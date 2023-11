Уязвимые места в системе обороны Израиля были известны, -Захар Гельман

08:32 04.11.2023



Уязвимые места в системе обороны Израиля были известны



Серия неверных решений командования привела к провалу боеготовности



Об авторе: Захар Гельман – независимый журналист.



Последствия "ударов возмездия" по территории Газы отлично видны с обзорной площадки на юге Израиля. Фото Reuters

"У каждого пса бывает его день" (Every dog has its day). Эта английская пословица, появление которой относят к шекспировским временам, означает, что успеха может дождаться даже последний неудачник. 7 октября нынешнего года убийственного "момента славы" дождались террористы ХАМАС и "Исламского джихада". Они посеяли ветер и уже пожинают бурю.

Но каким образом группировкам террористов и бандам грабителей, не имеющих тяжелого вооружения, удалось прорваться на территорию государства, обладающего хорошо вооруженной армией современного типа и разветвленными и изощренными разведывательными структурами? Неужели ракетные удары из сектора Газа, под аккомпанемент которых боевики и совершили прорыв на территорию еврейского государства, не стали для ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) привычной проверкой на прочность, а в прямом смысле усыпили бдительность?



ОСМЫСЛЕНИЮ ПОДДАЕТСЯ, НО С ТРУДОМ



Ответы на поставленные вопросы обязано дать государство в целом и все его структуры. Прежде всего военные и разведывательные. Несомненно, будет создана государственная или парламентская комиссия. Но уже сейчас очевидны многие причины, которые привели к трагедии 7 октября.



По степени неожиданности для израильских армейских и разведывательных структур "рейд" хамасовских террористов и джихадистских боевиков на территорию Израиля часто сравнивается с нападением японцев на американскую военную базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Именно эта атака послужила поводом для вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну. Но подобное сравнение некорректно.



Японцы совершили массированный воздушный налет посредством 441 самолета, которые базировались на шести авианосцах. Эскорты кораблей этого класса включали линкоры, тяжелые и легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки.



Террористы из Газы для передвижения использовали преимущественно мотоциклы и джипы. Парапланы, на которых перелетали отдельные хамасовские и джихадистские бойцы, массовым транспортным средством не являлись.



Различается и чисто военный масштаб событий – здесь количество переходит в качество. Нападение на Перл-Харбор японцы спланировали как оперативно- стратегическую военную операцию, в которой присутствовали маневренные удары, согласованные действия разнородных авиационных и военно-морских соединений. Хамасовско-джихадистская атака – классический пример набега террористов. Силы и средства их с мощью Японской империи смешно даже сравнивать.



Куда больше общего у израильского 7 октября нынешнего года и пресловутого американского 11 сентября, когда в 2001 году четыре группы исламистов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых самолета и врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в здание Пентагона в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона. Еще один самолет, захваченный террористами, разбился в штате Пенсильвания. Сопоставимо и количество жертв: 11 сентября погибло 2977 американцев, 7 октября – более 3000 израильтян.



Но и у этих несомненных террористических актов есть много различий. Исламисты, устроившие теракты 11 сентября 2001-го, не планировали и не могли брать заложников. Они шли на смерть, не имея ни малейшего шанса ее избежать.



Хамасовцы и джихадисты, организовавшие нападение 7 октября 2023 года, изначально планировали захват заложников. Конечно, примерно 15 тыс. боевиков и следовавших за ними мародеров, вбежавших или въехавших в Израиль, понимали мизерность своих шансов остаться в живых. Но все-таки надежды вернуться в Газу живыми у них были.



Однако основное различие между терактами в Соединенных Штатах в 2001 году и в Израиле в 2023-м заключается в том, что американская территория ранее не подвергалась атакам такого масштаба со стороны исламистов. И за океаном ее не ждали.



В еврейском государстве все было наоборот. Армия обороны Израиля и все спецслужбы обязаны были находиться в состоянии постоянной готовности. Потому что воссозданное еврейское государств рождалось в 1948 году в борьбе с терроризмом и из этого состояния за 75 лет своего существования пока не выходило. Противостояние с разномастными террористами здесь никогда не прекращалось.



Руководство еврейского государствa приняло на веру активность хамасовских властей в получении денежных средств из Катара и самого Израиля, а также стремление ХАМАС увеличить количество разрешений на работу местным рабочим в израильских хозяйствах. В это же самое время в еврейском государстве левые силы спровоцировали третьестепенный вопрос по "судебной реформе", который разделил страну в политическом отношении. Дошло до того, что ежедневно в ряде городов тысячи безответственных леваков с флагами и речевками откровенно выступали против правительства Израиля, демонстрируя врагам (да и друзьям) разобщенность народа, общества и государства. И враг не преминул этим воспользоваться на все 100%.



