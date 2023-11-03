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Как обучить детей мигрантов русскому языку
08:42 04.11.2023

Как обучить детей мигрантов русскому языку
Эксперты оценили идею тестирования русского языка у детей мигрантов при приеме в детсад и школу

Tекст: Илья Абрамов,
Алена Задорожная

В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы. По мнению уполномоченного по правам ребенка, незнание языка негативно сказывается на обучающихся. Эксперты же добавляют, что это отражается и на работе педагогов. Насколько эффективным может быть тестирование, как его правильно организовать и поможет ли это решить проблему?
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала ввести для детей мигрантов в России языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытии в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют им на очень низком уровне.

По мнению Львовой-Беловой, это критически сказывается на их адаптации. "Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах", – заявляет она.

Омбудсмен также пишет, что важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей и традициями, преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю. И начинать это нужно еще на стадии переезда в Россию. Для этого в государствах исхода стоит вести соответствующую разъяснительную работу.

"Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России", – добавляет уполномоченный по правам ребенка.

"Россия – гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться", – отмечает Львова-Белова. "Убеждена, изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее", – подчеркивает она.

Вопрос интеграции мигрантов в российское правовое и культурное поле все чаще оказывается в центре внимания. Особенно остро это касается детей. Еще в июне глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал рассмотреть возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком. Мигранты, пояснял он, нередко концентрируются в отдельных микрорайонах, заполняя местные школы, и поэтому нужно рассмотреть вопрос введения квот либо учить этих детей русскому языку так, чтобы они знали его хорошо.

Директора учебных заведений считают, что 20% детей мигрантов – предельный уровень, когда возможно "нормальное обучение", не нарушающее "естественный ход" учебы, говорит Фадеев. В то же время глава СПЧ признавал, что мера с введением квот может показаться жестокой и нарушающей права человека. Но это не так, ведь де-факто нарушаются права детей и учителей, которым мешают работать.

В Подмосковье и Петербурге доля учеников с миграционной историей доходит до 20% и 10% соответственно, есть школы, где до 50% учеников – дети семей мигрантов. "Очень важно, что Минпросвещения РФ плотно занялось этой проблемой, полагаю, что если не в этом, то в следующем году система обучения детей будет налажена", – заявил Валерий Фадеев.

О том, что в российских школах доля учеников, не умеющих говорить на русском языке, может доходить до 10-20%, говорил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, такие школьники нередко собираются в этнические группы и агрессивно ведут себя. Тогда газета ВЗГЛЯД писала, почему одного лишь введения квот может оказаться недостаточно.

Сейчас же эксперты спорят, нужно ли дополнительное тестирование для детей мигрантов при поступлении в детские сады и школы. Однако все они сходятся во мнении, что незнание русского языка несовершеннолетними создает ряд трудностей для образовательного процесса и отрицательно сказывается на всех его участниках.

"Предложение Львовой-Беловой полностью укладывается в рамки предложения президента, которое в свое время не было реализовано. Глава государства еще 10 лет назад говорил о необходимости обучать детей мигрантов русскому языку с детсада",

– напомнил член СПЧ Кирилл Кабанов. "На фоне этой проблемы ряд школ, в том числе в Москве, вынуждены понижать свой образовательный статус до так называемого корректировочного. Что негативно сказывается на образовательном процессе. При этом сама проблема имеет еще более глубокие корни", – указывает спикер.

По его словам, "у нас есть дети, которые получают российское гражданство, не владея русским языком, это же касается и взрослых". "В случае с несовершеннолетними, разумеется, действовать надо через родителей. Некоторые эксперты предлагают отменять социальные пособия для тех семей, где отказываются изучать русский язык", – напоминает эксперт.

"Если же мы пустим ситуацию на самотек, это станет условием для формирования этнических анклавов и гетто. И я сомневаюсь, что жители подобных анклавов будут дружественно настроены к русским. Кроме того, есть категория мигрантов, которые утверждают, что для работы им хватает того уровня языка, которым они обладают. Но тогда возникает вопрос: зачем они сюда везут свою семью? Работали бы себе спокойно и отправляли деньги домой", – рассуждает Кабанов.

По мнению члена СПЧ, для решения сложившейся проблемы профильные ведомства должны разработать специальный образовательный стандарт для подготовительных групп и классов, в которых дети мигрантов смогут довести свой уровень знаний русского языка до необходимого уровня:

"И тут важно не привязываться к срокам подготовки. Важен результат. В итоге каждый ребенок, выходя с этих курсов, должен обладать знаниями, позволяющими ему полноценно и наравне с другими учениками обучаться как в детском саду, так и в школе".

Схожего мнения придерживается и Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания. По ее словам, предварительная адаптация нужна для того, чтобы ребенок мог понимать, чему его пытаются научить в детском саду и школе. "Иначе создаются трудности, в том числе для педагога, вынужденного уделять больше внимания одному обучающемуся", – поясняет она.

"Выделять детей, которые не говорят по-русски, в отдельные классы или группы также нельзя. Мигранты – это люди, которые собираются жить в нашей стране, поэтому необходимо интегрировать их в коллектив, чтобы они учились вместе со всеми. Нужно напоминать и взрослым, и ребятам, что мы сильны в единстве", – отмечает собеседница.

"В совсем раннем возрасте, когда ребенок очень быстро учит язык, его целесообразно принимать в детский сад и без знания языка. В среднем дети освоят язык за несколько месяцев. Хотя для работы даже с такими малышами нужна специальная подготовка воспитателей. А вот в старшие группы детсада необходимо поступать уже со знанием русского языка", – полагает она.

"Поэтому надо выстраивать специальную систему, которая позволит адаптировать ребенка перед поступлением в школу или детский сад. Должно быть некое звено, готовящее детей мигрантов к поступлению в наши учебные заведения. Специальные центры могут их обучать русскому языку, культуре, традициям, ценностям", – подчеркивает эксперт, добавив:

"Более того, такие центры должны ориентироваться на работу не только с детьми, но и с целой семьей. Люди, приехавшие к нам, обязаны вместе узнавать наши язык и культуру. Потому что адаптировать ребенка без адаптации семьи невозможно, такого быть не должно".

В свою очередь Инна Миронова, учитель биологии ЧОУ СОШ "Поколение" (Волгоград), замечает, что обучение детей русскому языку – длительная и непростая работа. "Считаю возможным создание специальных центров по обучению русскому языку или вечерних курсов при общеобразовательных школах. Но нужны учителя, готовые работать с такими детьми и их родителями", – поясняет она.

"При этом взрослым членам семьи необходима еще и психолого-педагогическая помощь по адаптации их самих и их детей в новом школьном коллективе. Ведь вопрос касается не только конкретных мигрантов, но и всего окружения – соседей, коллег, других семей. Это комплексный процесс", – резюмирует учитель.

Источник - взгляд
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