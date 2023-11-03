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|Нелегальным мигрантам в России МВД хочет запретить открывать счета и заключать браки
08:38 04.11.2023
Нелегальным мигрантам в России МВД хочет запретить открывать счета и заключать браки @ Эрик Романенко/ТАСС
Tекст: Дмитрий Зубарев
МВД России подготовило проект закона, который предусматривает запрет на оказание нелегальным мигрантам некоторых услуг, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.
По ее словам, разработан законопроект, который предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности, передает ТАСС.
Ранее СК раскрыл поставившую 100 тыс. нелегальных мигрантов в Москву группировку.