В провале обороноспособности еврейского государства сразу же обвинили разведку. И правильно: провал налицо. Но вина за происшедшее лежит на всех структурах ЦАХАЛ, а не только на разведывательной системе.



АРМЕЙСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ НЕ ВНЯЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ



Говоря по-футбольному, "желтую карточку" на Святой земле не увидели. Речь идет о предупреждениях со стороны тех же израильских военнослужащих, обладавших огромным боевым опытом. Эти военные в высоких званиях десятилетиями били тревогу в связи со снижением боеспособности некоторых частей – и прежде всего сухопутных сил ЦАХАЛ.



Еще в августе 2018 года генерал-майор Ицхак Брик (которому сейчас 76 лет – по меркам ЦАХАЛ, он относится "к поколению генералов старого образца") на страницах авторитетной газеты "Гаарец" выступил против реформирования сухопутных войск. Предложенная тогдашним начальником Генштаба генерал-лейтенантом (высшее воинское звание в израильской армии) Гади Айзенкотом реформа, получившая название "Гидеон" (это древнееврейское имя означает "могучий воин"), формально предусматривала укрепление сухопутных сил путем увеличения количества и объема военных учений. Но – при сокращения численности резервистов (сейчас генералу Айзенкоту 63 года и он сам уже находится в запасе).



С одной стороны, генерал Айзенкот рассуждал верно. Мобилизация в Израиле всегда проходит высокими темпами. Дух патриотизма здесь очень высок. Примером может служить хотя бы нынешняя операция "Железные мечи". В течение двух суток под ружье встало 360 тыс. солдат и офицеров. Хотя предполагалось мобилизовать только 300 тыс. Значительному числу добровольцев военкоматам пришлось отказать.



Но двое суток растерянности и хаоса в стране, территория которой меньше половины Московской области, сильно напоминали вторжение гитлеровской Германии в Советский Союз 22 июня 1941 года. С поправкой опять-таки на масштаб событий, а также на особенности театра военных действий.



Ведь в Государстве Израиль нет стратегической глубины. Прорыв линии фронта на севере (там нападением грозит мощная ливанская шиитская группировка "Хезболла", на вооружении которой имеются новейшие ракеты и танки) или на юге (где евреи воюют с хамасовцами и джихадистами, бойцами "комитетов народного сопротивления" и другими вражескими группировками) может привести к тяжелейшим последствиям. Совсем небольшая у израильских военных и тактическая глубина, под которой понимается оборонительная полоса, включающая всю артиллерию и общие резервы.



План "Гидеон", утвержденный военно-политическим кабинетом Израиля в апреле 2016 года, предполагал сокращение на 6% личного состава армейских штабов и на 18% личного состава Генштаба. Сокращалось 5 тыс. сверхсрочников и 100 тыс. резервистов.



Один из пунктов плана "Гидеон" требовал омоложения кадров. Согласно предписанию, понижались требования к возрасту – иначе говоря, к опыту командиров. Так, средний возраст командира батальона снижался с 35–37 до 32 лет, средний возраст командира бригады – с 45–46 до 40–42 лет. Срок срочной службы для мужчин сокращался с трех лет до 32 месяцев.



Непосредственно к трагедии 7 октября привело расформирование резервных батальонов командования тыла и сокращение артиллерийских войск. Предписание по увеличению количества патрульных пехотных батальонов и формированию новой бригады специального назначения исполнить не успели.



За несколько недель до резни, учиненной террористами из Газы в приграничных с cектором израильских поселениях, журналистка популярной местной газеты "Маарив" Шери Маковер-Беликов взяла интервью для телевизионной программы "Идабрут" (в переводе с иврита – "Стать еще сильнее") у упоминавшегося выше генерал-майора Ицхака Брика, противника реформы "Гидеон". Этот генерал прошел славный боевой путь – от командира танка в Шестидневной войне 1976 года до командира бронетанковой дивизии, заместителя командующего сухопутными войсками и начальника военных училищ.



Генерал Брик – герой Войны Судного дня в октябре 1973 года, за полвека до вторжения ХАМАС. Будучи командиром роты, именно 7 октября 1973-го офицер Брик получил сильные ожоги лица, но и, почти ослепнув, остался в строю до конца войны. Генерал Брик – кавалер одной из двух высших военных наград Израиля – ордена "За отвагу" ("Итур оз"). Генерал Брик обучался в таких престижных учебных заведениях, как хайфский Технион (Технологический институт), Тель-Авивский университет и Колледж национальной безопасности ЦАХАЛ. Он – обладатель трех научных степеней.



