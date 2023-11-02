Пекин согласился рассказать Вашингтону о своем ядерном арсенале, - Владимир Скосырев

08:14 04.11.2023

02.11.2023



Проблема принадлежности Тайваня, по-видимому, не станет препятствием к диалогу

Владимир Скосырев



Китай продемонстрировал мощь ядерных сил на параде в Пекине в честь 70-летия КНР.

CША и Китай проведут переговоры о контроле над ядерным оружием. В Вашингтоне, который хочет избежать гонки атомных вооружений одновременно с КНР и РФ, давно этого добивались. Но Пекин утверждал, что не будет присоединяться к российско-американским переговорам, поскольку в этой области далеко отстает от двух других держав. И вот лед на первый взгляд тронулся. На самом деле речь идет о встрече чиновников не самого высокого уровня, которые обсудят вопрос, как избежать столкновения в результате ошибки или непонимания друг друга. Кроме того, США надеются, что Китай приоткроет завесу тайны над своей ядерной доктриной.



Bloomberg, ссылаясь на чиновников администрации Вашингтона, сообщает, что они встревожены тем, как Китай ускоренными темпами увеличивает свой ядерный арсенал. Тем не менее цель дискуссий, которые состоятся в следующий понедельник, заключается не в том, чтобы добиться его сокращения. Главная задача, с точки зрения администрации президента США Джозефа Байдена, состоит в том, чтобы получить более ясное понимание планов Китая. Ведь Пентагон несколько недель назад опубликовал доклад, в котором говорилось, что Китай производит ядерное оружие быстрее, чем ожидалось.



Переговоры чиновников пройдут в тот момент, когда Байден и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся к встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Контакты чиновников возобновляются на фоне постепенного увеличения числа диалогов между США и Китаем, которые были прерваны в результате острых разногласий из-за Тайваня, торговли, претензий Китая на контроль над большей частью Южно-Китайского моря и других проблем.



США на переговорах будет представлять помощник государственного секретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт, а Китай – глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на регулярном брифинге указал, что произойдет обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе о морских проблемах.



Пентагон в октябре опубликовал доклад, в котором было сказано, что Китай обладает примерно 500 ядерными боеголовками, а к 2030 году планирует довести их до 1 тыс. Еще один повод для беспокойства Белого дома – это перспектива того, что начнется трехсторонняя гонка ядерных вооружений – между США, Китаем и Россией. Дело в том, что 26 января 2021 года США и Россия договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного в 2010 году. Он прекращает свое действие в 2026 году. Но после начала Россией специальной военной операции в Украине переговоры между Москвой и Вашингтоном были заморожены. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сказал, что США готовы продолжать переговоры с Россией по контролю над вооружениями, но рост и модернизация китайского арсенала затрудняют этот процесс. Этот фактор нужно принимать в расчет. Салливан добавил, что к 2035 году у Китая будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок. Это, по его словам, одно из самых больших в истории наращиваний ядерной мощи в мирное время.



Агентство Reuters называет предстоящие американо-китайские переговоры первыми со времен администрации экс-президента США Барака Обамы. Но, как пояснили в Белом доме, предстоящие дискуссии не будут походить на формальные переговоры о сокращении вооружений, которые вели США и Россия. Ведь, к неудовольствию США, Китай не проявил интереса к обсуждению того, какой риск несет с собой ядерное оружие. Дарил Кимбалл, директор Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне, говорит, что так давно не начинавшиеся переговоры будут нацелены на то, чтобы содействовать большой транспарентности ядерных доктрин двух стран и созданию более эффективных каналов коммуникаций на случай кризиса. "Я не думаю, что этот контакт принесет прорыв вперед. Каждая сторона для успеха должна будет сделать уступки друг другу", – полагает он.



В принципе Си и Байден договорились обсуждать контроль над вооружениями еще во время разговора по телефону в ноябре 2021 года. Вашингтон неоднократно призывал Пекин присоединиться к договору СНВ-3 между Россией и США. Но Пекин отвечал, что его арсенал – карлик по сравнению с арсеналами двух других держав. Он пояснял при этом, что готов проводить "двусторонние диалоги по стратегической стабильности на основе равенства и взаимного уважения".



По данным Пентагона и Федерации американских ученых, США обладают запасом в 3700 ядерных боеголовок, из которых 1419 развернуто. У России развернуто примерно 1550 ядерных боеголовок, а общий их запас составляет 4489. Что касается Китая, то авторы доклада Пентагона нашли дополнительные аргументы для острастки своих законодателей и широкой публики. Си Цзиньпин, согласно документу, хочет превратить ВС КНР в господствующую силу на Тихом океане. Это объясняет не только то, почему Китай увеличивает ядерный арсенал. Пекин имеет также самый большой военно-морской флот в мире.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Переговоры Китая и США – это возобновление консультаций, проводившихся при Обаме. Они не предполагали сокращения арсеналов и даже раскрытия сведений о них. Эта практика была прервана при Дональде Трампе. Тут сказалось желание Пекина сделать шаг навстречу Вашингтону. Во-вторых, китайцы сознают, что поскольку их арсенал становится все более мощным, то рано или поздно нужно будет обсуждать этот предмет с США".



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За ситуацией с ядерными вооружения в мире внимательно следили и авторы общественно-политических Telegram-каналов.



"Президент Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ, тогда как Россия сделала это еще в 2000 году... Это решение не ведет автоматически к возобновлению ядерных испытаний, но... юридически балансирует наш статус точно также, как это на протяжении десятилетий делали США, - отмечают авторы канала "Мюсли вслух". - В частности, речь идет о готовности полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности... Политическая воля для ядерных шагов у России имеется, хорошо, если нас услышат, и демонстрировать ее далее, чем на бумаге, не придется. В любом случае, на фоне нарастающей глобальной напряженности Россия становится все более свободной от сковывающих ее маневр односторонних обязательств".



"В США произошел прокол с использованием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III – во время учений она изменила траекторию полета из-за неизвестной причины ("аномалии") и была взорвана над Тихим океаном, - пишет "Мейстер". - Стоит отметить, что Minuteman III это важная часть "ядерной триады" и единственная МБР шахтного базирования в США. Это не значит, что "ядерный щит" совсем истлел и США беззащитны – у американцев есть и другое оружие (те же ракеты Trident на АПЛ). Однако участившиеся проблемы с Minuteman III явно обеспокоят и американских военных, и власть, что потребует дополнительных вложений в модернизацию этого сегмента вооружений. Причем значительных".