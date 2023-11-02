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|Казпремьер Смаилов убыл с визитом в Китай
08:11 04.11.2023
Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы премьера, Смаилов планирует обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
В Шанхае премьер-министр также примет участие в открытии 6-й Китайской международной импортной выставки и совместно с главами делегаций других стран ознакомится с представленными на ней национальными павильонами.
Ранее широкий круг вопросов сотрудничества в различных отраслях экономики обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Елена Вебер