47-10-2480.jpg

Израильские танкисты на границе сектора

Газа. 12 октября 2023 года. Фото ReutersВ интервью Шери Маковер-Беликов (еще раз подчеркну, его Ицхак Брик давал за считаные недели до событий 7 октября) генерал, как пишет журналистка, описал "новый Судный день для Израиля в красках огня, дыма и большой крови".

"Здесь может произойти резня, и государство Израиль еще не осознало этого, – предупреждал генерал. – Обществу не говорят о том, что рядом с нами находится мощная сила хорошо экипированных и обученных вражеских солдат, задача которых – перейти границу и занять несколько населенных пунктов". Поразительное предвидение, которое военно-политическим лидерам страны следовало бы воспринять как предупреждение.



Более того, израильский генерал "старого образца" конкретизировал намерения террористов: "Они войдут в наши поселения, забросают их гранатами и устроят резню. Вам (генерал Брик обращался к жителям поселений – З.Г.) придется самим защищать ваши дома, потому что армии там не будет".



В буквальном смысле пророчество, которое оказалось горьким. Потому что к словам генерала и героя войны не прислушались. По мнению самого Ицхака Брика, такая ситуация объясняется разобщенностью между высшим командованием ЦАХАЛ и командирами подразделений непосредственно на поле боя.



ПРЕДВИДЕНИЯ И РЕЦЕПТЫ ОТСТАВНОГО ГЕНЕРАЛА



Важно подчеркнуть, что неблагополучную ситуацию в армии генерал Брик констатировал еще полтора десятилетия назад. Пользуясь своим авторитетом, он в декабре 2008 года создал Армейский отдел жалоб (АОЖ). Как отставной военный, он занял пост начальника этого отдела. АОЖ не подчинялся ни командованию ЦАХАЛ, ни министру обороны, а исключительно закону – так определил функции созданной структуры еe начальник генерал Брик. По сути, глава АОЖ в то время исполнял обязанности государственного армейского контролера, инспектора и ревизора.



И внимательный контролер сразу же нашел весьма уязвимое место в израильской обороне. Конкретно – на границе с сектором Газа. Оказалось, что девушки-военнослужащие, которые служат операторами-наблюдательницами оперативных штабов (на иврите "тацпитанийот"; эти должности укомплектованы только женщинами), в результате сокращения штатов дежурят с утра до ночи. Такой напряженный график, когда девушки обязаны часами сидеть за компьютерами, при сокращенном времени для нормального сна и принятия пищи делает охрану границ неэффективной.



Генерал Брик собрал всю информацию о "тацпитанийот" и передал ее тогдашнему заместителю начальника Генштаба ЦАХАЛ генералу Яиру Наве (занимавшему эту должность с ноября 2010-го по январь 2013 года). По прошествии определенного срока главные недостатки были устранены. А чтобы реализовать все рекомендации начальника АОЖ, армия в течение 10 лет потратила 3 млрд долл.



"Так что же случилось 7 октября этого года, если за пограничной линией с нашей стороны осуществлялся такой присмотр?" – спрашивает журналистка Ицхака Брика. Ответ генерала прозвучал обескураживающе: "За последние годы в армии резко упали дисциплина и контроль за выполнением приказов. Случается, что военнослужащие погибают из-за халатности командиров и пренебрежения приказами".



В 2018 году структура АОЖ в том виде, в котором она осуществляла свои функции при генерале "старого образца" Брике, перестала существовать. Но прежде чем снять с себя полномочия, начальник этого отдела Ицхак Брик оставил секретный 250-страничный рапорт, в котором прямо указал на недостаточную готовность армии к полномасштабной войне.



Генерал Брик, танкист с послужным списком, внушающим немалое почтение, приводит конкретные примеры армейского головотяпства: "Если раньше во время боя мой танк ломался, следовавшие за нами специалисты управления вооружения тотчас его ремонтировали. Сегодня же, когда наши танки входят в сектор Газа или в Ливан, обслуживающий персонал не может идти за нами. Потому что они – гражданские лица и у них нет даже страховки".



Ицхак Брик считает "трагедией сокращение тысяч специалистов и профессиональных офицеров, обслуживавших военную технику". И тем не менее "йери дрор" (по-русски "стреляный воробей"), как себя называет генерал-майор Ицхак Дрор, убежден, что при любом ближневосточном конфликте Израиль победит своих врагов! Но если не сделать работу над ошибками, можно наступить на те же грабли. И потери будут огромными.



Ицхак Брик считает необходимым формирование национальной гвардии общей численностью 100 тыс. человек. По его предложению большинство нацгвардейцев, которых надо вооружить, составят солдаты и офицеры, находящиеся в резерве.



