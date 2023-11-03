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Астанайская гастроль Макрона. Коуч на выезде, - Boulevard Voltaire
08:57 04.11.2023

Boulevard Voltaire
Франция
03 ноября 2023
Визит Эммануэля Макрона в Астану и Ташкент мог бы стать прорывным: это первое посещение региона французским президентом с 1994 года, когда сюда приезжал Франсуа Миттеран. Но, увы, поучения, с которыми выступил Макрон перед казахскими студентами, не понравились даже самим французам, сообщает Boulevard Voltaire.
Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в Казахстане, для которого мы – пятый по величине зарубежный инвестор, важнее, чем Китай. Речь идет о нефтяной отрасли и о работе в стране французской группы компаний Total. Естественно, от Макрона ждали, что он донесет голос Франции. Возможно, он и сделал это, но больше всего запомнилось от этой поездки его заявление перед студентами столичного казахстанского университета о том, что он собирается делать в своей жизни в будущем. Восхитительно. Мы представляем, как до сих пор не могут оправиться от потрясения казахские студенты. Ведь именно с ними, а не с французами Макрон решил поделиться своими планами на будущее.

Он сказал следующее: "Вполне вероятно, что, когда я закончу президентский срок, я займусь чем-то совсем другим". Немного похоже на Николя Саркози, который утверждал в свое время, что, оставив Елисейский дворец, он хотел бы "делать деньги". Или на Валери Жискар д’Эстена, который, покинув должность, своими воспоминаниями и претензиями на величие вызывал лишь жалость.
Президент вполне доволен собой…

Но пусть французы будут спокойны. Первый среди них добавил к своим планам следующее замечание: "Когда я, наконец, соберусь уходить, я буду очень рад, что послужил своей стране в течение десяти лет в качестве президента". Ну, хоть такой комплимент народу от Макрона, хотя множество французов как-то так и не испытали приятного ощущения, что этот вечно занятый чем-то грандиозным молодой человек им когда-нибудь служил. Он служил себе. Вот и теперь, выступая перед молодыми казахами, он умудряется говорить о себе и только о себе. Если бы в программу олимпийских игр включили как новый вид спорта нарциссизм, Макрон прошел бы все отборочные соревнования и наверняка вышел бы в планетарный финал.

Вы только послушайте, каких высот самолюбования достигает этот месье в ответ на традиционное предложение поделиться с молодежью опытом: "Никогда не забывайте о приверженности делу. […] Делайте отличную карьеру, но, прежде всего, проживите счастливую жизнь". Ну, прямо коуч по личному росту. Прекрасно, как руководство по начинанию жизни заново.

Не угодно ли попробовать самому? Ну, конечно, собственная персона господина Макрона никогда не остается в тени надолго. Она, если и не выставляется сразу на первый план, то непременно прячется где-то недалеко, как засадный полк. И слава Богу, потому как какой пример может быть лучше, чем собственный пример Эммануэля Макрона? А вот и доказательство: "Политика не является исключительной прерогативой горстки людей. […] Я вот не был ни членом политической партии, ни вообще политиком за несколько месяцев до избрания президентом".

На фоне этого гипнотического самовнушения даже не хочется разрушать волшебную иллюзию, напоминая, что спаситель по имени Макрон не пришел к нам ниоткуда. Он случайно оказался заместителем главы секретариата при президенте Франсуа Олланде с 2012 по 2014 год. Потом наш не занимающийся политикой юноша побыл министром экономики с 2014 по 2016 год. Другими словами, он был не совсем новичком в политике. И, самое главное, что он был избран, а затем переизбран президентом как "меньшее зло", а не как реальный народный любимец, пользующийся поддержкой избирателей. Все было просто. Каждый раз на выборах ему противостояла Марин Ле Пен, и люди должны были выбирать: или он, или эта демонизированная "дочь фашиста", "расистка" и т.д..
Когда Калиф на час считает себя Жанной д'Арк...
Это искусство выдавать себя за Жанну д'Арк, когда ты не кто иной, как Калиф на час, - о, им Макрон владеет в совершенстве. Казахские студенты вежливо его выслушали, несмотря на то, что пришлось слушать речь, продолжавшуюся почти целый час. Они узнали, что он "всегда сохранял дух сопротивления" (чему?), "даже принимая самые непопулярные меры" (то есть сопротивляясь народу, что ли?).

Казахам все еще нужны мудрые советы? Вот пожалуйста: "Вы не можете ходить на одной ноге. Вам нужны обе". Справедливо. Но вы, верно, шутить изволите, если думаете, что тут есть что-то новое? Да нет, без шуток. Оказывается, наш президент вспоминал генерала де Голля, который первым употребил эту метафору, но при этом пояснил: "Левые - это движение. Правые – это порядок".
Зная, что наш дорогой президент не олицетворяет ни одно, ни другое, все говорит нам о том, что он, возможно, спутал официальный визит в Астану с фестивалем комедийных фильмов в Шамруссе. Там юмор более уместен.

Источник - иноСМИ
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