евреев ранних веков из народа Израиль. Национальное государство с четкими границами, утверждает Хазони, является лучшей гарантией стабильного внутриполитического порядка, даже если такие образования в конечном итоге неизбежно исключают многих людей извне как агентов потенциального размывания цивилизации.



Самым большим соперником национального государства сегодня, продолжает Хазони, является империя, воплощенная глобалистскими институтами, такими как ЕС или ООН, которые стремятся лишь разрушить естественные границы между людьми и землями, чтобы навязать набор универсальных ценностей всему человечеству, нравится им это или нет. Бесконечно воспевая эту чрезмерно гомогенизированную фикцию под названием "человечество", империи в конечном итоге стирают всех отдельных людей с интеллектуальной карты, заменяя их общими экономическими и политическими единицами, часто силой (как в старом СССР).



Для Хазони история о Вавилонской башне является притчей о безумии попыток объединить все отдельные народы под одним имперским языком, или "языком цивилизации". Такой идеал обречен на провал, потому что он, попросту говоря, неестественен - или, другими словами, противоречит воле Божьей. Хазони утверждает, что империи абстрактны и глобальны по своей природе, и Бог их не любит, в то время как нации конкретны и особенны, то, что Бог одобряет; в противном случае, зачем бы он вообще создал все эти различные расы и языки?



Бродячие евреи

Некоторые христиане с этим не согласны. Книга 2019 года, которая читается как прямой ответ Хазони, - "Библия и границы: Слыша слово Божье об иммиграции" М. Дэниела Кэрролла Р. (давайте просто называть его Кэрролл). Текст Кэрролла основан на аргументе о том, что в Книге Бытия недвусмысленно говорится, что все люди созданы по Imago Dei, или "Образу Божьему", и поэтому препятствовать любому человеку пересекать границу в другую страну сродни отрицанию Самого Бога - такой аргумент также был принят папой Франциском. Для Кэрролла главный урок Ветхого Завета, связанный с иммиграцией, заключается не в том, что народ Израиля был нацией, а в том, что когда-то он был странствующей нацией - караваном иммигрантов, скорее похожим на те, которые постоянно петляют через Мексику в поисках въезда (легального или иного) во все более бескрайнюю Америку Байдена.



Кэрролловское прочтение Библии утверждает, что иммиграция - это "стандартный опыт народа Божьего", от Моисея до Руфи, одинокого и потерянного "среди чужой кукурузы", как выразился Китс. Исходя из этого, он экстраполирует утверждение о том, что миграция на самом деле является обычным опытом человечества в целом на протяжении всей зафиксированной истории, превращая всех нас в расу кочевников. Такие аргументы напоминают распространенную (но в высшей степени анахроничную) версию о том, что сам Иисус был одновременно беженцем и иммигрантом во время бегства в Египет, когда Мария и Иосиф увезли младенца Христа со своей родины, чтобы избежать убийственных замыслов царя Ирода. Библейское общество, британская христианская ассоциация, имеет целую веб-страницу, посвященную именно этому заявлению, озаглавленную большой фотографией некоторых из многих тысяч ближневосточных и африканских "беженцев", которые в последние годы нелегально пробрались на британские пляжи, без сомнения, ища убежища от этой печально известной тоталитарной диктатуры Франции. Однако стоит учитывать, что эти сбившиеся в кучу массы на самом деле приходят не как друзья - как легкомысленно утверждает папа Франциск, возводящий мосты и разрушающий стены, - а скорее как захватчики.



Мост слишком далеко

Еще в 1999 году католический архиепископ Измира утверждал, что исламский ученый открыто заявил на турецкой встрече исламско-христианского диалога, что "Благодаря вашим демократическим законам мы вторгнемся к вам; благодаря нашим религиозным законам мы будем доминировать над вами". По крайней мере, неназванный имам был честен, в отличие от политиков, разрушающих границы самого Запада.