При этом генерал Брик резко выступает против оккупации Газы: "Там узкие улочки, несметное количество противотанковых бомб и десятки тысяч террористов, засевших в туннелях". Согласно плану, предлагаемому Ицхаком Бриком, чтобы в этой войне победить с наименьшими жертвами с обеих сторон и не потерять шанс освободить заложников, необходимо "создать в секторе хаос и прежде всего атаковать с моря". Можно не сомневаться, что эта точка зрения доведена до командования.



"КРЕАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБОРОНЫ"



Полковник в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, в беседе с "НВО" обратил внимание на факт тщательного сбора разведывательных данных хамасовцами. Используя эти разведданные, они быстро добрались до израильских кибуцев и захватили их.



Критически Рохов отозвался о надземной и подземной "стене безопасности", сооруженной на границе с Газой. Это фортификационное сооружение, строительство которого велось три года и на которое было потрачено 3,5 млрд долл., без особого труда прорвали хамасовско-джихадистские бульдозеры в первые же часы атаки. А ведь не кто иной, как генерал-лейтенант Бени Ганц, министр обороны Израиля с мая 2020-го по декабрь 2022 года, на церемонии передачи этой стены в эксплуатацию военным в 2021 году назвал ее "примером дальновидности и креативности системы обороны".



Если под креативностью понимать умение отступать от стандартных идей и шаблонов, то возведение на границе с Газой этой самой "стены безопасности" – пример консерватизма, имитации и ретроградства. Оказалось, что не все решает прочность бетона и технологические средства, развернутые вокруг заграждений.



Достаточно вспомнить знаменитую Линию Мажино – систему французских укреплений на границе с Германией, сооруженную в 1920–1930-е годы и названную по имени французского военного министра. Линия Мажино начиналась недалеко от Дюнкерка, на севере Франции, и заканчивалась на острове Корсика. Внутри нее было выстроено более 100 км подземных переходов.



Французы считали Линию Мажино абсолютно неприступной. И что же? Она была прорвана немцами в течение нескольких часов 14 июня 1940 года.



"ВЕЧНОСТЬ ИЗРАИЛЬ НЕ ОБМАНЕТ"



После захвата и убийства палестинскими террористами из организации "Черный сентябрь" во время летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году израильских спортсменов Голда Меир, занимавшая тогда пост премьер-министра Израиля, вынесла поручение двум руководителям израильских спецслужб. Директору МОССАД (Израильской внешней политической разведки) Цви Замиру (настоящие имя и фамилия Цвика Заржевский, родился в Лодзи в 1925 году) и начальнику АМАН (Израильской военной разведки) генерал-майору Аарону Яриву (урожденный Арон-Гарри Рабинович; родился в Москве в 1920 году, умер в израильском городе Кфар-Саба в 1994 году) было поручено уничтожить всех причастных к этому злодеянию.



Прямая и недвусмысленная цель состояла в устранении всей террористической сети "Черного сентября" в Европе. Израильская разведка сформировала специальную группу "Заам ха-поэль" (в переводе с иврита – "Гнев божий"), которая начала охоту как на боевиков "Черного сентября", так и на их пособников из других палестинских организаций, причастных к убийству израильских спортсменов.



Это была трудная работа, продолжавшаяся два десятка лет. Израильтяне уничтожили всех террористов. Предпоследним 22 января 1979 года был ликвидирован Али Хасан Саломе, международный террорист, действовавший под именем Абу Хасан, с 1969 года – агент ЦРУ, организатор бойни на Мюнхенской олимпиаде.



Последним из списка "Гнева божьего" нашел свою смерть 44-летний глава разведки Организации освобождения Палестины Атеф Бсейсо, расстрелянный в упор в Париже 8 июня 1992 года.



Убийства сотен мирных граждан, отрезание голов у младенцев, пытки, издевательства, изнасилования, совершенные напавшими 7 октября террористами из Газы, оставить без ответа евреи не могут.



ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля – иначе говоря, контрразведка) сформировала особое подразделение, получившее название НИЛИ (акроним цитаты из Библии "Нецах Исраэль Ло Иешакер" в переводе с иврита означает: "Вечность Израиль не обманет").



Перед НИЛИ поставлена всего одна цель: уничтожить всех боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", принимавших участие в резне в израильских поселениях и вернувшихся в Газу.



В состав подразделения НИЛИ входят оперативники разведывательных служб и бойцы спецназа. По данным ШАБАК и АМАН, в резне 7 октября на территории еврейского государства принимало участие не менее 1,5 тыс. хамасовцев, несколько сотен боевиков "Исламского джихада" и представителей других террористических организаций.



В распоряжении израильтян уже находятся имена и фотографии большинства разыскиваемых боевиков. Некоторые из них уже уничтожены. НИЛИ сведет счеты с каждым, с кем их надо свести. В этом можно не сомневаться.



