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Между Турцией и Китаем усилилась конкуренция за экспорт фруктов в Россию, - Озлем Сарсын
08:45 04.11.2023

Обостряется конкуренция за экспорт цитрусовых в Россию
Dünya: между Турцией и Китаем усилилась конкуренция за экспорт фруктов в Россию
3.11.23

Крупнейший российский рынок стал "полем боя" для экспортеров цитрусовых, пишет Dünya. Хотя у Анкары и раньше были соперники, сегодня у нее появилось сразу два серьезных конкурента. Однако есть способы, как избежать сокращения доли турецких товаров.
Турецкие экспортеры цитрусовых сталкиваются с трудностями в России - крупнейшим для них рынке. Дело в том, что Китай и Азербайджан становятся серьезными конкурентами в экспорте свежих овощей, фруктов и цитрусовых, отмечает Хайреттин Учак.

Председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак (Hayrettin Uçak) констатировал постепенно нарастающую конкуренцию в России, которая является основным рынком экспорта цитрусовых для Турции. По его словам, наступил сезон цитрусовых и начался экспорт таких сезонных плодов, как лимон, апельсин, яблоко, грейпфрут, киви, банан. В сфере экспорта свежих овощей и фруктов Китай и Азербайджан становятся серьезными конкурентами для турецких производителей.

"С каждым днем у нас появляется все больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых, – отметил Учак. – Даже Китай осуществляет серьезный экспорт этой продукции на российский рынок. Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов – Египет, Марокко, Иран. А теперь и Азербайджан всерьез занялся сельским хозяйством и также войдет в число наших соперников".

"Доля Турции на российском рынке может сократиться, а для ее защиты нам необходимо повышать свою конкурентоспособность и качество продукции, – продолжил глава союза. – Министерство торговли Турции оказывает серьезную поддержку экспортерам, и мы должны эффективно воспользоваться ею. Нашим производителям нужно повышать качество товаров. Перед экспортом наша продукция подлежит анализу и проверке. Мы работаем с производителями. Качество очень важно".

"Урожай весьма высок"

Отметив высокий урожай цитрусовых в этом году, Учак добавил, что качество продукции снижается. Отрицательное влияние на это оказывают климатические факторы. "Погодные условия и отсутствие дождей препятствовали росту продукции, плоды не достигли нужной величины, – рассказал Учак. – А это заставило производителей продавать товар ниже его стоимости. Помимо этого не удалось собрать урожай в полной мере из-за нехватки рабочей силы".

"Особенно в таких регионах, как Мерсин и Адана, существует нехватка сельскохозяйственных рабочих. Люди отрываются от земли. Да мы закроем 2023 год на 10% выше прошлого года, однако эти негативные моменты помешают нам достичь желаемого уровня", – сказал Учак. В период с января по сентябрь 2022 года от Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции было получено в качестве дохода около 19 миллионов долларов за экспорт 40 тысяч тонн цитрусовых. "А за аналогичный период 2023 года доход составил 20 миллионов долларов за экспорт примерно 29 тысяч тонн, – продолжил глава ассоциации. – В целом по Турции в прошлом году от экспорта одного миллиона тонн цитрусовых был получен доход в размере 419 миллионов долларов, а в 2023 году от 895 тысяч тонн экспорта – 513 миллионов долларов. В наших оценках урожайности на период 2022-2023 годов мы прогнозировали значительный рост по мандаринам, апельсинам, лимонам".

Автор: Озлем Сарсын (Özlem Sarsın)

Источник - inosmi.ru
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