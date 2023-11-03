РосАрмия продолжает сжимать кольцо в Авдеевке

09:47 04.11.2023

Битва за Авдеевку, день 23-й: На ВСУ обрушился лютый ФАБопад

Наши перешли железную дорогу на севере и атакуют "Химик" в самом городе - все ждут Залужного с предсмертными медалями для "хероев"



Александр Ситников



Военкор Борис Рожин сообщил, что на Авдеевском участке фронта российским войскам удалось перейти через железную дорогу и захватить ряд позиций. Речь идет о далеко не рядовом опорнике, а важнейшей линии обороны ВСУ.



Судя по кадрам, гуляющим в соцсетях, "железка", о которой пишет Рожин, представляет собой высокую насыпь с редкими лесопосадками по обе стороны. По сообщениям вражеских источников, наши бойцы ранее несколько раз заходили за нее, но не смогли отбить встречные атаки укровермахта. Приходилось возвращаться.



Российский воюющий блогер "Вожак Z" также рассказывает об этом важнейшем успехе нашей армии. В частности, он поделился своей информацией: "Есть продвижение на север от Водяного, есть успехи и продвижение в районе Степного, уже за железной дорогой. Наши давят без остановки. Ключ к городу - Коксохим. Все это понимают. Контроль Коксохима, во-первых, завершит оперативное окружение Авдеевки, во-вторых, отрежет от снабжения южную группировку противника в районе в/ч и Чебурашки".



Первый у бандеровцев взвыл власовец Юрий Бутусов, которого читает и смотрит вся ненька.



По его словам, "железнодорожную насыпь враг захватил исключительно силами пехоты при поддержке артиллерии, в одном месте даже перешел ее и закрепился на другой стороне пути. Да, они (части ВС РФ) наступают на Авдеевку, но для закрепления сразу строят оборонительные рубежи в ближнем тылу для безопасного маневра резервами".



А еще он признал, что "кризис в обороне Авдеевки не является следствием большого преимущества россиян", о чем пишут брехуны из ципсоты. И вообще, "господину Зеленскому следовало бы приехать" на место, чтобы не трепаться о "невзламной фортецi".



Русскому дурню "бутусову" с соросятской кастрюлей на голове вторит вояка @odshbr79 из 79-й ОДШБр, который пояснил, как устроена украинская оборона и почему бесполезно защищать Авдеевку: "Скажу сразу, хорошего мало. Русня откуда-то понабрала бесчисленное число планирующих КАБов. Схема такая: взвод занял позицию - прилет. Орки ее не занимают. Пополнение пришло - прилет. И такая [фигня] по кругу. Походу идиотов в украинском командовании такая „ротация" устраивает".



На самом же деле, наши идут вперед, когда разведка сообщает об уничтоженном опорнике, после чего начинается зачистка.



Не факт, что ее удается провести сразу после штурма - бандеровцы, как тараканы, могут вылезти из щелей и подземных нор. Наши командиры берегут парней и повторно отправляют по выжившему противнику "умные" ФАБы и снаряды.



Как пишет "Военная хроника", "положение ВСУ внутри и вокруг Авдеевского коксохимического завода постепенно начинает ухудшаться.



Несмотря на некоторое затишье в продвижении наземных войск, авиационные и артиллерийские удары по промзоне и окрестностям продолжают наноситься.



Постепенно усиливается и уплотняется огневой контроль по линиям снабжения Ласточкино - Орловка - Семеновка. ВСУ по мере возможности стараются дробить грузы на мелкие партии, что может привести к повторению ситуации с "москитной" логистикой, как в Артемовске".



Эта информация согласуется с прогнозами врага. Укро-гауляйтер Авдеевки Виталий Барабаш в эфире телеканала FREEДОМ (не вещает в РФ) с избитым выражением лица пожаловался, что [россияне] готовятся к третьей волне масштабного штурма города.



"Как было горячо на нашем направлении, так и остается. Десятки артиллерийских обстрелов и ствольной, и реактивной артиллерии по городу. Сотни по позициям. Бьют из минометов, авиации. То есть сказать, что как-то кардинально что-то изменилось, нет. Круглосуточно мы слышим стрелковые бои. По позициям вообще тишины не бывает. В связи с погодными условиями технику они в меньшей степени используют, больше пехоту последние дни. Прошедшие сутки не исключение", - сказал Барабаш, которого после потери Авдеевки, по слухам в информационном болоте незалежной, обязательно "могилизируют" в ВСУ.



Кроме того, гауляйтер заявил, что в городе остаются около 1600 мирных граждан, которые отказываются уезжать на территорию, подконтрольную Украине. Почему не эвакуируются и как досаждают захисникам незалежностi под постоянными обстрелами, рассказал админ 79-й ОДШБр.



"Недели две назад к пацанам начала приходить бабка какая-то, приносила банки с огурцами, помидорами, спирт. Это нормально, везде нас, ВСУшников, так встречают. В общем приходила еще пару раз, приносила еды, спрашивала, сколько народу, где располагаемся. А потом в наши дома прилетели ФАБы. Кучу пацанов убило и ранило много. Побратимы, кто выжил, говорили, что бабку несколько раз видели до прилетов. Короче, стали проверять, а она оркам инфу сливала о наших позициях. Убили бабку на фиг", - написал он на страничке своей бригады.



Что касается текущего момента, то враг сообщает, что встречные бои уже идут вблизи станции "Химик" - это северная окраина Авдеевки. Следовательно, весь участок ж/д дороги от поста "437 км" до города за нами.



Тем не менее давать какие-либо прогнозы дело неблагодарное. Эксперты, в том числе бандеровские, считают, что за неделю до сдачи Авдеевки поблизости "нарисуется" Зеленский или, на худой конец, Залужный. Они раздадут смертникам медальки ВСУ и оставят "хероев" умирать в "фортецi".



Таким образом, Банковой удастся еще долго вешать на уши майданутой публике духоподъемную лапшу об "обороне" Авдеевки. А за это время киевский режим через Зе-ЛОМов приучит жовто-блакитный народ к потере "твердыни" - чтобы не слишком шокировать особо кастрюлеголовых.



Для этого фанатам Бандеры популярно расскажут, что город, оказывается, не имеет стратегического значения, зато "орков положили немерено", а захисники незалежностi не гибли даже от прямого попадания ФАБами.