Также честными были молодые мусульмане Швеции, которые в начале этого столетия обычно бродили по Стокгольму в популярной футболке с надписью "2030 - тогда мы захватим власть", ссылаясь на неточный демографический прогноз о том, что 2030 год станет годом, когда небелых мусульманских иммигрантов и их потомков будет больше, чем коренных белых жителей шведов-христиан (согласно текущим тенденциям, это радостное событие, по прогнозам, произойдет где-то около 2125 года). Также честным был президент Турции Эрдоган, когда в 2008 году он сказал толпе из 20 тысяч этнических турок, проживающих в Европе, что "ассимиляция - это преступление против человечности". Вместо этого он призвал их заняться политикой, чтобы они могли использовать "конституционный элемент" против своих хозяев, то есть вежливо сказал "колонизировать их".



В 2018 году один глубоко признательный сирийский иммигрант, 18-летний Арас Бачо, пожаловался на то, что чувствует себя нежеланным гостем среди коренного немецкого народа. Он предложил инновационное решение - коренные немцы должны все уехать: "Германия вам не подходит, почему вы здесь живете? … Ищите новый дом". Очевидно, многие вскоре последовали его совету. Арас не делал своего заявления на углу немецкой улицы в порыве мимолетного гнева; скорее всего, ему предоставили колонку собственного мнения в паре авторитетных немецких газет, чтобы он мог более авторитетно приказать их читателям навсегда покинуть дома своих предков.



Те немногие западные лидеры, которые вежливо отказываются смириться с будущим рабством и зиммитудом, как, например, замечательный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вполне предсказуемо клеймятся как "расисты" за высказывания, основанные на здравом смысле, подобные следующему (из речи 2016 года):



"Массовая иммиграция - это медленный поток воды, постоянно размывающий берега. Это маскируется под гуманитарную деятельность, но ее истинная природа - оккупация территории. И то, что завоевывает территорию для них, теряет территорию для нас… Те, кто приезжал сюда с намерением изменить нашу страну, сформировать нашу нацию по нашему собственному образу и подобию... всегда встречали сопротивление".



"Встретил сопротивление" один раз, может быть, но не больше. В попытке испортить Рождество 2014 года тогдашний премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт дал телеинтервью, в котором заявил, что границы - это полностью вымышленные конструкции и что шведская территория на самом деле вообще не принадлежит шведам:



"Что такое Швеция как страна? Принадлежит ли эта нация тем, кто жил здесь в течение четырех поколений, или тем, кто придумывает какие-то границы? Или это открытая страна, состоящая из людей, которые прибывают сюда в среднем возрасте, возможно, родившихся в другой стране? И именно то, что они делают из Швеции, и есть Швеция".



Забавно; я всегда думал, что Видкун Квислинг был норвежцем.



Идите вперед и размножайтесь

Ставшая уже привычной идея "Великой замены" в наши дни часто отвергается как простая теория заговора, но работы по основной академической демографии показывают, что это очевидный факт. Как недавно утверждал французский теоретик Рено Камю - человек, который в первую очередь ввел термин "Великая замена", - его идея - "не заговор; это наблюдение". Без сомнения, многие мусульмане (и другие), которые въезжают в постхристианскую Европу, приезжают сознательно или злонамеренно не для того, чтобы намеренно заменить исторически белое христианское население континента. Но какими бы ни были их индивидуальные желания, конечным результатом их массовой иммиграции на Запад будет замена исторического белого христианского населения Запада, намеренно или нет.



Тем не менее, предстоящая исламская реконкиста Европы может привести к некоторым положительным последствиям для христиан. В 1999 году американский драматург Терренс Макнелли поставил в Лондоне модную богохульную пьесу "Корпус Кристи", изображающую Иисуса Христа гомосексуалистом, распятым как "король педиков", а не евреев. Несмотря на то, что Макнелли выдавал себя за "дерзкого" и "подрывного", он не ожидал, что столкнется с какими-либо значимыми последствиями в ныне светской Британии. Однако он, похоже, забыл, что Иисус также считается святой фигурой в исламе. Представители самозваного "Шариатского суда Великобритании" издали фетву против драматурга, призывающую к его смерти на том основании, что бесхребетная Англиканская церковь необъяснимым образом не смогла сделать этого самостоятельно.



Итак, утешайтесь своей будущей заменой, верные христиане: в конце концов, возможно, есть что сказать о европейском будущем, в котором представители государственной власти будут защищать Христа, а не регулярно порочить его. Может быть, именно поэтому папа Франциск на самом деле хочет привезти их всех сюда на лодках?



30.10.23 Источник - Катехон

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