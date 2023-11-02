В Кыргызстане осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори

08:23 04.11.2023

Эпидемиологическая ситуация по кори в Кыргызстане осложнилась, сообщил Минздрав страны. С начала года корью заболели более 3000 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Рост заболеваемости корью также наблюдается в Казахстане.



В Кыргызстане растет число заболевших корью, эпидемиологическая ситуация в стране осложнилась, сообщила пресс-служба кыргызского Минздрава.



По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в городах Бишкек и Ош, а также в Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях.



"В целом ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты", - говорится в сообщении.



Для локализации вспышки кори образовательные учреждения временно переводятся на дистанционное обучение до окончания карантина. Также продолжается кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи среди детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно, отмечается в сообщении.



В Минздраве добавили, что для прерывания передачи инфекции охват вакцинацией должен достигать более 95%, а сейчас он составляет 76% - это более 450 тысяч вакцинированных детей.



Рост заболеваемости корью также наблюдается в Казахстане. С февраля 2023 года врачи зарегистрировали 10 тысяч заболевших, больше 80% из них приходится на детей до 14 лет. По словам первого вице-министра здравоохранения Казахстана Тимура Султангазиева, большинство заболевших корью отказывались от вакцинации, так как получали "недостоверную информацию из разных соцсетей".



Еще в апреле Всемирная организация здравоохранения предупреждала о росте случаев корью в Европейском регионе, куда и входит Узбекистан.